ENTERTAINMENT
Netflix lansează teaserul pentru noul său serial japonez, Last Samurai Standing
O competiție mortală în Japonia secolului XIX, pe Netflix

După succesul răsunător al serialului Shōgun din vara trecută, Netflix a decis să răspundă cu propria producție spectaculoasă inspirată din Japonia feudală. Platforma de streaming a lansat primul teaser pentru Last Samurai Standing, un serial ce promite să ducă mai departe fascinația publicului pentru povești cu samurai, dar cu un accent mult mai puternic pe acțiune și scene de luptă realiste.

Inspirat din romanele și manga Ikusagami, semnate de Shogo Imamura, noul proiect propune o combinație între dramatismul istoric și violența viscerală a unei competiții sângeroase, desfășurate în perioada Meiji. Serialul va debuta pe 13 noiembrie 2025 și își propune să fie alternativa pe care Netflix o aduce în fața publicului după ce rivalii au cules laurii la premiile Emmy.

Acțiunea din Last Samurai Standing este plasată la finalul secolului XIX, în timpul perioadei Meiji, o epocă de tranziție pentru Japonia, în care tradiția samurailor se ciocnește de modernizarea accelerată a societății. Intriga pornește de la o competiție mortală organizată la Kyoto, unde 292 de războinici sunt atrași de promisiunea unui premiu uriaș în bani.

Vezi și:
The Survivors, noua mini-serie de pe Netflix care explorează traumele și reziliența umană. De ce trebuie s-o vezi
INTERVIU EXCLUSIV cu actorii din serialul Wednesday, de pe Netflix, Hunter Doohan și Owen Painter – Despre România: „Chiar speram că am putea să ne întoarcem dintr-un motiv sau altul. Se pare că va trebui să merg pe cont propriu”

Fiecare participant poartă o etichetă de lemn, iar miza este simplă și brutală: pentru a câștiga, trebuie să furi etichetele rivalilor și să ajungi cu ele la Tokyo. În momentul în care semnalul este dat, Templul Tenryuji devine scena unui haos total, în care fiecare samurai luptă pentru propria supraviețuire.

Personajul principal, Shujiro Saga, interpretat de actorul Junichi Okada, va fi forțat să navigheze printre alianțe fragile, trădări neașteptate și confruntări sângeroase, totul într-o cursă contra cronometru unde doar unul poate rămâne în picioare.

Accent pe acțiune și realism vizual

Spre deosebire de Shōgun, care s-a remarcat prin complexitatea politică și intrigile de curte, Last Samurai Standing promite o abordare directă, centrată pe lupte spectaculoase. Netflix a anunțat că producția a implicat peste 1.000 de oameni, cu scopul de a reda cele mai realiste și intense dueluri cu sabia realizate vreodată într-un serial japonez.

Teaserul lansat de platformă oferă deja o privire asupra scenei de debut: un vacarm de săbii care se izbesc, armuri care scânteiază și o atmosferă tensionată ce transmite publicului sentimentul de imersiune totală într-o luptă pentru viață și moarte.

Reprezentanții Netflix au descris serialul ca fiind „o combinație între dramatismul istoric și un spectacol de acțiune pură”, menit să atragă atât fanii culturii samurailor, cât și pe cei pasionați de thrillerele moderne. În plus, apropierea de estetica vizuală a unor hituri ca Squid Game lasă de înțeles că serialul va fi construit nu doar ca un film de epocă, ci și ca un spectacol pentru publicul global.

Strategia Netflix după succesul serialului Shōgun

Decizia de a lansa Last Samurai Standing nu este întâmplătoare. Popularitatea Shōgun de pe Disney+, care a dominat vara trecută și a câștigat multiple premii, a demonstrat interesul uriaș al publicului pentru poveștile inspirate din Japonia feudală. Netflix încearcă acum să capitalizeze acest val de entuziasm, dar propunând un produs diferit, mai visceral și mai orientat spre spectacol vizual.

Serialul are și un rol strategic: să arate că Netflix rămâne capabil să livreze producții originale care pot concura cu succesul rivalilor. Alegerea unei povești cu samurai, dar cu un twist brutal și competitiv, indică faptul că platforma mizează pe combinația dintre tradiție și spectacol modern pentru a atrage abonații.

Lansarea pe 13 noiembrie 2025 marchează și începutul sezonului de toamnă, o perioadă în care competiția între platformele de streaming este acerbă. Dacă promisiunile despre scene de luptă „niciodată văzute în televiziunea japoneză” se vor confirma, Last Samurai Standing ar putea deveni unul dintre titlurile definitorii ale sfârșitului de an.

Într-o industrie unde atenția publicului este tot mai greu de câștigat, Netflix speră ca sabia și sângele să fie ingredientele care vor face diferența.

