O cameră de filmat a surprins un animal din epoca dinozaurilor. Nimeni nu credea că mai există, după 60 de ani de la ultima apariție

Un moment de uimire absolută a fost trăit de o echipă de cercetători din Marea Britanie, după ce au descoperit o creatură considerată dispărută de zeci de ani. Este vorba despre echidna cu cioc lung a lui Attenborough (Zaglossus attenboroughi), un mamifer bizar care a supraviețuit din epoca dinozaurilor și care fusese văzut ultima oară în urmă cu aproximativ 60 de ani, scrie Dailygalaxy.

Animalul a fost surprins de camerele de monitorizare instalate în junglele greu accesibile ale Indoneziei, pe insula Papua. Imaginile, obținute chiar în ultimele momente ale unei expediții științifice conduse de cercetători de la Universitatea Oxford, sunt primele dovezi video ale existenței acestui animal remarcabil, considerat până acum un „fossil viu”.

Echidna cu cioc lung a lui Attenborough este unul dintre cele mai ciudate și enigmatice mamifere din lume. Deși arată ca un amestec între un arici și un furnicar, ea este înrudită cu ornitorincul și face parte dintr-un grup extrem de restrâns de mamifere care depun ouă. Apariția sa actuală este cu atât mai spectaculoasă cu cât singura dovadă anterioară a existenței speciei era un exemplar împăiat aflat într-un muzeu, colectat în anii ’60.

„Animalul poartă numele celebrului naturalist Sir David Attenborough, iar redescoperirea sa aruncă o lumină nouă asupra biodiversității din regiunea Papua, o zonă puțin explorată, dar extrem de bogată în specii unice. Potrivit biologului James Kempton, coordonatorul expediției, citat de BBC, momentul în care echipa a identificat animalul pe una dintre ultimele carduri SD analizate a fost descris drept „pură euforie”.”

This is the first ever video of Attenborough’s long-beaked echidna, a species that has not been seen since 1961 but was recently caught on camera in New Guinea. Echidnas (aka spiny anteaters) and the platypus are the only mammals that lay eggspic.twitter.com/9WQOD9j3rW

— Ferris Jabr (@ferrisjabr) November 10, 2023