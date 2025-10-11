Ultima ora
O femeie din Bistrița-Năsăud, amendată cu 30.000 de lei după ce a ars saltele, cauciucuri, electrocasnice și haine pe un câmp
FOTO: Jandarmeria

Un incident grav petrecut la marginea municipiului Bistrița a atras atenția autorităților și a readus în discuție pericolele arderii ilegale a deșeurilor. O femeie în vârstă de 57 de ani a fost sancționată cu amenda maximă de 30.000 de lei după ce a fost surprinsă incendiind saltele, cauciucuri, electrocasnice și haine vechi pe un câmp din apropierea unei magistrale de gaz.

Focul, aprins în apropierea unei magistrale de gaz

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Română, intervenția a avut loc vineri seară, pe strada Drumul Cetății din municipiul Bistrița. Localnicii au sesizat autoritățile după ce au observat un fum dens și un miros înțepător provenind din zona respectivă.

„Jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au fost direcționați imediat către locul incidentului. Acolo, au constatat că o femeie aprinsese un foc în aer liber și ardea mai multe tipuri de deșeuri, printre care saltele, cauciucuri, electrocasnice și materiale textile umede. Arderea acestora a generat un fum dens, care se ridica deasupra zonei și punea în pericol sănătatea publică”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei într-un comunicat oficial.

Ceea ce a făcut situația și mai periculoasă a fost amplasarea focului la mică distanță de o conductă principală de gaze naturale. Jandarmii au acționat rapid pentru a se asigura că flăcările nu se extind și nu afectează infrastructura critică din zonă. Din fericire, incendiul a fost stins la timp, fără ca cineva să fie rănit sau să se producă o explozie.

Pentru gestul său, femeia a fost amendată cu 30.000 de lei, sancțiune prevăzută de legislația privind protecția mediului și ordinea publică.

Arderea deșeurilor, o practică ilegală și periculoasă

Jandarmeria Bistrița-Năsăud a reamintit cetățenilor că arderea deșeurilor în spații deschise este strict interzisă, indiferent de tipul materialelor. Astfel de acțiuni nu doar că afectează calitatea aerului, ci pot provoca incendii necontrolate și pot pune în pericol viața oamenilor, fauna și vegetația din jur.

„Arderea deșeurilor în aer liber este o practică ilegală și periculoasă. Ea pune în pericol mediul, sănătatea populației și poate genera situații cu consecințe grave asupra siguranței publice. Facem apel la cetățeni să respecte legea și să utilizeze canalele legale de colectare a deșeurilor”, au transmis jandarmii.

Autoritățile atrag atenția că arderea materialelor plastice, textilelor sintetice, cauciucurilor sau electrocasnicelor eliberează în atmosferă substanțe toxice, precum dioxine, metale grele și hidrocarburi periculoase. Acestea pot cauza afecțiuni respiratorii, alergii și boli cronice persoanelor expuse.

Femeia din Bistrița-Năsăud va trebui acum să plătească nu doar o amendă usturătoare, ci și prețul unui gest iresponsabil care ar fi putut avea consecințe dramatice.

