O creatură unică din adâncurile oceanului, descoperită ”la tarabă”. Nici măcar nu avea un nume

Un pește de mare adâncime cu dungi roșii foarte atipice pe obraji a fost descoperit în Marea Chinei de Sud în cel mai neașteptat mod posibil: a fost pus în vânzare pe o platformă online de pește și fructe de mare. Noua specie și-a primit numele oficial, Branchiostegus sanae, abia după ce specialiștii au confirmat-o prin analize genetice. Culorile neobișnuite ale acestui pește i-au inspirat pe cercetători să aleagă o denumire provenind din filmul de animație „Prințesa Mononoke”, regizat de Hayao Miyazaki. Personajul San, care luptă în film pentru protejarea naturii, are aceleași linii roșii sub ochi, amintind de dunga distinctivă de pe obrazul peștelui nou-descoperit.

În cadrul studiului, publicat în revista ZooKeys, savanții atrag atenția asupra contextului inedit în care a avut loc descoperirea: în ultimii ani, diverse specii marine au ajuns pe piața de pește, unde puțini clienți sau comercianți cunosc cu adevărat proveniența și raritatea exemplarelor. Branchiostegus sanae, supranumit de pescarii chinezi „Ghost Horsehead Fish” datorită dungilor care îi conferă o mască spectrală, se alătură unei familii numite generic tilefish. Diferența majoră e prezența unor dungi verticale pe corp, un detaliu pe care savanții nu l-au mai observat la rudele sale apropiate.

Descoperirea surprinzătoare a peștelui din adâncuri

În 2021, cercetătorii au observat că pe unele platforme online din Asia de Est încep să apară exemplare de tilefish cu un model aparte pe obraji. Era vorba de niște linii roșiatice sub ochi, care ieșeau în evidență chiar și în fotografiile neclare. Nimeni nu știa să le identifice exact, dar semănau cu un tilefish cunoscut, doar că aveau acele dungi unice. Acest indiciu i-a determinat pe specialiști să cumpere mai multe exemplare pentru a le studia amănunțit, inclusiv din punct de vedere genetic.

După analize riguroase, concluziile au fost clare: se afla în fața unei specii încă nedescrise științific. Cercetătorii au anunțat descoperirea și au ales să îi dea numele Branchiostegus sanae – un omagiu direct la personajul San din „Prințesa Mononoke”. Coincidența este cu atât mai interesantă cu cât în limba chineză i se mai spune acestui pește „Ghost Horsehead Fish”, un nume legat de aspectul său „fantomatic” și de modelul facial inedit.

De ce Branchiostegus sanae este atât de special

Branchiostegus sanae trăiește în ape adânci, la aproape 600 de metri sub suprafață, pe funduri nisipoase și mâloase, la limita plăcilor continentale și oceanice. Această zonă este mai puțin explorată, astfel că pescarii locali pot prinde periodic exemplare nemaivăzute, fără ca nimeni să le poată cataloga imediat. Dincolo de culoarea roșie distinctă sub ochi, corpul său are și un set de dungi verticale, o caracteristică foarte rară între tilefish.

Potrivit autorilor studiului, doar trei specii de Branchiostegus au fost descrise ca noi pentru știință după 1990, lucru care subliniază raritatea unei astfel de descoperiri. Fascinant este și faptul că numele său amintește de ideea de „mononoke” (spirite sau entități supranaturale), prin trimiterile subtile la filmul lui Miyazaki. În plus, există speranța că eticheta „Prințesa Mononoke” îi va determina pe oameni să se gândească la tematica centrală a animației: un apel la protecția mediului și la o relație mai echilibrată între om și natură.

Rămâne de văzut dacă viitoarele cercetări în Marea Chinei de Sud vor aduce în atenția oamenilor și alte creaturi subacvatice neobișnuite, potențial încă necunoscute. Pentru moment, Branchiostegus sanae rămâne o dovadă vie că descoperirile științifice se pot întâmpla în locuri neobișnuite, chiar „la tarabă”, pe o piață de pește online, conform The Independent.