O elevă de la o școală militară din România a inventat „bocancii minune” care încarcă telefoane și dispozitive direct din mers

Inovația românească în domeniul militar primește un suflu nou datorită unei eleve din Sibiu, care a reușit să creeze un prototip de bocanci tactici inteligenți capabili să transforme energia pașilor în electricitate. Ilie Cristiana-Ionela, elevă a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, a prezentat recent proiectul său în fața unei comisii de certificare, impresionând prin aplicabilitatea practică și potențialul de utilizare pe scară largă.

Ideea pornește de la o nevoie reală a personalului militar aflat pe teren: asigurarea autonomiei energetice pentru echipamentele individuale. În misiuni, soldații depind de dispozitive precum telefoane, sisteme GPS și senzori, a căror funcționare este vitală. Cu „bocancii minune”, aceștia pot genera electricitate în timp ce se deplasează, fără a fi nevoiți să transporte surse externe de energie.

Prototipul dezvoltat de Ilie Cristiana-Ionela folosește discuri piezoelectrice integrate în talpa bocancilor. Acestea transformă energia mecanică generată la fiecare pas în energie electrică, care este apoi redresată și stocată într-un acumulator Li-Ion. Acumulatorul este echipat cu un port USB, ceea ce permite alimentarea rapidă a dispozitivelor portabile.

Procesul de concepție nu a fost lipsit de provocări tehnice. Integrarea materialelor piezoelectrice într-un mediu supus presiunii și uzurii continue, precum talpa bocancului, a necesitat soluții creative pentru protecția și durabilitatea componentelor. În plus, optimizarea circuitului de stocare a energiei a fost crucială pentru ca dispozitivele să poată fi încărcate într-un timp rezonabil și cu o eficiență maximă.

Rezultatul este un sistem portabil, rezistent și ușor de utilizat, care poate transforma fiecare pas al militarului într-o sursă constantă de energie. În teren, asta înseamnă mai puțină dependență de generatoare, baterii externe sau stații de încărcare, și o mai mare libertate de mișcare.

Beneficii strategice și aplicații practice

Deși proiectul a fost gândit inițial pentru domeniul militar, potențialul său depășește acest cadru. „Bocancii minune” ar putea fi utili și în misiuni umanitare, expediții montane, explorări științifice sau situații de urgență, oriunde accesul la rețelele electrice este limitat sau inexistent.

Pentru forțele armate, beneficiile sunt evidente: creșterea autonomiei energetice, reducerea greutății echipamentului transportat și îmbunătățirea capacității de reacție în teren. În contextul actual, în care mobilitatea și eficiența logistică sunt esențiale, o astfel de inovație poate face diferența între succesul și eșecul unei misiuni.

Mai mult, integrarea tehnologiei piezoelectrice în încălțăminte ar putea fi extinsă în viitor pentru a alimenta direct elemente din uniforma tactică, precum sisteme de comunicații integrate, camere video sau senzori biometrici.

Un exemplu de inovație românească în domeniul militar

Declarația elevei reflectă pasiunea și perseverența din spatele proiectului: „Am ales să dezvolt acest proiect deoarece mi-am dorit o soluție practică și inovatoare care să contribuie la autonomia energetică a echipamentelor individuale tactice. Realizarea lui nu a fost ușoară, întrucât am întâmpinat provocări tehnice… Totuși, finalizarea prototipului și prezentarea lui în fața comisiei de certificare reprezintă o mare satisfacție pentru mine.”

Această invenție arată că România are potențialul de a aduce contribuții semnificative la nivel global în domeniul tehnologiilor militare și de securitate. Cu sprijin adecvat pentru dezvoltare și producție în serie, „bocancii minune” ar putea ajunge să echipeze nu doar militarii români, ci și trupele aliate.

Pe măsură ce armatele din întreaga lume caută soluții mai sustenabile și mai eficiente energetic, idei precum aceasta demonstrează că inovația nu depinde de dimensiunea bugetelor, ci de creativitatea și dedicarea celor care o concep. Iar în acest caz, un pas mic pentru un soldat ar putea însemna un salt mare pentru autonomia energetică în misiuni.