O nouă specie de broască a fost descoperită recent – și pare că e destul de supărată, dar nu știm exact de ce

Un grup de broaște din Africa de Sud, cunoscut pentru membrele scurte, fața plată și expresia „încruntată”, primește un nou membru în familia sa.

Cercetătorii au descoperit recent o specie necunoscută până acum, într-un mod aproape accidental, adăugând astfel o piesă importantă la puzzle-ul biodiversității locale.

Cum a început totul

Totul a început când o echipă formată din trei pasionați ai broaștelor s-a propus să documenteze toate speciile menționate în ghidul herpetologului profesor Louis du Preez de la Universitatea North-West, scrie IFLScience care citează un studiu publicat inițial în African Journal of Herpetology.

Aceștia căutau în mod special o specie numită broasca de ploaie Bilbo (Breviceps bagginsi), dar când au crezut că au găsit-o, au trimis o fotografie și o înregistrare a sunetului emis pentru confirmare.

„Am simțit că ceva nu se potrivește”, a declarat du Preez. „Inițial am crezut că au confundat imaginile cu sunetele. Dar când am primit un videoclip, am realizat că avem în față o specie nouă.”

Pentru a clarifica situația, echipa a efectuat analize genetice și morfologice care au confirmat diferențe semnificative față de cea mai apropiată rudă, Breviceps verrucosus.

Printre particularități se numără un timpan vizibil și poziția gurii, care îi conferă un aer „mânios” distinct. În plus, sunetele emise de această broască sunt mai scurte, mai rapide și mai frecvente decât cele ale celorlalte specii din gen.

Noua specie a primit numele științific Breviceps batrachophiliorum și denumirea comună de broasca de ploaie Boston, deoarece holotipul a fost colectat în apropiere de Boston, provincia KwaZulu-Natal, Africa de Sud.

Numele speciei înseamnă „oamenii iubitori de broaște” și onorează contribuțiile celor care au descoperit și au documentat această specie, precum și eforturile herpetologilor și ale iubitorilor naturii care au participat la Proiectul Atlasului Broaștelor din Africa de Sud (1996-2003).

Specia de broască nou descoperită nu este des întâlnită

Specia pare să aibă o răspândire limitată, de aproximativ 1.100 de kilometri pătrați, ceea ce ridică semne de întrebare din punct de vedere conservativ.

Mai mult, confuzia inițială a arătat că broasca de ploaie Bilbo ar putea fi acum restrânsă la o singură populație, ceea ce ar putea duce la reclasificarea ei ca specie „critically endangered” (critică pericol de dispariție).

Deși aceste vești pot părea îngrijorătoare, noua clasificare va permite evaluarea mai exactă a distribuției ambelor specii, un pas important pentru conservarea lor.

Descoperirea lui Breviceps batrachophiliorum nu doar că îmbogățește cunoașterea faunei sud-africane, dar și ne amintește că natura încă ascunde multe mistere, unele chiar „supărate” să fie descoperite.