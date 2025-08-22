Două caracteristici comune ale celor care ating 100 de ani, descoperite după analiza a peste 4.300 de persoane

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Institutul Karolinska din Stockholm arată că persoanele care ajung la 100 de ani împărtășesc câteva trăsături surprinzător de comune. Analizând datele medicale ale peste 4.330 de suedezi născuți între 1920 și 1922, oamenii de știință au identificat două elemente esențiale care par să joace un rol-cheie în longevitate: o sănătate cardiovasculară mai bună decât media și o atitudine pozitivă asupra vieții.

Centenarii se îmbolnăvesc mai rar și mai lent

Cercetătorii au urmărit evoluția stării de sănătate a participanților timp de trei decenii. Rezultatele arată că centenarii au avut, în medie, mai puține boli diagnosticate și au acumulat probleme medicale într-un ritm mult mai lent decât cei care nu au atins vârsta de 100 de ani.

Deosebirile nu apar doar la vârste foarte înaintate. Încă de la 60 de ani, cei care urmau să devină centenari prezentau un profil medical diferit, cu mai puține afecțiuni și biomarkeri mai buni. Potrivit studiului publicat în eClinical Medicine, bolile cardiovasculare rămân printre cele mai frecvente la toate grupele de vârstă, dar la centenari impactul lor asupra sănătății generale este mai redus. În plus, tulburările neuropsihiatrice, cum ar fi depresia sau demența, au fost semnificativ mai rare în rândul acestora.

Sănătatea inimii și optimismul, factori-cheie

Profesorul Karin Modig, coordonatorul cercetării, a explicat că nu există un singur „secret al longevității”. Totuși, două elemente au apărut constant la cei care au trecut pragul de 100 de ani: un sistem cardiovascular sănătos și o perspectivă pozitivă asupra vieții. Sentimentul de scop și atitudinea optimistă par să fi contribuit la menținerea echilibrului fizic și psihic.

Cercetătorii atrag atenția că genetica joacă un rol mai mic decât cred mulți – doar aproximativ 25% din longevitate ar fi determinată de moștenirea genetică. Restul ține, în mare măsură, de stilul de viață și, la vârste extreme, chiar de factori aleatori, cum ar fi evitarea unor accidente sau a unor boli infecțioase grave.

Un mesaj pentru generațiile mai tinere

Deși studiul nu a urmărit în detaliu cauzele acestor diferențe, cercetătorii subliniază că obiceiurile sănătoase adoptate de-a lungul vieții – precum o alimentație echilibrată, mișcarea regulată și gestionarea stresului – pot influența decisiv șansele de a ajunge la vârste înaintate. În plus, păstrarea unei atitudini optimiste și menținerea unui sens al scopului personal ar putea fi la fel de importante ca sănătatea fizică.

„Nu știm exact care este combinația ideală, dar este clar că atât stilul de viață, cât și modul în care privim viața au un impact major asupra longevității”, a concluzionat profesorul Modig.