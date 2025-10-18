Cum folosesc instalatorii și electricienii ChatGPT pentru reparații în casă. De la cheia franceză la AI, de la țeavă la cloud

Până nu demult, inteligența artificială părea făcută pentru birouri: e-mailuri automate, procese-verbale generate în timp real, documente cu un click. Surpriza vine din teren: în Statele Unite, instalatorii, electricienii și tehnicienii HVAC au început să pună lângă cheia franceză o tabletă cu ChatGPT. Rezultatul? Diagnostic mai rapid, devize pe loc și soluții tehnice sugerate în câteva secunde, inclusiv pe baza unei fotografii cu un boiler defect.

Nu vorbim doar de „hârtii” automatizate. Potrivit relatărilor, IA este folosită pentru a înțelege defecțiuni complexe, a calcula costuri și a ordona pașii corecți ai intervenției. În paralel, senzori „inteligenți” detectează pierderile înainte să se transforme în inundații, iar proprietarii de locuințe din SUA adoptă pe scară largă astfel de soluții digitale.

Din trusă în tabletă: cum arată schimbarea pe teren

Un exemplu relatat de CNN vine de la Oak Creek Plumbing & Remodeling (Milwaukee): tehnicienii ies pe teren cu o tabletă pe care rulează cea mai nouă versiune de ChatGPT. Instrumentul îi ajută să întocmească facturi și oferte în mod automat, dar mai ales să „gândească” abordarea corectă pentru situațiile complicate. După cum spune Dan Callies, președintele companiei, chiar și specialiștii cu vechime au învățat să pună întrebările potrivite și sunt surprinși de utilitatea răspunsurilor.

Fluxul devine direct: fotografiezi un scaldabagno stricat sau descrii pe scurt simptomele, iar IA întoarce o listă de posibile cauze și remedii. Asta scurtează timpul până la intervenția efectivă și reduce numărul de consultații la manuale groase, păstrate cândva în dubă sau în atelier.

Adopție, platforme și ore câștigate

Un sondaj Housecall Pro, derulat pe peste 400 de lucrători din Nordul Americii, arată că peste 70% au testat deja instrumente de tip AI, iar aproximativ 40% le folosesc activ. Schimbarea este condusă de profesioniștii mai tineri, dar și „seniorii” încep să experimenteze. Integrarea diferă pe sectoare: instalatorii văd creșteri de venituri, lucrătorii din curățenie sunt utilizatorii cei mai frecvenți, iar electricienii se declară printre cei mai entuziaști.

Pe partea operațională, platforme precum ServiceTitan, Housecall Pro, Jobber sau Netic digitalizează programările și comunicarea cu clienții. Algoritmi de alocare trimit echipa potrivită în funcție de competențe, foile de prezență se actualizează prin GPS în timp real, iar chatbot-urile răspund non-stop. Potrivit raportului Housecall Pro 2025, cei care folosesc activ IA economisesc, în medie, 3–4 ore pe săptămână—timp care altădată se pierdea în apeluri, formulare și birocrație.

De la manuale stufoase la răspunsuri în secunde

La Gulfshore Air Conditioning & Heating (Florida), tehnicienii pornesc intervenția cu un prompt în ChatGPT sau instrumente similare. În loc să răsfoiască până la cinci ghiduri de câte 60 de pagini, obțin rapid informații utile pentru diagnostic și pașii următori. IA nu înlocuiește experiența de pe teren, dar o completează: oferă un cadru de verificare, idei de testare și ordonarea logică a soluțiilor.

Această mutație a fost observată și în educație. Școlile profesionale din SUA au început să includă inteligența artificială în programe, cu un obiectiv clar, explicat de Jason Altmire (Career Education Colleges and Universities): absolvenții trebuie pregătiți pentru joburile de mâine, nu pentru cele de acum cinci ani. În paralel, pe partea de infrastructură, senzorii de instalații pot semnala din timp anomaliile de presiune sau debit, reducând riscul unor pagube costisitoare în locuințe.

Ce înseamnă pentru clienți și pentru meserie

Pentru clienți, beneficiul se traduce în intervenții mai rapide, devize mai clare și, adesea, mai puține vizite repetate. Pentru meșteri, inteligența artificială devine un „manual practic” la purtător, care comprimă timpul de documentare și standardizează pașii de lucru. Iar în Statele Unite, trendul e alimentat și de apetitul ridicat al proprietarilor pentru soluții digitale, inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială.

În esență, cheia franceză nu dispare din trusă—se completează cu aplicații, senzori și algoritmi. Iar acolo unde câteva minute câștigate fac diferența între un mic inconvenient și un dezastru în casă, trecerea „de la țeavă la cloud” începe să fie, pur și simplu, parte din meserie.