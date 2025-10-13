Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
13 oct. 2025 | 08:40
de Iulia Kelt

O nouă farsă de pe TikTok agită spiritele în mediul online: La ce au recurs adolescenții cu „chef de glume”, de ce este periculoasă situația

TEHNOLOGIE
O nouă farsă de pe TikTok agită spiritele în mediul online: La ce au recurs adolescenții cu „chef de glume”, de ce este periculoasă situația
Farsa cu omul străzii AI / Foto: Melnikov Dmitriy

O farsă aparent amuzantă a devenit o sursă de îngrijorare în Statele Unite ale Americii, după ce adolescenții au început să folosească instrumente de inteligență artificială pentru a crea imagini false cu un „om fără adăpost” în casele lor.

Farsa, devenită virală pe TikTok, a dus la apeluri false la poliție și a determinat autoritățile să transmită avertismente publice privind pericolele acestei tendințe, scrie The Verge.

Cum funcționează farsa cu „AI homeless man”

Totul începe cu aplicații care pot genera imagini realiste, precum instrumentele AI din Snapchat. Adolescenții creează fotografii în care apare un bărbat murdar, cu aspect neîngrijit, plasat în interiorul casei.

Vezi și:
AI acuză, AI judecă – Caz ciudat la o universitate: Mai mulți studenți sancționați pe nedrept de inteligența artificială… după ce au folosit inteligența articială
Ce se întâmplă atunci când un serial Netflix devine realitate. Buncărul Miliardarilor, mai actual decât s-ar fi putut crede, de teama inteligenței artificiale

Ei le trimit apoi părinților imaginile, pretinzând că l-au lăsat pe acel om să intre „pentru a se odihni” sau „pentru a bea un pahar cu apă”.

Reacțiile sunt previzibile: părinții intră în panică, le cer copiilor să-l dea afară pe necunoscut, iar în unele cazuri chiar sună la poliție.

Toată scena este filmată, iar clipurile sunt încărcate ulterior pe TikTok, unde unele au adunat milioane de vizualizări. Cei care participă la această tendință online se amuză de reacțiile familiei, fără a conștientiza riscurile pe care le implică.

O glumă periculoasă pentru toată lumea

Farsa trece de la amuzament la pericol real în momentul în care părinții alertează autoritățile. Poliția tratează orice apel care menționează o posibilă spargere de locuință ca pe o urgență majoră, mai ales atunci când sunt implicați minori.

Andy McKinney, comandant în cadrul poliției din Round Rock, Texas, a declarat pentru NBC că un astfel de apel „ar putea chiar declanșa o intervenție SWAT”, ceea ce pune în pericol inclusiv pe cei care au inițiat gluma.

Departamentul de poliție din Salem, Massachusetts, a transmis un comunicat dur: „Această farsă desconsideră persoanele fără adăpost, provoacă panică și irosește resursele poliției. Agenții care intervin nu știu că este o glumă și tratează apelul ca pe o spargere reală, creând o situație potențial periculoasă.”

Autoritățile avertizează că, deși platforme precum TikTok abundă în provocări virale, utilizatorii trebuie să țină cont de consecințele reale ale acțiunilor lor.

De altfel, folosirea AI pentru a fabrica imagini false și a simula situații de urgență nu este doar lipsită de etică, ci poate atrage și sancțiuni legale pentru apeluri false.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta
Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump, aşteptat în Israel pentru a marca acordul istoric
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump, aşteptat în Israel pentru a marca acordul istoric
CTP, după meciul România – Austria. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”. Gazetarul nu l-a „iertat” pe Mircea Lucescu
CTP, după meciul România – Austria. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”. Gazetarul nu l-a „iertat” pe Mircea Lucescu
Detaliul de pe copia de buletin care te protejează de furtul de identitate. Cum eviți fraudele și prinzi vinovatul, conform unui expert în securitate
Detaliul de pe copia de buletin care te protejează de furtul de identitate. Cum eviți fraudele și prinzi vinovatul, conform unui expert în securitate
Bula imobiliară există și în Spania, dar pe invers. Cum pierzi 150.000 de euro din cauza devalorizării locuințelor ce păreau investiții
Bula imobiliară există și în Spania, dar pe invers. Cum pierzi 150.000 de euro din cauza devalorizării locuințelor ce păreau investiții
Cutremur important, în România. Zona în care s-a simțit seismul
Cutremur important, în România. Zona în care s-a simțit seismul
Pensia anticipată în România se lasă cu costuri usturătoare. Se schimbă legea și vei pierde mai mulți bani la bătrânețe
Pensia anticipată în România se lasă cu costuri usturătoare. Se schimbă legea și vei pierde mai mulți bani la bătrânețe
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...