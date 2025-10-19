Ultima ora
de Andrei Simion

O femeie a câștigat la LOTO după ce a jucat numerele date de ChatGPT

ȘTIRI EXTERNE
O femeie a câștigat la LOTO după ce a jucat numerele date de ChatGPT
Tammy Carvey i-a cerut lui ChatGPT numerele pentru a juca la loterie, iar norocul i-a surâs. (Foto: Michigan Lottery)

O poveste din Michigan a făcut înconjurul presei: o femeie de 45 de ani a câștigat 100.000 de dolari după ce a jucat la loterie combinația de numere sugerată de ChatGPT. Cazul a stârnit curiozitate și controverse deopotrivă, între entuziasmul pentru „norocul asistat de AI” și avertismentele oficiale că extragerile sunt, prin definiție, imposibil de prezis.

Relatarea indică faptul că jucătoarea ar fi nimerit cinci din cele șase numere la o extragere online Powerball din 6 septembrie, transformând o idee impulsivă într-un premiu consistent. Ulterior, femeia a declarat că banii o vor ajuta să își achite o parte importantă din creditul imobiliar, restul urmând să fie economisit, notează Corriere.it

Cum a jucat și ce a câștigat

Potrivit mărturiei sale, decizia de a cere „o mână de ajutor” unui chatbot a venit pe fondul incertitudinii în alegerea numerelor. ChatGPT i-ar fi generat o listă, iar combinația selectată a adus cinci potriviri corecte, suficiente pentru un premiu de 100.000 de dolari, sumă brută înainte de eventuale taxe și rețineri legale.

Câștigul a fost revendicat la câteva zile după extragere, iar jucătoarea a explicat că premiul echivalează cu aproape doi ani de venit mediu în statul său. Dincolo de componenta spectaculoasă, cazul subliniază că, în practică, orice șir de numere are aceeași probabilitate de a fi extras, indiferent dacă este ales manual, generat de un program sau sugerat de inteligența artificială.

Ce spun autoritățile despre inteligența artificială și loteriile

Loteria statală a precizat ferm că rezultatele sunt complet aleatorii și nu pot fi anticipate prin inteligență artificială, „sisteme de predicție” sau alte instrumente digitale. Extragerile oficiale folosesc proceduri auditate, iar șansele de câștig rămân aceleași pentru toți participanții, indiferent de metoda de selecție a numerelor.

Cazul evidențiază o confuzie frecventă: Inteligența artificială poate sintetiza informații, poate genera idei sau liste „creative”, dar nu poate prezice evenimente pur aleatorii, precum o extragere de loterie. În absența unei relații cauzale, algoritmii nu oferă un avantaj matematic; succesul rămâne o chestiune de hazard.

Pentru public, lecția de reținut este dublă: da, o combinație propusă de un chatbot poate „nimeri” într-o zi norocoasă, dar acest lucru nu validează vreo capacitate de prezicere. Jucați responsabil, consultați regulile loteriei și tratați sugestiile AI ca pe ceea ce sunt în acest context: simple liste de numere cu aceeași probabilitate ca oricare altele. În final, „norocul” rămâne factorul decisiv, nu algoritmul.

