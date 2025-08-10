O explozie de cometă ar putea „dovedi” dispariția unei civilizații avansate de pe Pământ acum 12.800 de ani

Aproape acum 13.000 de ani, un fragment masiv de cometă ar fi explodat deasupra zonei care astăzi este statul american Louisiana, transformând rocile în sticlă și oferind, potrivit unor cercetători, dovezi pentru una dintre cele mai controversate teorii din arheologie: existența unei civilizații avansate, pierdute în urma unui cataclism cosmic.

Descoperirea, realizată de o echipă de specialiști condusă de dr. Allan West, vine în sprijinul ideilor popularizate de autorul Graham Hancock, cunoscut pentru cărțile sale în care susține că, în timpul ultimei ere glaciare, a existat o cultură cu cunoștințe avansate de astronomie și geografie, dispărută brusc în urma unui impact cosmic, scrie Dailymail.

Ipoteza care schimbă istoria

Conform studiului, în localitatea Perkins din Louisiana a fost identificată o depresiune lungă de aproape 300 de metri, care ar putea fi primul crater de tip „airburst” (explozie atmosferică) cunoscut din perioada „Younger Dryas” – o eră marcată de o răcire bruscă a climei și de extincții masive.

Analizele prin datare radiometrică și microscopie electronică au confirmat că evenimentul ar fi avut loc acum aproximativ 12.800 de ani, exact în perioada în care Hancock și alți cercetători susțin că Pământul ar fi fost bombardat de fragmente dintr-o cometă uriașă, parte din curentul meteoric Taurid.

Hancock afirmă că aceste impacturi nu au fost simple lovituri punctuale, ci „ca o salvă de pușcă”, cu multiple explozii aeriene în diverse colțuri ale lumii, de la America de Nord și Belgia, până în Siria, Chile și Antarctica. El consideră că, în acea perioadă, a existat o civilizație avansată, capabilă să calculeze dimensiunile Pământului și să rezolve problema longitudinii, dar care a fost distrusă aproape complet.

Un pericol care planează și astăzi

Dr. West atrage atenția că evenimentele de tip „airburst” ar putea fi mai frecvente decât se credea. Exemple precum explozia de la Tunguska, Rusia, din 1908, sau cea de la Celiabinsk, din 2013, arată că fragmentele cosmice pot provoca distrugeri uriașe fără a lovi efectiv solul.

El estimează că explozia din Louisiana ar fi echivalentă cu mii de bombe nucleare detonând simultan, suficient pentru a provoca incendii masive, prăbușirea climei și dispariția multor specii, inclusiv a mamutilor și a tigrilor cu dinți-sabie. Dacă un astfel de eveniment s-ar produce astăzi, miliarde de oameni ar fi afectați, culturile agricole distruse, iar infrastructura electrică și satelitară grav avariată.

Ipoteza „Younger Dryas Impact” rămâne controversată, deoarece contrazice explicațiile tradiționale privind schimbările climatice abrupte din acea perioadă. Totuși, susținătorii ei cred că, pe măsură ce apar noi dovezi geologice, rezistența comunității științifice va scădea.

„Schimbarea paradigmei în știință este un proces lent și adesea ostil, dar adevărul va ieși la iveală într-o zi”, spune Hancock.