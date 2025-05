O mare bancă din România urcă dobânzile pentru depozite la 6,50% pe an, pentru a concura cu dobânzile oferite de Guvern la titlurile de stat

Sistemul bancar românesc se confruntă cu o veritabilă concurență făcută de statul român pe zona instrumentelor financiare de economisire. Dacă statul a majorat dobânzile la titlurile pe care le vinde, băncile au adoptat aceeași strategie pentru depozite, motivate de teama de a nu-și pierde clienții.

În ultima perioadă, tot mai multe bănci prezente pe piața din România au anunțat noi oferte privind dobânzile pe care le oferă la depozitele bancare deschise de clienți.

Cel mai recent anunț vine din partea gigantului Libra Internet Bank, care a majorat dobânzile pentru depozitele în lei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Cât câștigi din depozitele la termen?

Mai mult, clienții cu profesii liberale se bucură de o ofertă particulară, respectiv depozitul Blitz pe 7 luni, cu o dobândă anuală de 6,50%.

Iată cum arată și celelalte depozite la termen, cu dobândă fixă și plata la scadență (persoane fizice și juridice):

• 1 lună: 4,75% pe an;

• 3 luni: 5,25% pe an;

• 6 luni: 5,50% pe an;

• 9 luni: 5,75% pe an;

• 12 luni: 5,80% pe an.

La o dobândă anuală de 5,80%, o persoană care depune 10.000 de lei într-un depozit bancar la termen poate obține un câștig net de 522 de lei după un an, chiar și după aplicarea impozitului de 10% pe dobândă. Deși nu reprezintă un randament spectaculos, această variantă rămâne una dintre cele mai sigure metode de protejare a economiilor împotriva inflației.

Ce se întâmplă dacă aștepți cinci ani și apelezi la dobânda compusă?

Dacă reinvestești anual cei 10.000 de lei timp de 5 ani, într-un depozit cu dobândă de 5,80% pe an și cu impozitul de 10% aplicat la fiecare dobândă anuală, vei ajunge la o sumă finală de aproximativ 12.897 lei. Asta înseamnă un câștig net total de 2.897 lei după 5 ani.

Cum să alegi banca potrivită pentru a deschide un depozit?

Compară dobânzile – dar nu te opri la ele. E tentant să alegi prima bancă ce promite o dobândă mare, dar fii atent: unele instituții pot avea condiții mai restrictive sau comisioane ascunse. Verifică dobânda netă, adică ce rămâne după ce se scade impozitul pe dobândă (10%). Un depozit cu o dobândă ușor mai mică, dar cu condiții mai flexibile, poate fi o alegere mai bună pe termen lung.

Fii atent la frecvența capitalizării. Unele bănci îți oferă dobânda doar la finalul perioadei, în timp ce altele îți pot da dobânda lunar sau trimestrial. Asta poate face o diferență dacă vrei să folosești dobânda pentru alte scopuri sau să o reinvestești. Dobânda compusă (când câștigi dobândă și la dobânda deja acumulată) este un avantaj important!

Verifică flexibilitatea și penalizările. Poate vei avea nevoie de bani mai devreme decât ai planificat. Informează-te despre ce se întâmplă dacă închizi depozitul înainte de termen – unele bănci îți pot anula toată dobânda, altele îți oferă o dobândă simbolică. Alege banca care nu te „pedepsește” prea aspru pentru neprevăzut.

Ai grijă la comisioane. Depozitele la termen ar putea să aibă comisioane de administrare. Unele bănci cer comisioane pentru deschiderea contului curent, retragerea banilor, sau chiar pentru plăți online. Verifică toate condițiile în detaliu și întreabă direct consilierul bancar, dacă ești nesigur.