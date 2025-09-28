O carte de 1 cm pleacă spre Lună cu rachetă spațială. Ce conține și ce este proiectul „Moon Gallery”

Un ilustrator și legător de cărți din Colorado, Evan Lorenzen, a realizat „Moon Bound”, un volum minuscul de aproximativ un centimetru care urmează să fie transportat pe Lună în cadrul inițiativei artistice Moon Gallery. Cartea are circa 80 de pagini și reunește texte și imagini trimise de peste 40 de contributori din mai multe țări și limbi. Proiectul este coordonat de colectivul Moon Gallery din Țările de Jos, în parteneriat cu operatori de misiuni comerciale care pregătesc un transport robotic către suprafața selenară. Obiectul cultural va fi încapsulat alături de alte lucrări într-o structură de tip „piramidă” din rășină, atașată unui rover care va traversa solul lunar, scrie in exclusivitate People.

Ce conține mini-cartea și cum a fost realizată

„Moon Bound” este o antologie miniaturală dedicată singurului satelit natural al Pământului. În paginile sale se regăsesc poezii, scurte eseuri, fotografii și reproduceri de picturi, legate de tema „Cum vede Luna Pământul”. Selecția îmbină contribuții foarte diverse, tocmai pentru a condensa într-un obiect minuscul o parte din patrimoniul vizual și cultural actual.

Pentru a păstra lizibilitatea la o scară atât de mică, autorul a testat mai multe tipuri de hârtie cu durabilitate ridicată și o tehnică de tipărire capabilă să redea detaliu la rezoluție înaltă. Cernelurile utilizate sunt de tip arhivistic, cu o durată estimată de viață de câteva sute de ani, astfel încât conținutul să reziste în condiții dure de temperatură și radiație. După tipărire, paginile au fost cusute manual cu un ac submilimetric—Lorenzen a măcinat vârful pentru a-l face și mai fin—rezultând un volum de aproximativ 9,9 mm lățime, 9,6 mm înălțime și 7,4 mm grosime.

Ce este Moon Gallery și de ce merge arta pe Lună

Moon Gallery este o inițiativă europeană care își propune să trimită pe Lună o „galerie” cu 100 de lucrări de artă, ca prefigurare a unei prezențe culturale în viitoarele baze lunare. Ideea centrală este că explorarea spațiului nu este doar un demers științific sau comercial, ci și unul cultural, care merită să includă valori, povești și simboluri ale umanității. De aceea, curatoria a selectat obiecte miniaturale—de la sculpturi până la micro-publicații—capabile să încapă într-un volum foarte mic, ținând cont de constrângerile logistice ale unei misiuni spațiale.

Transportul către Lună va fi realizat într-o misiune robotică comercială, în care fiecare gram și fiecare milimetru cub contează. Pentru protecție, lucrările sunt închise într-un ansamblu de rășină transparentă, conceput să atenueze șocurile, praful și variațiile termice de la suprafața selenară. Odată ajunsă pe Lună, „galeria” devine un depozit simbolic al expresiei artistice contemporane, un fel de capsulă a timpului accesibilă (deocamdată) doar roboților.

De ce contează o carte atât de mică

Dincolo de spectaculozitatea tehnică, „Moon Bound” testează limitele producției editoriale la scară extremă și arată cum un obiect cultural poate fi optimizat pentru spațiu: materiale durabile, tipar de precizie, legătorie manuală meticuloasă. Mini-cartea devine, astfel, un manifest despre sinteza dintre artă și micro-inginerie, dar și despre felul în care poveștile noastre pot călători împreună cu știința.

Pentru public, valoarea simbolică este evidentă: ideea că pe Lună vor ajunge nu doar instrumente și senzori, ci și fragmente din imaginarul nostru colectiv. Într-o eră în care se discută tot mai des despre locuirea spațiului, prezența culturii—chiar la scară de un centimetru—devine o declarație de principiu: umanitatea își duce cu ea arta, limbile și multiplele feluri de a povesti lumea.

Ce urmează pentru proiect

Colectivul Moon Gallery și partenerii tehnici lucrează la integrarea finală a „piramidei” cu lucrări în platforma roverului și la programarea ferestrei de lansare. Dacă totul rămâne în grafic, mini-cartea va părăsi Pământul în cursul următoarei misiuni disponibile, iar după asolizare va rămâne pe Lună ca parte a unei colecții permanente. Între timp, echipa explorează noi colaborări și contribuții pentru ediții viitoare, în ideea de a transforma această „galerie” într-un reper cultural al explorării spațiului.