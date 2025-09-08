O femeie din Suceava a pierdut peste 65.000 de lei într-un fals fond de investiții

Un nou caz de fraudă financiară scoate în evidență pericolele tot mai mari ale investițiilor online neautorizate. O femeie din Suceava a fost convinsă să transfere peste 65.000 de lei către ceea ce credea că este un fond de investiții sigur. După mai multe transferuri și promisiuni de câștiguri, ea a aflat că respectivul fond nu era autorizat, iar atunci când a încercat să își retragă banii nu a mai putut lua legătura cu nimeni. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru înșelăciune.

Totul a început în noiembrie anul trecut, când femeia a fost contactată telefonic de o persoană care s-a recomandat drept expert financiar al unei firme de investiții. În urma mai multor discuții, acesta i-a câștigat încrederea și i-a propus să își creeze un cont online pe un site special, prin care ar fi putut urmări evoluția investițiilor și a profiturilor.

Între 11 și 27 august 2025, femeia a efectuat mai multe transferuri bancare în valoare totală de 66.733 lei, convinsă că banii săi sunt direcționați către un fond sigur și profitabil. Platforma afișa, aparent, evoluții pozitive, ceea ce i-a întărit convingerea că a făcut o alegere bună.

Abia la ultimul transfer, aplicația financiară a emis o alertă, avertizând-o că ar putea fi victima unei fraude. Acea notificare a fost momentul declanșator care a făcut-o să verifice autenticitatea firmei pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Descoperirea a fost șocantă: compania respectivă nu figura printre entitățile autorizate să presteze servicii și activități de investiții în România.

Pierderea banilor și reacția autorităților

După ce a aflat adevărul, femeia a încercat să își retragă banii direct din platformă, însă fără succes. Apoi a încercat să ia legătura cu presupusul consultant financiar care o convinsese să investească, dar acesta nu a mai răspuns nici la apeluri, nici la mesaje.

Rămasă fără soluții, pe 5 septembrie victima a sesizat Poliția Județeană Suceava, care a deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Cazul este acum în anchetă, însă șansele de recuperare a banilor sunt incerte, având în vedere natura fraudelor online și dificultatea de a identifica și trage la răspundere autorii, care acționează de multe ori din afara țării.

Astfel de situații evidențiază nu doar ingeniozitatea escrocilor, ci și vulnerabilitatea oamenilor care, în dorința de a-și spori veniturile, pot cădea pradă unor scheme de tip „fonduri de investiții” false, promovate prin telefon sau internet.

Cum te poți proteja de fondurile de investiții false

Specialiștii în securitate financiară și Poliția recomandă prudență maximă atunci când ești contactat de necunoscuți care îți propun investiții rapide și profituri mari. Printre măsurile esențiale de siguranță se numără:

Verifică autorizarea companiei – orice fond sau firmă care oferă servicii de investiții trebuie să fie înregistrat și autorizat de ASF sau de o autoritate similară dintr-un alt stat european. Lista entităților autorizate este publică și poate fi consultată pe site-ul instituției.

– orice fond sau firmă care oferă servicii de investiții trebuie să fie înregistrat și autorizat de ASF sau de o autoritate similară dintr-un alt stat european. Lista entităților autorizate este publică și poate fi consultată pe site-ul instituției. Nu transfera bani pe baza promisiunilor – dacă cineva îți garantează profituri mari și rapide, există șanse mari să fie o fraudă. Investițiile reale implică întotdeauna un anumit risc și nu oferă siguranță absolută.

– dacă cineva îți garantează profituri mari și rapide, există șanse mari să fie o fraudă. Investițiile reale implică întotdeauna un anumit risc și nu oferă siguranță absolută. Ferește-te de presiunea timpului – escrocii încearcă să te convingă să acționezi rapid, pentru a nu avea timp să verifici informațiile. Orice oportunitate care „nu mai prinde a doua zi” ar trebui privită cu suspiciune.

– escrocii încearcă să te convingă să acționezi rapid, pentru a nu avea timp să verifici informațiile. Orice oportunitate care „nu mai prinde a doua zi” ar trebui privită cu suspiciune. Folosește doar platforme reglementate – investițiile prin aplicații sau site-uri obscure, promovate prin apeluri telefonice, sunt extrem de riscante. Alege platforme cunoscute și cu reputație solidă.

– investițiile prin aplicații sau site-uri obscure, promovate prin apeluri telefonice, sunt extrem de riscante. Alege platforme cunoscute și cu reputație solidă. Consultă un specialist – înainte de a investi sume mari, cere părerea unui consultant financiar independent sau verifică informațiile la instituțiile oficiale.

Cazul femeii din Suceava arată cât de ușor pot fi atrași oamenii în capcane financiare atunci când promisiunile par prea bune pentru a fi adevărate. În lipsa unor verificări prealabile, investițiile pot deveni pierderi dureroase.

Pe măsură ce fraudele online devin tot mai sofisticate, vigilența rămâne singura armă reală. Autoritățile avertizează constant că niciun câștig rapid și sigur nu este garantat, iar singura cale de protecție este informarea și verificarea riguroasă a oricărei oportunități financiare. În final, lecția acestui caz este simplă: banii câștigați cu greu trebuie protejați cu prudență și responsabilitate.