O femeie în vârstă de 100 a dezvăluit secretul longevităţii. Nu a lăsat să treacă o zi fără să facă aceste lucruri banale

Să ajungi la vârsta de 100 de ani este, fără îndoială, o realizare rară și impresionantă. Totuși, pentru Mary Coroneos, această bornă nu a însemnat un final liniștit, ci continuarea unei vieți pline de energie, curiozitate și echilibru. Femeia, care și-a sărbătorit centenarul în iunie, demonstrează zi de zi că secretul longevității nu constă în reguli rigide, ci în a ști cum să îmbini mișcarea, alimentația simplă și deschiderea către lume.

O copilărie activă transformată într-un stil de viață

Mary Coroneos a crescut într-un mic oraș minier din Pennsylvania, unde energia și curiozitatea au fost parte din rutina zilnică încă din copilărie. Își amintește cum explora pădurile din apropiere în căutare de artefacte și cum transforma sarcinile casnice în jocuri. Competiția cu frații și sporturile școlare, precum baschetul și voleiul, au pus bazele unui stil de viață activ pe care l-a menținut până la vârsta adultă.

Fiica ei, Athena, povestește că această energie nu a dispărut odată cu trecerea anilor. Mary a îmbinat o carieră lungă în educație cu diverse locuri de muncă suplimentare și a continuat să lucreze până la vârsta de 90 de ani.

„Este ceva la asta care îți dă vitalitate. Îți oferă o perspectivă mai tinerească”, a explicat Athena.

Sportul, disciplina care o ține puternică și la 100 de ani

Nici vârsta și nici micile probleme de sănătate nu au reușit să o țină departe de sala de sport. Chiar și acum, Mary își pune pantofii sport și ridică greutăți ușoare, folosește benzi de rezistență și împinge sănii cu greutăți.

„Vrea să fie împinsă. Are nevoie de provocare”, a subliniat fiica ei.

Un exemplu clar al determinării sale a fost momentul în care și-a fracturat brațul, dar după doar trei săptămâni era din nou la antrenamente.

„Funcționează foarte bine. Când nu cad, sunt bine”, a glumit centenara.

În ceea ce privește alimentația, Mary preferă mesele simple, dar hrănitoare: ouă cu unt și ceai cu miere la micul dejun, supă de pui cu legume la prânz și o cină pregătită de fiica ei. Nu renunță însă la micile plăceri: înghețata și berea de rădăcină.

„Nu mănânc prea mult și nu beau alcool”, a spus ea.

Curiozitatea și legăturile sociale îi dau sens vieții

Pe lângă sport și alimentație, secretul longevității sale este și curiozitatea. Mary citește zilnic ziarele și se lasă fascinată de idei noi, menținându-și mintea activă. Athena este convinsă că tocmai această deschidere o ajută pe mama sa să rămână flexibilă și adaptabilă:

„Cred că, dacă ai curiozitatea față de viață și învățare, te face mai puțin rigidă. Există o flexibilitate de care ai nevoie pentru o viață lungă.”

Viața socială a lui Mary este la fel de vibrantă. Merge la sală, își trăiește credința cu implicare și, după cum glumește Athena, nu refuză nici momentele de flirt:

„Este o flirtă notorie. Poate că are 100 de ani, dar nu este oarbă.”

De asemenea, mulți dintre foștii ei elevi au rămas aproape de ea și au participat la petrecerea de 100 de ani, o dovadă a impactului pe care l-a avut în comunitatea ei.

Lecția transmisă de o viață de un secol

Mary Coroneos nu vorbește despre viață ca despre o listă de reguli stricte, ci despre un echilibru între mișcare, alimentație simplă, curiozitate și conexiuni umane. Reflectând asupra drumului parcurs, Athena a rezumat filosofia mamei sale: