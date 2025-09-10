O rutină inspirată din samurai poate reduce riscul de căzături la vârstnici. Ce spun specialiștii

O practică veche japoneză, născută din disciplina și precizia samurailor, ar putea deveni un aliat neașteptat pentru sănătatea vârstnicilor. Un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea Tohoku, Japonia, arată că exercițiile lente și controlate de tip Rei-ho pot întări considerabil musculatura picioarelor și pot reduce riscul de căzături, una dintre principalele cauze de accidentare în rândul seniorilor.

Rezultatele sunt cu atât mai interesante cu cât rutina durează doar cinci minute pe zi, nu necesită echipament special și este suficient de sigură chiar și pentru persoanele fragile. Astfel, o tradiție cu rădăcini în arta războinică a samurailor ar putea deveni o soluție modernă de prevenție în sănătatea publică.

Rei-ho nu este o formă de antrenament solicitant precum artele marțiale, ci un set de mișcări lente, bazate pe gesturi de etichetă și respect. Practicanții efectuează exerciții de așezare, ridicare și mers, toate realizate cu o atenție sporită asupra posturii și respirației.

În cadrul studiului, participanții au fost împărțiți în două grupuri. Unii și-au continuat activitățile zilnice obișnuite, în timp ce ceilalți au realizat zilnic, timp de patru zile pe săptămână, între 20 și 22 de exerciții Rei-ho, constând în genuflexiuni și ridicări de pe scaun. După trei luni, rezultatele au fost clare: forța de extensie a genunchiului a crescut cu aproape 26% la cei care au practicat Rei-ho, comparativ cu doar 2,5% la grupul de control.

Specialiștii subliniază că forța de extensie a genunchiului este esențială pentru mobilitate și independență. Scăderea acestei forțe este unul dintre principalii factori care duc la pierderea autonomiei la vârstnici, crescând riscul de căzături și accidentări grave.

Beneficiile pentru sănătatea vârstnicilor

Pe măsură ce îmbătrânești, masa musculară scade, un fenomen cunoscut sub numele de sarcopenie. Acesta este accelerat de stilul de viață sedentar și afectează mai ales mușchii membrelor inferioare. Consecințele sunt vizibile: mers dificil, echilibru precar și risc mai mare de fracturi.

Rei-ho vine ca o soluție accesibilă și sigură. Exercițiile sunt efectuate doar cu greutatea propriului corp și nu presupun mișcări bruște sau solicitări cardiovasculare intense, ceea ce le face potrivite și pentru persoanele cu probleme de sănătate. În plus, caracterul lent și conștient al mișcărilor reduce riscul de accidentare, în comparație cu alte tipuri de exerciții.

Deși studiul a implicat adulți tineri și sănătoși, cercetătorii cred că beneficiile ar putea fi chiar mai evidente la seniori, unde menținerea forței și mobilității este crucială. Alte cercetări similare au arătat rezultate promițătoare în rândul persoanelor în vârstă, confirmând potențialul acestei rutine.

O punte între tradiție și știință modernă

Ceea ce face ca Rei-ho să fie special nu este doar partea medicală, ci și dimensiunea culturală. În esență, aceste mișcări provin din codul de comportament al samurailor, unde fiecare gest era încărcat de disciplină și respect. Adaptată pentru uz cotidian, practica a căpătat o nouă valoare: aceea de a sprijini sănătatea fizică și mentală.

Cercetătorii subliniază că și cei din afara Japoniei pot beneficia de această rutină, care oferă nu doar efecte pozitive pentru sănătate, ci și o incursiune într-o tradiție culturală aparte. Astfel, o tehnică cu rădăcini în trecut poate avea un rol important în prezent, într-o lume în care populația globală îmbătrânește rapid și unde soluțiile simple pentru menținerea sănătății devin din ce în ce mai valoroase.

Chiar dacă studiul a avut un număr mic de participanți, iar rezultatele trebuie replicate la scară mai largă, mesajul rămâne clar: cinci minute de exerciții inspirate din disciplina samurailor pot aduce beneficii semnificative pentru forța și mobilitatea picioarelor. Într-o perioadă în care prevenția devine prioritate, Rei-ho demonstrează că uneori cele mai eficiente soluții se ascund în tradițiile străvechi.