O nouă avertizare meteo pentru Bucureşti şi Ilfov. Este cod portocaliu de vânt, recomandările ISU pentru populaţie

Locuitorii Capitalei și ai județului Ilfov sunt vizați de o avertizare meteo deosebit de serioasă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi, 2 octombrie 2025, un cod portocaliu de vânt, care intră în vigoare începând cu ora 20:00 și se menține până mâine dimineață, 3 octombrie 2025, ora 10:00.

Recomandările ISU pentru populație

Conform meteorologilor, în acest interval sunt așteptate rafale violente cuprinse între 70 și 85 km/h, care pot provoca pagube materiale și pot pune în pericol siguranța oamenilor. Intensificările de vânt ar putea duce la ruperea crengilor sau chiar la doborârea unor copaci, la desprinderea elementelor de construcție nefixate corespunzător, dar și la avarii ale rețelelor electrice.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a transmis o serie de recomandări esențiale pentru populație, cu scopul de a preveni accidentele:

evitați să vă adăpostiți sau să treceți prin apropierea arborilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare, dar și a clădirilor cu elemente arhitecturale fragile ori a imobilelor aflate în construcție;

întrerupeți orice activitate desfășurată în spații deschise sau la înălțime, unde riscul este sporit;

asigurați-vă că ferestrele locuințelor și ale altor tipuri de construcții sunt bine închise;

nu atingeți cablurile sau stâlpii de curent electric căzuți la sol și sesizați imediat autoritățile competente.

ISU B-IF a informat populația prin intermediul canalelor oficiale de comunicare, dar și prin panourile electronice stradale, pentru ca mesajul să ajungă cât mai repede la cetățeni. De asemenea, instituția recomandă ca cei interesați să consulte constant platforma națională de pregătire în situații de urgență, disponibilă la adresa fiipregatit.ro, unde sunt publicate instrucțiuni detaliate despre cum trebuie procedat în cazul fenomenelor meteo extreme.

Avertizarea meteo ar putea fi extinsă

Specialiștii atrag atenția că vântul de o asemenea intensitate poate reprezenta o amenințare nu doar pentru bunurile materiale, ci și pentru sănătatea și viața oamenilor. Obiectele nesecurizate aflate pe balcoane sau în curți pot fi proiectate cu forță, iar circulația auto și pietonală ar putea fi serios afectată în orele următoare.

Cetățenii sunt îndemnați să își limiteze deplasările pe durata avertizării și să urmărească permanent comunicările oficiale ale autorităților. În cazul producerii unor incidente – cum ar fi avarii electrice, accidente provocate de căderea arborilor sau alte situații periculoase – apelul la 112 rămâne prima măsură de urgență.

ANM a precizat că actualizarea avertizărilor se face constant, în funcție de evoluția fenomenelor, iar bucureștenii trebuie să fie pregătiți pentru posibile extinderi sau modificări ale perioadei de risc. Respectarea măsurilor de siguranță transmise de ISU și informarea constantă din surse oficiale reprezintă cele mai eficiente metode de protecție în fața vântului sever.