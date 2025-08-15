O singură masă bogată în grăsimi îți poate afecta circulația cerebrală, arată un nou studiu

Cercetători din Marea Britanie avertizează că o singură masă bogată în grăsimi saturate poate reduce fluxul sanguin către creier în doar câteva ore de la consum. Acest efect temporar, dacă este repetat frecvent, ar putea avea consecințe pe termen lung asupra sănătății cognitive și cardiovasculare, în special la persoanele în vârstă. Studiul, realizat de specialiști de la University of South Wales, ridică întrebări importante legate de alegerile alimentare de zi cu zi și efectele imediate ale acestora asupra organismului.

Deși grăsimile fac parte dintr-o alimentație echilibrată și joacă un rol important în absorbția vitaminelor, susținerea energiei și protejarea organelor interne, nu toate grăsimile sunt la fel. Grăsimile saturate – cele prezente în special în alimentele procesate, prăjeli, produse de tip fast-food sau deserturi cu unt – pot avea efecte negative rapide și semnificative asupra sistemului vascular.

Efectele imediate ale unei mese bogate în grăsimi

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat răspunsul sistemului vascular la un consum ridicat de grăsimi saturate. Participanții – 41 de bărbați, dintre care o parte tineri (între 18 și 35 de ani) și o parte vârstnici (între 60 și 80 de ani) – au consumat un milkshake cu 1.362 de calorii și 130 de grame de grăsimi saturate, echivalentul unei mese obișnuite de tip fast-food.

La patru ore după consum, specialiștii au observat o reducere semnificativă a capacității vaselor de sânge de a se dilata corespunzător. Acest lucru afectează capacitatea creierului de a gestiona variațiile naturale ale tensiunii arteriale – proces cunoscut sub numele de autoreglare cerebrală dinamică. Practic, mecanismul prin care organismul menține constant fluxul sanguin la nivel cerebral devine mai puțin eficient, ceea ce poate duce la perioade scurte de oxigenare insuficientă sau, dimpotrivă, la presiuni excesive asupra vaselor din creier.

Efectele au fost observate la ambele categorii de vârstă, însă au fost cu aproximativ 10% mai accentuate în cazul participanților vârstnici. Acest lucru sugerează că odată cu înaintarea în vârstă, creierul devine mai vulnerabil la impactul negativ al grăsimilor saturate.

Importanța acestui tip de cercetare devine evidentă în contextul în care bolile neurodegenerative, precum demența, dar și accidentele vasculare cerebrale sunt în creștere în rândul populației globale. Studiul nu demonstrează o legătură directă între o singură masă bogată în grăsimi și apariția unei boli neurologice, însă arată că inclusiv episoadele ocazionale pot provoca dezechilibre temporare semnificative.

Cercetările anterioare ale aceleiași echipe au demonstrat că mesele bogate în grăsimi pot genera creșteri ale nivelului de radicali liberi – molecule instabile care pot deteriora celulele – și scăderi ale oxidului nitric, un compus esențial pentru relaxarea vaselor de sânge. Ambele efecte contribuie la rigidizarea arterelor și reducerea fluxului sanguin către organe, inclusiv către creier.

Deși în general ne gândim la dietă în termeni de impact pe termen lung, rezultatele arată că alegerile alimentare au efecte imediate. Așadar, chiar și mesele aparent inofensive de weekend – o pizza, un burger sau o porție de cartofi prăjiți – pot influența starea vasculară și cerebrală în orele următoare consumului.

Ce poți face pentru a-ți proteja sănătatea cerebrală

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului este legată de prevenție. Nu este vorba despre a elimina complet grăsimile din alimentație, ci despre a le alege cu atenție. Grăsimile nesaturate, prezente în pește gras, nuci, semințe sau uleiuri vegetale, sunt asociate cu o mai bună sănătate cardiovasculară și cerebrală. Din păcate, impactul unei mese bogate în grăsimi nesaturate asupra autoreglării cerebrale nu este încă clar, iar cercetătorii susțin că sunt necesare mai multe studii.

O altă limitare semnificativă a cercetării este lipsa datelor despre femei. Având în vedere că femeile prezintă un risc mai mare de demență și accident vascular cerebral la vârste înaintate, este esențial ca viitoarele studii să ia în considerare și răspunsurile fiziologice feminine la mesele bogate în grăsimi.

Recomandările oficiale privind aportul zilnic de grăsimi saturate sunt de maximum 30 de grame pentru bărbați și 20 de grame pentru femei. Cu toate acestea, multe persoane depășesc aceste limite fără să-și dea seama, mai ales în weekenduri sau la mesele din oraș. Iar cum organismul petrece mare parte din zi în starea post-prandială – adică perioada de după masă, când nivelul grăsimilor din sânge este ridicat – riscurile devin mai consistente decât par la prima vedere.

Mesajul este clar: fiecare masă contează. Nu trebuie să renunți complet la alimentele preferate, dar merită să le consumi cu moderație și conștiență. Creierul tău, la fel ca inima, are nevoie de un mediu vascular sănătos pentru a funcționa optim. Alegerile alimentare de zi cu zi pot face diferența nu doar pe termen lung, ci chiar în orele care urmează mesei.