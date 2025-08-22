O șoferiță în vârstă de 66 de ani a produs un accident cu 4 mașini, lângă Timișoara. Mai multe persoane au ajuns la spital

Mobilizare de forțe a avut loc vineri, pe data de 22 august, în localitatea Șag, lângă Timișoara, după ce un accident rutier implicând patru mașini a dus la rănirea a trei persoane. Șoferița vinovată a intrat pe sensul opus și a lovit două autoturisme oprite la semafor, provocând un carambol care a implicat patru vehicule.

Cum s-a produs accidentul

Vineri, 22 august, în jurul orei 15:10, o șoferiță în vârstă de 66 de ani conducea un autovehicul dinspre localitatea Jebel către municipiul Timișoara.

Ajunsă în localitatea Șag, aceasta a pătruns pe sensul opus de mers și a lovit două mașini oprite regulamentar la semafor. În urma coliziunii, unul dintre autoturisme a ricoșat într-un alt vehicul aflat, de asemenea, staționat la semafor. În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital.

Este vorba despre șoferița de 66 de ani, femeia de 68 de ani care conducea primul autoturism oprit la semafor și o pasageră în vârstă de 47 de ani aflată în același vehicul. Restul pasagerilor, inclusiv doi copii, au scăpat nevătămați și se află în afara oricărui pericol.

”Astăzi, 22 august a.c., în jurul orei 15:10, o femeie de 66 de ani a condus un autovehicul dinspre localitatea Jebel înspre municipiul Timișoara, iar în localitatea Șag a intrat pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu 2 autoturisme care staționau regulamentar la semafor, conduse de o femeie în vârstă de 68 de ani și de un bărbat de 41 de ani, unul dintre autoturisme ricoșând într-un alt autoturism care, de asemenea, staționa la semafor”, a transmis IPJ Timiș.

Testări și măsuri legale

Toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte și a eventualelor responsabilități suplimentare.

Accidentele în care sunt implicate mai multe mașini necesită o evaluare atentă, iar autoritățile locale recomandă șoferilor să circule cu prudență, mai ales în zonele cu semafoare și trafic intens. Evenimente precum acesta subliniază importanța respectării regulilor de circulație și atenția sporită la volan, indiferent de experiența conducătorului auto.

Accidentul a blocat temporar traficul în localitatea Șag

Traficul din localitatea Șag a fost oprit temporar din cauza accidentului, iar echipajele de poliție și salvare au intervenit rapid pentru a degaja carosabilul și a acorda primul ajutor victimelor. Mașinile avariate au fost evacuate, iar traficul a revenit la normal după câteva ore.

Astfel de incidente arată cât de repede se poate transforma o clipă de neatenție într-un eveniment cu urmări serioase. Autoritățile recomandă tuturor șoferilor să acorde atenție sporită și să respecte limitările de viteză, pentru a preveni accidente care ar putea implica mai multe vehicule și persoane.