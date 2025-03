O bucată importantă din istoria cinematografică, la licitație. Cât costă ”bătrânul” E.T. din SF-ul clasic al lui Spielberg în 2025

Una dintre cele mai celebre creații cinematografice din toate timpurile, E.T. – extraterestrul simpatic din filmul clasic al lui Steven Spielberg din 1982, este acum disponibil pentru achiziție într-o licitație specială organizată de Sotheby’s. Evenimentul face parte din expoziția „There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction, and Fantasy on Screen”, iar modelul original al personajului iconic ar putea ajunge să valoreze aproximativ un milion de dolari.

Modelul complet al lui E.T., utilizat în celebrul film SF, este unul dintre cele doar trei exemplare create pentru producția originală din anul 1982. Realizat de talentatul artist italian Carlo Rambaldi, recunoscut pentru munca sa inovatoare în efecte speciale și machiaj cinematografic, modelul măsoară circa 90 de centimetri înălțime și a fost folosit în celebra scenă a dulapului.

Inspirat din personalități istorice și o pisică

E.T. nu a avut o descriere clară în scenariul inițial scris de Melissa Mathison, iar forma sa distinctivă a fost rezultatul colaborării strânse între Steven Spielberg, artistul Carlo Rambaldi și desenatorul Ed Verreaux. Spielberg a fost inspirat de expresivitatea unor figuri istorice celebre precum Albert Einstein, Ernest Hemingway și Carl Sandburg, dorind ca ochii extraterestrului să exprime aceeași combinație unică de înțelepciune, melancolie și inocență.

În mod surprinzător, detaliile faciale ale lui E.T. au fost influențate și de animalul de companie al lui Rambaldi, o pisică himalayană pe nume Kika. Corpul personajului a fost inspirat de o pictură italiană din 1952 intitulată „Woman of the Delta”, caracterizată prin gâtul alungit al personajului feminin.

150 de mișcări diferite și un cost impresionant

Modelul E.T. a fost o capodoperă tehnologică a vremii, având capacitatea de a realiza până la 150 de mișcări diferite. Acestea includeau extinderea gâtului, încruntarea frunții și mișcările faciale subtile care au conferit personajului o personalitate memorabilă. Costul total al realizării personajului a depășit un milion de dolari la acea vreme, echivalentul a aproximativ 3,3 milioane de dolari în anul 2025.

Alte lucrări celebre în licitație

Pe lângă modelul original al lui E.T., licitația Sotheby’s oferă și alte piese remarcabile din cariera lui Carlo Rambaldi. Printre acestea se numără un King Kong animatronic gigant, folosit în remake-ul din 1976, xenomorful din „Alien” și un vierme de nisip uriaș din adaptarea cinematografică „Dune” din 1984 regizată de David Lynch.

Licitația va avea loc online, în cadrul expoziției din New York, între 29 martie și 3 aprilie 2025, iar Sotheby’s estimează că faimosul model E.T. se va vinde pentru o sumă cuprinsă între 600.000 și 900.000 de dolari. Un adevărat fan și colecționar va avea astfel șansa unică de a deține o bucată valoroasă din istoria cinematografică, conform Popsci.