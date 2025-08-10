Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
10 aug. 2025 | 09:07
de Daoud Andra

O monedă românească a ajuns să valoreze 2.000 de euro acum. A avut tiraj mic, mulţi colecţionari o vânează

Social
O monedă românească a ajuns să valoreze 2.000 de euro acum. A avut tiraj mic, mulţi colecţionari o vânează
FOTO: Arhivă

În lumea colecționarilor, unele piese pot trece de la o simplă curiozitate la un adevărat trofeu de preț. Este și cazul unei monede românești din aur, cu chipul Regelui Carol I, care în prezent se vinde pe platformele de comerț online cu nu mai puțin de 11.500 de lei – echivalentul a peste 2.000 de euro.

Moneda este la mare căutare printre colecționari

Această monedă nu a fost pusă niciodată în circulație ca mijloc de plată obișnuit. Are o valoare nominală de 20 de lei, însă a fost emisă exclusiv ca piesă de colecție, într-un tiraj extrem de limitat. Producția restrânsă, asociată cu atractivitatea istorică și cu aurul din compoziție, a făcut ca cererea să depășească rapid oferta, crescând spectaculos prețul pe piața colecționarilor.

Designul monedei redă fidel chipul lui Carol I, primul rege al României, un simbol puternic al istoriei naționale. Această asociere cu o figură regală iconică îi conferă un plus de prestigiu în ochii pasionaților de numismatică. Pentru mulți colecționari, nu este doar un obiect din metal prețios, ci o veritabilă punte către trecut, încărcată de semnificație.

Vezi și:
Micul ban din anul 1999 care se vinde cu aproape 2.000 de euro acum. De ce cer vânzătorii o sumă aşa mare?
Moneda banală pe care se cer 8.000 de lei, în iulie 2025. E din anii ’90 şi o avea orice român

Pe site-urile de licitații și în grupurile specializate, ofertele pentru această monedă se fac și se acceptă rapid. Cei care o vânează știu că raritatea ei este cheia și că nu se găsește oricând pe piață. În plus, valoarea aurului se adaugă la prețul istoric și de colecție, creând o combinație greu de egalat.

Moneda are chipul lui Carol I pe una dintre fețe

Alte monede rare care ajung la prețuri ridicate

Cazul monedei cu Carol I nu este unic. În ultimii ani, mai multe monede românești și internaționale emise în ediție limitată au atins valori impresionante. De pildă, monede comemorative din argint sau aur, dedicate unor evenimente istorice majore sau unor personalități marcante, au ajuns să se vândă de câteva ori peste prețul inițial de emitere.

Un exemplu este reprezentat de piesele bătute pentru aniversarea Marii Uniri sau pentru marcarea unor momente importante din istoria României. Tirajele mici – de ordinul câtorva sute sau mii de exemplare – și execuția artistică de calitate le transformă în adevărate obiecte de colecție, apreciate nu doar pe plan național, ci și internațional.

Ce caută colecționarii dispuși să plătească mii de euro

Prețul unei monede de colecție nu este determinat doar de materialul din care este realizată. Colecționarii țin cont de mai multe criterii:

  • Raritatea – cu cât tirajul este mai mic, cu atât moneda este mai dorită.
  • Starea de conservare – piesele aflate în condiție „proof” sau „uncirculated” sunt mult mai valoroase decât cele uzate sau zgâriate.
  • Relevanța istorică – asocierea cu evenimente importante sau personalități istorice crește atractivitatea.
  • Materialul – aurul și argintul adaugă o valoare intrinsecă care se reflectă în preț.

Astfel, moneda din aur cu chipul lui Carol I nu este doar un obiect frumos și prețios, ci și o investiție sigură pentru pasionați, un simbol al istoriei românești care, în timp, ar putea valora chiar mai mult.

Ce este „insula de căldură urbană”. Fenomenul afectează din ce în ce mai des oraşele din întreaga lume şi aduce temperaturi chiar şi cu 15 grade mai mari
Recomandări
Nicușor Dan și familia, în vizită la Maia Sandu. S-au distrat la un festival din Republica Moldova, imagini rare cu președintele României
Nicușor Dan și familia, în vizită la Maia Sandu. S-au distrat la un festival din Republica Moldova, imagini rare cu președintele României
Plaje sălbatice de neratat de pe litoralul românesc. Sunt colțuri de liniște şi nu te costă nimic să stai la soare
Plaje sălbatice de neratat de pe litoralul românesc. Sunt colțuri de liniște şi nu te costă nimic să stai la soare
Filmul de pe Netflix din 2025 care provoacă conștiința generației educate: Thrillerul suedez care nu oferă răspunsuri ușoare
Filmul de pe Netflix din 2025 care provoacă conștiința generației educate: Thrillerul suedez care nu oferă răspunsuri ușoare
FOTO: Cea mai clară imagine panoramică de pe Marte, surprinsă de roverul Perseverance al NASA
FOTO: Cea mai clară imagine panoramică de pe Marte, surprinsă de roverul Perseverance al NASA
Explicația bacteriilor periculoase de la bordul Stației Spațiale Internaționale: NASA testează comportamentul microbilor în gravitație zero
Explicația bacteriilor periculoase de la bordul Stației Spațiale Internaționale: NASA testează comportamentul microbilor în gravitație zero
Ieşenii, surprinşi de numărul mare de insecte maro închis din oraş. Sunt peste tot şi apar mai ales noaptea. Entomolog: ”Ziua stau sub pietre/frunze/lemne”
Ieşenii, surprinşi de numărul mare de insecte maro închis din oraş. Sunt peste tot şi apar mai ales noaptea. Entomolog: ”Ziua stau sub pietre/frunze/lemne”
Diferenţe între testamentul olograf, autentic şi mistic. Mulţi români nu ştiu ce trebuie să facă în cazul unei moşteniri
Diferenţe între testamentul olograf, autentic şi mistic. Mulţi români nu ştiu ce trebuie să facă în cazul unei moşteniri
12 jocuri retro care rulează nativ pe Apple Silicon
12 jocuri retro care rulează nativ pe Apple Silicon
Revista presei
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 10 august. Nativii Berbec termină un proiect important, zodia care va avea probleme de sănătate
Playtech Știri
Salata de vinete, reţeta ca în copilărie. Aşa o făceau bunicile noastre, ingredientele sunt simple
Playtech Știri
Patru zodii sunt la răscruce de drumuri. După Luna plină le așteaptă 20 de ani de noroc și abundență
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei