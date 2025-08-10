O româncă trage un semnal de alarmă pentru părinții din diaspora, după ce a văzut ce se întâmplă în creșe. „Erau de lux, trebuie verificat tot”

Pentru mulți părinți români care lucrează în diaspora, creșa este o soluție esențială pentru a se integra profesional și social în noua lor țară. Așteptările sunt adesea mari: un mediu sigur, o îngrijire impecabilă și un personal responsabil. Însă, pentru o mamă româncă din Belgia, numită Alexandra, realitatea s-a dovedit a fi un coșmar. Într-un videoclip care a devenit viral, ea a povestit experiențele traumatizante prin care a trecut fiul ei, Filip, în două creșe care se presupuneau a fi de „lux”.

Mâncare expirată și o închidere bruscă: o alarmă ignorată

Alexandra s-a mutat cu familia în Belgia și, la fel ca orice alt părinte, a căutat o creșă pentru fiul ei, Filip. Timp de zece luni, totul a părut să decurgă normal la prima creșă la care era înscris băiatul. Fără semne de alarmă, fără suspiciuni, familia plătea lunar o sumă considerabilă, de 650 de euro, pentru serviciile oferite. Liniștea s-a spulberat într-o dimineață, când Alexandra a primit un mesaj sec: creșa se închidea a doua zi, iar ea trebuia să-și ia copilul acasă.

Abia din știri a aflat motivul halucinant al închiderii: copiii, cu vârste între trei luni și doi ani și jumătate, primeau mâncare expirată. O îngrijitoare, neputând să mai suporte situația, a dezvăluit practica revoltătoare, punând capăt unei situații care punea în pericol sănătatea micuților. Această experiență a fost un prim șoc pentru Alexandra și a ridicat semne de întrebare serioase despre standardele de îngrijire, chiar și atunci când prețul pare să garanteze calitatea.

Un al doilea coșmar: o vizită la spital după o zi la creșă

Hotărâtă să nu mai treacă printr-o astfel de situație, Alexandra a găsit o altă creșă, de data aceasta una privată și renumită, cu filiale în trei orașe belgiene. Mai scumpă, dar pe care o considera sigură și de încredere. Însă, o singură dimineață a fost suficientă pentru a spulbera orice urmă de încredere. Fiind însărcinată în șapte luni, ea a primit un telefon urgent, prin care era chemată să-și ia copilul și să-l ducă la spital.

Când a ajuns la creșă, Alexandra a rămas înmărmurită de imaginea fiului ei: cu bluza plină de sânge, Filip avea doar un mic plasture pe bărbie. Când a întrebat ce s-a întâmplat, a primit un răspuns evaziv: personalul a susținut că nu știe exact ce s-a întâmplat, deoarece nu a fost de față. La spital, medicii au îndepărtat plasturele și au descoperit o rană profundă: „avea toată bărbia spartă. L-au cusut pe loc”, povestește mama.

Când a încercat să obțină explicații suplimentare de la creșă, a primit același răspuns vag, iar directoarea a tratat situația cu o lipsă totală de empatie, spunând că poate discuta cu ea abia „peste vreo două săptămâni, când își face timp”.

Reacția comunității și un avertisment vital

Profund rănită și revoltată de lipsa de responsabilitate a personalului, Alexandra a decis să nu lase lucrurile așa. A contactat o instituție specializată în protecția copilului, care a sfătuit-o să depună o reclamație oficială. Între timp, povestea sa a devenit virală, stârnind sute de comentarii de la părinți șocați.

Prin experiența sa tragică, Alexandra a decis să tragă un semnal de alarmă pentru toți părinții români din diaspora: