O nouă teorie prezice că universul se va sfârși într-un „mare colaps”. Ce înseamnă asta, de fapt

O echipă de oameni de știință susține că universul nu va continua să se extindă la nesfârșit, așa cum s-a crezut până acum, ci va ajunge la un final dramatic: un „big crunch”, sau marele colaps. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Cornell, date recente despre energia întunecată sugerează că expansiunea cosmică nu este eternă, ci temporară, iar în aproximativ 33 de miliarde de ani, tot ceea ce există se va prăbuși într-un punct unic.

Această concluzie schimbă radical modul în care privim destinul universului, punând sub semnul întrebării teoriile dominante din ultimele decenii, care mizau pe o expansiune infinită sau pe un „big freeze”.

Universul a început acum 13,8 miliarde de ani cu ceea ce numim „big bang”, o explozie primordială care a lansat spațiul, timpul, materia și energia. De atunci, observațiile astronomice – începând cu descoperirile lui Edwin Hubble în 1929 – au confirmat că universul se află în expansiune constantă.

Mult timp, fizicienii au crezut că această expansiune va continua la infinit, fie accelerând, fie încetinind până la un punct de echilibru. Unele teorii recente au sugerat că sfârșitul ar putea însemna un „big freeze”, o răcire treptată în care stelele se sting și materia devine inactivă, sau chiar un „big rip”, unde expansiunea accelerează până când rupe structurile fundamentale ale materiei.

Însă fizicianul Henry Tye și echipa sa au analizat noi date provenite din Dark Energy Survey și Dark Energy Spectroscopic Instrument, două proiecte majore menite să înțeleagă rolul energiei întunecate, care reprezintă aproape 70% din masa și energia universului. Rezultatele lor indică faptul că așa-numita „constantă cosmologică” – introdusă pentru prima dată de Albert Einstein în 1917 – ar putea fi negativă.

Această constantă, gândită inițial pentru a menține universul static, a fost mult timp considerată pozitivă, explicând accelerarea expansiunii. Însă dacă ea este negativă, cum sugerează noile date, universul nu se dilată la nesfârșit, ci va începe la un moment dat să se contracte.

Când și cum se va prăbuși universul

Modelul propus de cercetătorii de la Cornell oferă nu doar ipoteza colapsului, ci și o cronologie. Conform calculelor, universul va atinge dimensiunea sa maximă peste aproximativ 11 miliarde de ani. După acel moment, forțele asociate constantei cosmologice negative vor inversa direcția, iar expansiunea se va transforma într-o contracție.

Procesul ar dura încă aproximativ 22 de miliarde de ani, timp în care galaxiile, stelele și planetele ar începe să se apropie unele de altele, până când totul s-ar comprima într-un punct singular. Astfel, după circa 33 de miliarde de ani de existență, universul ar înceta să mai fie.

„Faptul că universul ar putea avea un final este la fel de important ca descoperirea că a avut un început”, a spus Henry Tye. Această concluzie oferă o simetrie cosmică: începutul în big bang și sfârșitul în big crunch.

Misterele energiei întunecate și implicațiile descoperirii

Ipoteza cercetătorilor nu înseamnă că totul este clar. Energia întunecată rămâne una dintre cele mai mari enigme ale cosmologiei moderne. Deși știm că ea reprezintă majoritatea universului, natura sa reală este încă necunoscută. Tye și echipa sa au introdus în calcule un posibil „particulă cu masă extrem de mică”, care s-ar fi comportat inițial ca o constantă cosmologică pozitivă, dar care astăzi ar genera un efect negativ.

Această schimbare ar putea explica de ce universul s-a extins accelerat timp de miliarde de ani, dar ar putea sugera și de ce, în viitor, expansiunea nu poate continua la nesfârșit.

Dacă teoria se confirmă, ea ar putea schimba complet modul în care înțelegem viitorul cosmosului. În loc de un univers etern și rece, destinul ar fi unul circular și dramatic, în care expansiunea și contracția sunt etape inevitabile ale existenței.

Studiul publicat în Journal of Cosmology and Astroparticle Physics propune o ipoteză care, deși bazată pe date recente și pe modele complexe, rămâne deschisă dezbaterii. Însă un lucru este cert: dacă începutul universului a fost unul spectaculos, și sfârșitul său ar putea fi la fel de grandios – un big crunch care va închide istoria cosmică.