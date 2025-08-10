Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
10 aug. 2025 | 19:07
de Vieriu Ionut

O româncă trage un semnal de alarmă pentru părinții din diaspora, după ce a văzut ce se întâmplă în creșe. „Erau de lux, trebuie verificat tot”

Social
O româncă trage un semnal de alarmă pentru părinții din diaspora, după ce a văzut ce se întâmplă în creșe.
O româncă din diaspora avertizează părinții despre pericolele din creșele de „lux” din Belgia

Pentru mulți părinți români care lucrează în diaspora, creșa este o soluție esențială pentru a se integra profesional și social în noua lor țară. Așteptările sunt adesea mari: un mediu sigur, o îngrijire impecabilă și un personal responsabil. Însă, pentru o mamă româncă din Belgia, numită Alexandra, realitatea s-a dovedit a fi un coșmar. Într-un videoclip care a devenit viral, ea a povestit experiențele traumatizante prin care a trecut fiul ei, Filip, în două creșe care se presupuneau a fi de „lux”.

Mâncare expirată și o închidere bruscă: o alarmă ignorată

Alexandra s-a mutat cu familia în Belgia și, la fel ca orice alt părinte, a căutat o creșă pentru fiul ei, Filip. Timp de zece luni, totul a părut să decurgă normal la prima creșă la care era înscris băiatul. Fără semne de alarmă, fără suspiciuni, familia plătea lunar o sumă considerabilă, de 650 de euro, pentru serviciile oferite. Liniștea s-a spulberat într-o dimineață, când Alexandra a primit un mesaj sec: creșa se închidea a doua zi, iar ea trebuia să-și ia copilul acasă.

Abia din știri a aflat motivul halucinant al închiderii: copiii, cu vârste între trei luni și doi ani și jumătate, primeau mâncare expirată. O îngrijitoare, neputând să mai suporte situația, a dezvăluit practica revoltătoare, punând capăt unei situații care punea în pericol sănătatea micuților. Această experiență a fost un prim șoc pentru Alexandra și a ridicat semne de întrebare serioase despre standardele de îngrijire, chiar și atunci când prețul pare să garanteze calitatea.

Vezi și:
Nicușor Dan îi sfătuiește pe tineri să nu plece din țară după liceu. „Primii ani de studii te leagă afectiv de România”
Nicuşor Dan, discuţie simpatică despre rolul de preşedinte cu micuţii din diaspora. A fost întrebat de copii care este cel mai frumos lucru pentru un şef de stat: „Este şi cel mai greu”

Un al doilea coșmar: o vizită la spital după o zi la creșă

Hotărâtă să nu mai treacă printr-o astfel de situație, Alexandra a găsit o altă creșă, de data aceasta una privată și renumită, cu filiale în trei orașe belgiene. Mai scumpă, dar pe care o considera sigură și de încredere. Însă, o singură dimineață a fost suficientă pentru a spulbera orice urmă de încredere. Fiind însărcinată în șapte luni, ea a primit un telefon urgent, prin care era chemată să-și ia copilul și să-l ducă la spital.

Când a ajuns la creșă, Alexandra a rămas înmărmurită de imaginea fiului ei: cu bluza plină de sânge, Filip avea doar un mic plasture pe bărbie. Când a întrebat ce s-a întâmplat, a primit un răspuns evaziv: personalul a susținut că nu știe exact ce s-a întâmplat, deoarece nu a fost de față. La spital, medicii au îndepărtat plasturele și au descoperit o rană profundă: „avea toată bărbia spartă. L-au cusut pe loc”, povestește mama.

Când a încercat să obțină explicații suplimentare de la creșă, a primit același răspuns vag, iar directoarea a tratat situația cu o lipsă totală de empatie, spunând că poate discuta cu ea abia „peste vreo două săptămâni, când își face timp”.

Reacția comunității și un avertisment vital

Profund rănită și revoltată de lipsa de responsabilitate a personalului, Alexandra a decis să nu lase lucrurile așa. A contactat o instituție specializată în protecția copilului, care a sfătuit-o să depună o reclamație oficială. Între timp, povestea sa a devenit virală, stârnind sute de comentarii de la părinți șocați.

Prin experiența sa tragică, Alexandra a decis să tragă un semnal de alarmă pentru toți părinții români din diaspora:

„Nu vă lăsați copiii la creșă fără să verificați tot! Prețul mare nu înseamnă siguranță.”

@alecsaalecsandraaa Sper să vă ajute experiența mea! #viatainbelgia #mamiciinbelgia #mamicipetiktok #pentrutine #mamici #cresa #copii #pentrumame ♬ sunet original – Alecsa Alecsandra

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Momentul în care avionul pilotat de Vlad Zgărdău se prăbușește în curtea fabricii de vagoane din Arad, surprins de camere. Focul a izbucnit imediat
Momentul în care avionul pilotat de Vlad Zgărdău se prăbușește în curtea fabricii de vagoane din Arad, surprins de camere. Focul a izbucnit imediat
“Vinul din miere”, una dintre cele mai vechi băuturi din lume, preferata dacilor. Unde se poate găsi astăzi și cum se prepară
“Vinul din miere”, una dintre cele mai vechi băuturi din lume, preferata dacilor. Unde se poate găsi astăzi și cum se prepară
O mașină de pompieri a luat foc în Teleorman, în timp ce se deplasa către o intervenție. Echipajul nu a putut face nimic pentru a stinge incendiul
O mașină de pompieri a luat foc în Teleorman, în timp ce se deplasa către o intervenție. Echipajul nu a putut face nimic pentru a stinge incendiul
După 54 de ani, „Poarta spre Iad” pare că se stinge. Istoria locului fascinant și singurele vietăți care îi fac față
După 54 de ani, „Poarta spre Iad” pare că se stinge. Istoria locului fascinant și singurele vietăți care îi fac față
Taxa „de aeroport” de care românii care merg în Egipt în vacanţă spun că nu au habar. Turiştii îi contrazic: “Dacă am fi informați, nu ar putea să ne păcălească”
Taxa „de aeroport” de care românii care merg în Egipt în vacanţă spun că nu au habar. Turiştii îi contrazic: “Dacă am fi informați, nu ar putea să ne păcălească”
Motivul pentru care românii se feresc să cumpere apartamente la ultimul etaj, explicat de Șerban Trâmbițașu. „Experţii spun clar ce se întâmplă în cazul unui cutremur”
Motivul pentru care românii se feresc să cumpere apartamente la ultimul etaj, explicat de Șerban Trâmbițașu. „Experţii spun clar ce se întâmplă în cazul unui cutremur”
Copiii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu
Copiii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu
Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Revista presei
Adevarul
Cât costă o zi de Untold X. De la apă de cișmea și Fornetti la masă de 80.000 de euro la Fratelli
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Playtech Știri
Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei