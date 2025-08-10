O nouă cauză a morţii lui Felix Baumgartner: parapanta s-ar fi oprit brusc în aer. Familia a primit asigurarea de viaţă în valoare de 500 de milioane de euro

Moartea tragică a lui Felix Baumgartner, celebrul parașutist care a intrat în istorie în 2012, a șocat întreaga lume. Sportivul, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu, a murit pe 17 iulie 2025, în urma unui accident cu parapanta în orașul italian Porto Sant’Elpidio. În timp ce salvatorii sosiți la fața locului au declarat decesul imediat, anchetatorii continuă să investigheze circumstanțele accidentului, scoțând la iveală noi detalii neașteptate.

Un motor oprit brusc și o firmă de închirieri în vizorul anchetatorilor

Autoritățile au analizat cu atenție imaginile de pe camera pe care Felix Baumgartner o avea montată pe piept în momentul accidentului. Potrivit informațiilor publicate de România TV, s-a descoperit un detaliu crucial: motorul parapantei s-ar fi oprit brusc în timpul zborului. Această descoperire a schimbat complet direcția investigației.

Având în vedere această ipoteză, anchetatorii au extins cercetările către firma de la care a fost închiriat aparatul, luând în calcul inclusiv un posibil sabotaj. O defecțiune tehnică spontană este una dintre variante, dar investigația va trebui să determine dacă a fost o simplă eroare mecanică sau un act intenționat, care a dus la pierderea controlului și la prăbușirea sportivului lângă piscina unui hotel.

Moștenirea de 500 de milioane de euro: cine a încasat averea

Moartea tragică a lui Felix Baumgartner a adus în discuție și subiectul moștenirii sale. Sportivul, cunoscut pentru curajul său și pentru succesul său financiar, a lăsat în urmă o avere considerabilă. Conform noilor detalii, părinții acestuia au încasat deja o poliță de 500 de milioane de euro, reprezentând asigurarea de viață a parașutistului.

Pe lângă această sumă impresionantă, familia ar urma să rămână cu vilele de lux din Austria și Elveția, precum și cu cele 5 milioane de euro pe care Felix Baumgartner le mai avea în conturi. În acest context financiar masiv, a ieșit la iveală și o informație despre relația sa cu Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu, un mesaj emoționant și o moștenire simbolică

Mihaela Rădulescu, partenera de viață a lui Felix Baumgartner, a fost inclusă în testament, însă într-un mod mai mult simbolic. Iubitul ei i-a lăsat ca moștenire medaliile sale, un ceas de colecție și un echipament purtat la un eveniment special.

Pentru vedetă, care a trăit alături de el o poveste de dragoste intensă, pierderea partenerului este, evident, mai importantă decât orice bun material. De curând, ea a publicat un nou mesaj emoționant pe Instagram, în care și-a exprimat suferința și angajamentul de a-l onora.