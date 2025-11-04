O nouă ieșire din București spre Pitești. Ciprian Ciucu, promite o variantă de trafic alternativă pentru Bd. Iuliu Maniu

În ultimii ani, traficul spre și dinspre Pitești a devenit o problemă tot mai presantă pentru bucureșteni. Una dintre cele mai aglomerate artere ale Capitalei, bulevardul Iuliu Maniu, este zilnic sufocat de mii de mașini. Autoritățile din Sectorul 6 și din zona metropolitană a Bucureștiului promit însă o soluție de durată, care să aducă o alternativă reală la această ieșire.

O nouă rută pentru vestul Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că a demarat procedurile pentru realizarea unui Plan Urbanistic Zonal dedicat Drumului Radial 1 Vest Expres, o legătură rutieră care va porni din bulevardul Timișoara și va ajunge până la autostrada A0, oferind astfel o nouă variantă de ieșire spre autostrada București–Pitești. Proiectul are rolul de a prelua o parte din presiunea uriașă de trafic de pe Bd. Iuliu Maniu, una dintre cele mai tranzitate artere din vestul orașului.

„În urma discuțiilor complexe cu PMB, ADIZMB și ADITPBI am stabilit zona de reglementare a planului. Am primit săptămâna trecută documentațiile pentru a le depune la avizatori. Zilele acestea, depunem la PMB cererea pentru certificatul de urbanism”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ce presupune proiectul Drumului Radial 1

Drumul Radial 1 Vest Expres va avea o lungime totală de aproximativ 9,7 kilometri, conform variantei de traseu selectate. Acesta va traversa localitățile Domnești, Chiajna, Ciorogârla și Grădinari, asigurând o conexiune rutieră rapidă între zona de vest a Bucureștiului și autostrada A1.

Beneficiarul proiectului este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB), iar studiul de fezabilitate este elaborat de compania clujeană Explan SRL. Conform ADIZMB, valoarea totală a investiției propuse este de aproximativ 440 de milioane de euro.

Pe lângă această legătură rutieră, planurile includ și alte proiecte de infrastructură complementare, menite să sprijine dezvoltarea zonei:

supralărgirea bulevardului Timișoara între centură și Valea Cascadelor;

reconfigurarea intersecției străzii Valea Cascadelor cu Bd. Timișoara;

realizarea unui parc & ride pe Bd. Timișoara;

extinderea liniei de tramvai până la noul parc & ride;

dezvoltarea trenului metropolitan de-a lungul centurii;

racordarea eficientă la sistemul rutier a stației de sortare din zonă.

Termenele estimate de autorități

Conform calendarului stabilit, studiul de fezabilitate ar urma să fie finalizat în primul trimestru al anului 2026, după care licitația pentru proiectul tehnic și execuția lucrărilor ar urma să fie lansată în a doua parte a aceluiași an. Durata totală a investiției este de 36 de luni, dintre care 27 de luni vor fi dedicate execuției propriu-zise a lucrărilor.

În cel mai optimist scenariu, dacă licitațiile și aprobările administrative decurg fără blocaje, Drumul Radial 1 Vest Expres ar putea fi gata în 2029, potrivit estimărilor ADIZMB.

Prelungirea bulevardului Preciziei – o altă soluție pentru fluidizarea traficului

Ciprian Ciucu a amintit și un al doilea mare proiect de infrastructură menit să reducă aglomerația din vestul Capitalei: prelungirea bulevardului Preciziei până la autostrada București–Pitești. Acesta ar urma să includă construirea unui drum care va străpunge șoseaua de centură, oferind o legătură directă către A1.

Primarul a explicat că după aprobarea masterplanului, Consiliul General al Municipiului București va decide împărțirea clară a responsabilităților între PMB și Sectorul 6 pentru realizarea proiectelor.

„Estimez că va fi aprobat până la finalul anului de Consiliul General, dacă nu apar blocaje birocratice (aviz CTC, etc)”, a precizat Ciucu.

O investiție care schimbă perspectiva dezvoltării urbane

Odată finalizat, Drumul Radial 1 Vest Expres ar putea deveni una dintre cele mai importante rute de acces către autostrada A1, facilitând deplasarea zilnică a zecilor de mii de șoferi care folosesc ieșirea dinspre Bd. Iuliu Maniu.

În plus, integrarea proiectului cu trenul metropolitan și cu sistemul de transport public din vestul orașului ar putea contribui semnificativ la reducerea timpilor de navetă și la o mai bună conectivitate între Capitală și localitățile din jur.