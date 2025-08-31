Furtună puternică pe litoralul românesc: rafale de peste 70 km/h în Mamaia și Constanța

Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 16:39
de Andreea Bișinicu

Cuprins
  1. Rafale periculoase și mare agitată în ultimul weekend de vară
  2. Impactul asupra turiștilor și localnicilor

Sfârșitul lunii august 2025 a adus o schimbare bruscă a vremii pe litoralul românesc. După o vară marcată de temperaturi ridicate și zile însorite, weekendul 30-31 august a venit cu un episod de instabilitate accentuată. În Constanța și stațiunea Mamaia, rafalele de vânt au atins și chiar au depășit viteza de 70 de kilometri pe oră, creând probleme atât pentru turiștii rămași pe litoral, cât și pentru localnici. Temperaturile au scăzut considerabil, semn că sezonul estival se apropie de final. Fenomenul a fost resimțit intens în special pe plajele expuse, unde vântul a ridicat nisipul și a făcut ca marea să devină agitată. Salvamarii au arborat steagul roșu, avertizându-i pe turiști că înotul este extrem de periculos în aceste condiții.

Rafale periculoase și mare agitată în ultimul weekend de vară

Vântul puternic a schimbat peisajul obișnuit al stațiunilor de pe litoral. În Mamaia, șezlongurile și umbrelele au fost strânse mai devreme decât de obicei, iar puținii turiști care au mai rămas în zonă au fost nevoiți să se retragă rapid din cauza disconfortului creat de rafale, potrivit celor de la MeteoPlus.

La Constanța, autoritățile portuare au monitorizat cu atenție situația din zona digurilor și a portului turistic Tomis, acolo unde valurile au lovit cu putere malul. Pescarii au fost sfătuiți să nu iasă pe mare, iar ambarcațiunile de agrement au rămas în largul portului pentru a evita incidentele.

Specialiștii meteorologi au explicat că astfel de episoade de vânt puternic sunt frecvente la final de sezon estival, atunci când masele de aer cald întâlnesc curenți reci, generând instabilitate atmosferică accentuată.

Impactul asupra turiștilor și localnicilor

Deși mulți turiști au părăsit deja litoralul după încheierea sezonului de vârf, cei care au ales să își petreacă ultimele zile de vacanță la mare au avut parte de o experiență mai puțin plăcută. Temperaturile au scăzut sub valorile obișnuite pentru această perioadă, iar ploaia a accentuat senzația de frig.

Pentru localnici, furtuna a însemnat și probleme practice: întreruperi temporare de curent în anumite cartiere, obiecte doborâte de vânt și circulație rutieră îngreunată.

Furtuna de pe litoral din weekendul 30-31 august 2025 a fost un semnal clar că vara a ajuns la final. Răcirea vremii, rafalele de peste 70 km/h și marea agitată au transformat plajele din Mamaia și Constanța într-un peisaj tipic începutului de toamnă.

Autoritățile recomandă prudență și respectarea indicațiilor meteorologilor și salvamarilor, pentru ca eventualele riscuri să fie evitate.

