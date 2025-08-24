Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 10:08
de Cristian Cojocaru

Prima fotografie a Pământului văzut din orbita Lunii, făcută acum 59 de ani, a schimbat modul în care ne privim universul

Tehnologie, Știință & Digital
Prima fotografie a Pământului văzut din orbita Lunii, făcută acum 59 de ani, a schimbat modul în care ne privim universul
Imaginea Pământului surprinsă acum 59 de ani din orbita Lunii de NASA.

Pe 23 august 1966, omenirea a primit pentru prima dată șansa de a-și vedea propria casă dintr-o perspectivă cosmică fără precedent. Sonda americană Lunar Orbiter 1, aflată pe orbita Lunii, a surprins prima fotografie a Pământului văzut de la această distanță. Imaginea, realizată de la aproape 380.000 de kilometri, arăta jumătate din planetă, de la Istanbul până la Cape Town, partea estică fiind scufundată în întunericul nopții.

Deși la momentul respectiv nu se puteau distinge detalii ale suprafeței terestre, impactul emoțional și științific a fost uriaș. Fotografia, realizată aproape întâmplător, nu făcea parte din misiunea oficială a sondei, dar a rămas până astăzi una dintre cele mai iconice din istoria explorării spațiale.

Misiunea Lunar Orbiter 1 și surpriza care a făcut istorie

Lunar Orbiter 1 fusese lansată pe 10 august 1966, având o sarcină precisă: fotografierea unor regiuni de pe suprafața Lunii pentru a identifica locuri sigure de aselenizare pentru viitoarele misiuni Surveyor și Apollo. Totuși, echipa de control a decis, în timpul desfășurării operațiunii, să orienteze camera și către Pământ.

Această decizie spontană a dus la realizarea primei imagini a planetei noastre din perspectiva orbitei lunare. Fotografia a surprins nu doar un moment tehnic important, ci și un simbol: pentru prima dată, oamenii au putut să-și contemple planeta din afara propriului sistem de referință.

Un sistem de imagistică revoluționar

La bordul sondei se afla un sistem de imagistică de 68 de kilograme dezvoltat de Eastman Kodak, capabil să fotografieze, să developeze filmul chiar în spațiu, să scaneze imaginile și să le trimită apoi pe Pământ. Ce nu se știa la acea vreme era faptul că această tehnologie provenea din programele secrete ale Biroului Național de Recunoaștere al SUA (NRO) și fusese folosită inițial pe sateliți spion din seria Samos.

Deși imaginea originală nu a fost recuperată niciodată la rezoluția completă, în 2008, proiectul Lunar Orbiter Image Retrieval (LOIRP) a reușit să restaureze și să îmbunătățească fotografia, dezvăluind detalii ascunse timp de peste patru decenii.

Moștenirea primei fotografii a Pământului din orbita Lunii

Misiunea Lunar Orbiter 1 s-a încheiat la 29 octombrie 1966, când sonda a fost prăbușită deliberat pe suprafața Lunii pentru a nu afecta viitoarele misiuni. În cele câteva luni de activitate, ea a trimis 205 imagini ale satelitului natural al Pământului și a oferit prima privire asupra planetei noastre dintr-o perspectivă cosmică.

Acea fotografie alb-negru, simplă la prima vedere, a avut un rol esențial în schimbarea felului în care omenirea se raportează la locul său în univers. Imaginea Pământului mic, fragil și izolat, văzut de pe Lună, a deschis calea pentru reflecții filosofice și pentru conștientizarea vulnerabilității planetei noastre.

