O nouă teorie interesantă a oamenilor de știință: găurile negre s-ar putea forma în interiorul planetelor gazoase

Un studiu recent publicat în Physical Review D aduce o ipoteză fascinantă și totodată înfricoșătoare: planetele gazoase ar putea acumula suficientă materie întunecată pentru a da naștere unor găuri negre în propriul lor nucleu. Dacă asemenea scenarii s-ar confirma, rezultatul ar fi catastrofal – planeta ar fi devorată din interior până nu ar mai rămâne nimic, transformându-se într-o gaură neagră cu masa inițială a lumii respective.

Deși ideea pare desprinsă dintr-un film SF apocaliptic, cercetătorii subliniază că obiectivul studiului nu este să inducă panică, ci să ofere o nouă cale de a înțelege și a explora materia întunecată, misteriosul ingredient cosmic care constituie 85% din masa universului.

Materia întunecată este invizibilă și nu interacționează direct cu lumina sau materia obișnuită, fiind detectată doar prin efectele gravitaționale. Modelul dominant presupune că ea este compusă din particule masive care interacționează slab (așa-numitele WIMPs), responsabile pentru formarea structurilor mari din univers, precum galaxiile.

Cercetătorii de la Universitatea din California, Riverside, explorează însă o altă ipoteză: particulele de materie întunecată ar putea fi extrem de grele și stabile, fără să se anihileze atunci când se ciocnesc. În regiunile bogate în materie întunecată, cum ar fi centrul galaxiei noastre, o planetă masivă precum Jupiter ar putea „captura” aceste particule în nucleul său.

În timp, rarele interacțiuni cu materia obișnuită ar încetini particulele, permițându-le să se aglomereze până când densitatea lor ar deveni suficientă pentru a declanșa colapsul gravitațional. Astfel ar lua naștere o mică gaură neagră chiar în interiorul planetei. Potrivit calculelor, acest fenomen ar putea apărea într-un interval uimitor de scurt – chiar și în doar zece luni.

Catastrofă sau echilibru? Scenarii posibile pentru „planetele cu gaură neagră”

Deși ideea sună apocaliptic, nu toate scenariile duc la distrugerea totală a planetei. Astronomul Mehrdad Phoroutan-Mehr, coautor al studiului, a explicat că totul depinde de masa inițială a găurii negre.

Dacă aceasta este foarte mică, se poate evapora prin radiație Hawking înainte să crească suficient pentru a înghiți planeta. În schimb, dacă începe să fie prea mare, va devora rapid planeta gazdă. Există însă și o situație intermediară: o masă echilibrată în care gaura neagră nu se mărește, dar nici nu dispare. În acest caz, ea ar putea rămâne stabilă în interiorul planetei pentru o perioadă foarte lungă.

Astfel de planete, dacă există, ar putea fi identificate prin temperaturile lor neobișnuit de ridicate, greu de explicat prin procesele naturale obișnuite. Totuși, detectarea lor ar fi o provocare uriașă, deoarece gravitațional ar arăta identic cu planetele normale.

Implicații pentru studiul materiei întunecate și siguranța sistemului solar

Pe lângă caracterul spectaculos al teoriei, cercetarea oferă și o posibilă metodă de a înțelege mai bine materia întunecată, încă una dintre cele mai mari enigme cosmice. Dacă vor fi identificate planete care par să adăpostească găuri negre în nucleu, acest lucru ar putea sprijini ipoteza existenței particulelor de materie întunecată super-grea și neanihilantă.

O asemenea descoperire ar schimba radical modul în care privim formarea planetelor și a galaxiilor. „Descoperirea unei găuri negre cu masa unei planete ar fi o descoperire majoră”, a subliniat Phoroutan-Mehr. Ea ar putea oferi și o alternativă la teoria mai veche a așa-numitelor „găuri negre primordiale”, presupuse a se fi format în primele momente ale universului.

În ceea ce privește sistemul nostru solar, oamenii de știință sunt clari: nu există motive de îngrijorare. Pământul este în siguranță, iar chiar și giganții gazoși precum Jupiter sau Saturn sunt la o distanță de aproximativ 26.000 de ani-lumină de centrul galaxiei, regiune unde concentrația de materie întunecată este mult mai ridicată.

Totuși, cercetătorii amintesc că universul rămâne plin de mistere și fenomene extreme. Dacă planetele cu găuri negre vor fi vreodată descoperite, ele vor confirma încă o dată că realitatea cosmică poate fi mai stranie și mai fascinantă decât orice poveste de science-fiction.