Descoperire uimitoare în adâncurile oceanului: O creatură iridescentă și aproape „extraterestră” filmată pe coasta Chile VIDEO

O expediție oceanică remarcabilă, desfășurată în apropierea unei regiuni puțin explorate de pe coasta Chile, a capturat imagini fascinante cu o creatură marină deosebită, ce pare desprinsă dintr-o lume extraterestră. Echipa de cercetători de la Schmidt Ocean Institute, utilizând robotul ROV SuBastian, a documentat o specie de vierme polichet strălucitor, ce strălucește pe fundul oceanului într-o multitudine de culori irizante. Acest vierme, descris ca un „sassy sparkler” (sclipitor obraznic), nu doar impresionează vizual, ci oferă și o imagine fascinantă a vieții profunde de sub valuri, într-un mediu oceanic complex și puțin cunoscut.

Policheții sunt un grup de organisme extrem de diverse și adaptate la medii variate, inclusiv la adâncimi oceanice abisale. Conform lui Karen Osborn, curator la Muzeul Național de Istorie Naturală al Smithsonian-ului, varietatea vizuală a celor peste 10.000 de specii descrise de policheți este uluitoare. Acești viermi pot fi de toate formele și mărimile, de la cei microscopici până la exemplare care ating câțiva metri în lungime. Coloristica este și ea fascinantă: policheții pot fi transparenți, iridescenți sau chiar dungati în culori vibrante.

Some polychaetes are bioluminescent; this sassy sparkler has protein structures in the bristles, making them iridescent. Polychaete means many bristles, and each body segment has a pair of fleshy protrusions called parapodia covered in bristles called chaetae. #ChileMargin2024 pic.twitter.com/v2J1cvuefn

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) November 4, 2024