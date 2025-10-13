O nouă farsă de pe TikTok agită spiritele în mediul online: La ce au recurs adolescenții cu „chef de glume”, de ce este periculoasă situația

O farsă aparent amuzantă a devenit o sursă de îngrijorare în Statele Unite ale Americii, după ce adolescenții au început să folosească instrumente de inteligență artificială pentru a crea imagini false cu un „om fără adăpost” în casele lor.

Farsa, devenită virală pe TikTok, a dus la apeluri false la poliție și a determinat autoritățile să transmită avertismente publice privind pericolele acestei tendințe, scrie The Verge.

Cum funcționează farsa cu „AI homeless man”

Totul începe cu aplicații care pot genera imagini realiste, precum instrumentele AI din Snapchat. Adolescenții creează fotografii în care apare un bărbat murdar, cu aspect neîngrijit, plasat în interiorul casei.

Ei le trimit apoi părinților imaginile, pretinzând că l-au lăsat pe acel om să intre „pentru a se odihni” sau „pentru a bea un pahar cu apă”.

Reacțiile sunt previzibile: părinții intră în panică, le cer copiilor să-l dea afară pe necunoscut, iar în unele cazuri chiar sună la poliție.

Toată scena este filmată, iar clipurile sunt încărcate ulterior pe TikTok, unde unele au adunat milioane de vizualizări. Cei care participă la această tendință online se amuză de reacțiile familiei, fără a conștientiza riscurile pe care le implică.

O glumă periculoasă pentru toată lumea

Farsa trece de la amuzament la pericol real în momentul în care părinții alertează autoritățile. Poliția tratează orice apel care menționează o posibilă spargere de locuință ca pe o urgență majoră, mai ales atunci când sunt implicați minori.

Andy McKinney, comandant în cadrul poliției din Round Rock, Texas, a declarat pentru NBC că un astfel de apel „ar putea chiar declanșa o intervenție SWAT”, ceea ce pune în pericol inclusiv pe cei care au inițiat gluma.

Departamentul de poliție din Salem, Massachusetts, a transmis un comunicat dur: „Această farsă desconsideră persoanele fără adăpost, provoacă panică și irosește resursele poliției. Agenții care intervin nu știu că este o glumă și tratează apelul ca pe o spargere reală, creând o situație potențial periculoasă.”

Autoritățile avertizează că, deși platforme precum TikTok abundă în provocări virale, utilizatorii trebuie să țină cont de consecințele reale ale acțiunilor lor.

De altfel, folosirea AI pentru a fabrica imagini false și a simula situații de urgență nu este doar lipsită de etică, ci poate atrage și sancțiuni legale pentru apeluri false.