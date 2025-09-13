O româncă stabilită de două decenii în Italia, deranjată că italiencele sunt criticate: „Sunt comode, dar nu este vina lor. Ajungi să cazi”

O româncă plecată de 22 de ani din România a transmis un mesaj puternic despre diferențele dintre femeile italiene și românce. Laura, stabilită în Italia, explică de ce stilul de viață al italiencei nu înseamnă superficialitate, ci echilibru și auto-protecție. Ea avertizează că sacrificiul dus la extrem poate duce la epuizare și depresie.

Româncă în Italia de 20 de ani, nemulțumită de criticile aduse italiencelor

Totul a pornit de la o discuție auzită între două românce care lucrau în Italia și comentau felul de a fi al italiencei. Multe voci le descriu pe italience drept mai comode și mai preocupate de relaxare, însă Laura a ales să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă.

”Da, italiencele sunt comode, da, se relaxează când e momentul de relaxare. Da, se bucură de orice timp împreună cu prietene, la bar, la cafea, tot. Dar nu e vina lor, e vina noastră, a româncelor. Noi am fost obişnuite să facem 10 feluri de mâncare, să fie ordine tot timpul în casă, că cine știe dacă vine cineva și ce spune”, mărturiseşte românca, potrivit stiridiaspora.ro.

Unde consideră Laura că greșesc româncele

Laura subliniază că, în timp ce italiencele își permit să împartă responsabilitățile și să își rezerve timp pentru ele, multe dintre românce duc povara unor așteptări exagerate.

”Dacă nu ai casa în ordine, să ai grijă de copii, de familie, de soț și te mai duci și la muncă, să vii ruptă de obosită acasă, dar să nu-ţi permiți să te odihnești pentru că vei primi un trofeu la sfârşitul zilei. Şi uite așa ajungi să cazi, să nu mai ai putere, să ajungi în depresie și să zici că e vina societății, e vina cui te-a crescut, e vina oricui, dar nu a ta. Nu, e total greșit. E vina noastră”, spune ea.

”Nu suntem de fier” – apelul româncei către femei

Mesajul transmis de Laura este clar: femeile trebuie să învețe să își acorde timp și să se pună pe primul loc.

”Opriți-vă, femei, mămici, nu suntem de fier. Avem nevoie să ne învățăm să ne punem pe primul loc, să ne iubim și să avem grijă de noi. Gândește-te că dacă tu nu ai grijă de tine, nu va avea nimeni. Gândește-te că dacă tu nu te prioritizezi, nu o va face nimeni în locul tău. Din contră, toți cei din jurul tău te vor trata exact așa cum te tratezi tu. Așa că nu mai căutați scuze, puneți-vă pe primul loc, învățați să vă bucurați de viață și să aveți grijă de voi”, îndeamnă ea.

Confesiunea româncei atinge o problemă profundă a comunităților de emigranți: epuizarea femeilor care încearcă să fie perfecte pe toate planurile.

În contrast cu italiencele, care au păstrat o cultură a relaxării și a echilibrului, multe românce din diaspora continuă să creadă că valoarea lor se măsoară în sacrificiu și oboseală.