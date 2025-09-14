Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 20:54
de Vieriu Ionut

O femeie în vârstă de 100 a dezvăluit secretul longevităţii. Nu a lăsat să treacă o zi fără să facă aceste lucruri banale

Social
O femeie în vârstă de 100 a dezvăluit secretul longevităţii. Nu a lăsat să treacă o zi fără să facă aceste lucruri banale
O femeie de 100 de ani a dezvăluit secretul longevității Sursă foto: Business Insider

Să ajungi la vârsta de 100 de ani este, fără îndoială, o realizare rară și impresionantă. Totuși, pentru Mary Coroneos, această bornă nu a însemnat un final liniștit, ci continuarea unei vieți pline de energie, curiozitate și echilibru. Femeia, care și-a sărbătorit centenarul în iunie, demonstrează zi de zi că secretul longevității nu constă în reguli rigide, ci în a ști cum să îmbini mișcarea, alimentația simplă și deschiderea către lume.

O copilărie activă transformată într-un stil de viață

Mary Coroneos a crescut într-un mic oraș minier din Pennsylvania, unde energia și curiozitatea au fost parte din rutina zilnică încă din copilărie. Își amintește cum explora pădurile din apropiere în căutare de artefacte și cum transforma sarcinile casnice în jocuri. Competiția cu frații și sporturile școlare, precum baschetul și voleiul, au pus bazele unui stil de viață activ pe care l-a menținut până la vârsta adultă.

Fiica ei, Athena, povestește că această energie nu a dispărut odată cu trecerea anilor. Mary a îmbinat o carieră lungă în educație cu diverse locuri de muncă suplimentare și a continuat să lucreze până la vârsta de 90 de ani.

„Este ceva la asta care îți dă vitalitate. Îți oferă o perspectivă mai tinerească”, a explicat Athena.

Sportul, disciplina care o ține puternică și la 100 de ani

Nici vârsta și nici micile probleme de sănătate nu au reușit să o țină departe de sala de sport. Chiar și acum, Mary își pune pantofii sport și ridică greutăți ușoare, folosește benzi de rezistență și împinge sănii cu greutăți.

„Vrea să fie împinsă. Are nevoie de provocare”, a subliniat fiica ei.

Un exemplu clar al determinării sale a fost momentul în care și-a fracturat brațul, dar după doar trei săptămâni era din nou la antrenamente.

„Funcționează foarte bine. Când nu cad, sunt bine”, a glumit centenara.

În ceea ce privește alimentația, Mary preferă mesele simple, dar hrănitoare: ouă cu unt și ceai cu miere la micul dejun, supă de pui cu legume la prânz și o cină pregătită de fiica ei. Nu renunță însă la micile plăceri: înghețata și berea de rădăcină.

„Nu mănânc prea mult și nu beau alcool”, a spus ea.

Curiozitatea și legăturile sociale îi dau sens vieții

Pe lângă sport și alimentație, secretul longevității sale este și curiozitatea. Mary citește zilnic ziarele și se lasă fascinată de idei noi, menținându-și mintea activă. Athena este convinsă că tocmai această deschidere o ajută pe mama sa să rămână flexibilă și adaptabilă:

„Cred că, dacă ai curiozitatea față de viață și învățare, te face mai puțin rigidă. Există o flexibilitate de care ai nevoie pentru o viață lungă.”

Viața socială a lui Mary este la fel de vibrantă. Merge la sală, își trăiește credința cu implicare și, după cum glumește Athena, nu refuză nici momentele de flirt:

„Este o flirtă notorie. Poate că are 100 de ani, dar nu este oarbă.”

De asemenea, mulți dintre foștii ei elevi au rămas aproape de ea și au participat la petrecerea de 100 de ani, o dovadă a impactului pe care l-a avut în comunitatea ei.

Lecția transmisă de o viață de un secol

Mary Coroneos nu vorbește despre viață ca despre o listă de reguli stricte, ci despre un echilibru între mișcare, alimentație simplă, curiozitate și conexiuni umane. Reflectând asupra drumului parcurs, Athena a rezumat filosofia mamei sale:

„Dacă îți poți lărgi perspectiva prin prietenie, prin învățarea de lucruri noi, te poți bucura de viață și poți avea un scop în care să mergi mai departe. Și niciodată nu este prea târziu să-l urmezi.”

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
„Jumătate din proprietarii unei scări de bloc nu sunt de acord cu refacerea acoperişului”. Ce poţi face legal?
„Jumătate din proprietarii unei scări de bloc nu sunt de acord cu refacerea acoperişului”. Ce poţi face legal?
Ce evită bucătarii celebri să comande la restaurante. Este mereu acelaşi preparat
Ce evită bucătarii celebri să comande la restaurante. Este mereu acelaşi preparat
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
Cât este taxa la şcoala la care Ştefan Bănică Jr. şi Alessandra Stoicescu şi-au înscris copiii? Suma anuală poate părea o mică avere pentru români
Cât este taxa la şcoala la care Ştefan Bănică Jr. şi Alessandra Stoicescu şi-au înscris copiii? Suma anuală poate părea o mică avere pentru români
Ce salariu are un medic specialist în primii ani, în România? Sunt incluse şi gărzile
Ce salariu are un medic specialist în primii ani, în România? Sunt incluse şi gărzile
Accident grav pe Transalpina. O mașină s-a izbit de un camion, două persoane au ajuns la spital
Accident grav pe Transalpina. O mașină s-a izbit de un camion, două persoane au ajuns la spital
Deşi mănâncă la cele mai scumpe restaurante din lume, felul preferat al Simonei Halep este unul tradiţional românesc. Orice copil îl adoră
Deşi mănâncă la cele mai scumpe restaurante din lume, felul preferat al Simonei Halep este unul tradiţional românesc. Orice copil îl adoră
Obiectul nelipsit din orice bucătărie care îţi poate umple casa de gândaci. Au mediul perfect pentru a se înmulţi
Obiectul nelipsit din orice bucătărie care îţi poate umple casa de gândaci. Au mediul perfect pentru a se înmulţi
Revista presei
Adevarul
Povestea scafandrului Constantin Scarlat, care a desenat țărmul nevăzut al Pontului Euxin
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută
Playtech Știri
Condimentele care se pun în zacuscă pentru un gust special. Aşa procedau şi bunicile noastre
Playtech Știri
Irinel Columbeanu, dezamăgit după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion. Fostul afacerist nici nu ştia că a venit în România: „Nu m-a mai sunat”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...