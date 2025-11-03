Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 17:45
de Iulia Kelt

O anomalie magnetică uriașă a Pământului, de acum 500 de milioane de ani, explicată în sfârșit

ȘTIINȚĂ
O anomalie magnetică uriașă a Pământului, de acum 500 de milioane de ani, explicată în sfârșit
Anomalie a câmpului magnetic, explicată / Foto: SciTechDaily

Cercetătorii au reușit să rezolve unul dintre cele mai vechi mistere din istoria geologică a Pământului: comportamentul haotic al câmpului magnetic de acum peste 500 de milioane de ani.

O echipă internațională condusă de Universitatea Yale a descoperit că anomalia nu a fost cauzată de deplasarea neobișnuită a continentelor, ci de instabilitatea profundă a câmpului magnetic al planetei, se arată în materialul original care a apărut în Science Advances.

Perioada analizată, numită Ediacaran (între 630 și 540 de milioane de ani în urmă), este una esențială pentru înțelegerea apariției formelor complexe de viață.

Vezi și:
O zonă uriașă de slăbiciune a câmpului magnetic al Pământului se extinde fulgerător, avertizează oamenii de știință
Sunetul inversării câmpului magnetic al Pământului, o experiență terifiantă pentru cercetători AUDIO/VIDEO

Însă înregistrările magnetice din acea epocă au derutat geologii timp de decenii, sugerând că plăcile tectonice s-ar fi mișcat într-un ritm imposibil de rapid.

Câmpul magnetic, nu continentele, era instabil

Noua cercetare, publicată de echipa lui David Evans de la Yale, a folosit o analiză strat cu strat a rocilor vulcanice din regiunea Anti-Atlas, în Maroc.

Mostrele au oferit informații detaliate despre direcțiile câmpului magnetic în momente precise, demonstrând că schimbările majore s-au produs în doar câteva mii de ani, mult mai rapid decât se estimase anterior.

Această viteză indică o cauză internă, nu tectonică. Modelele dezvoltate de cercetători arată că în perioada Ediacaran câmpul magnetic al Pământului era extrem de neregulat, modificându-și rapid direcția și intensitatea.

Echipa a introdus, totodată, o metodă statistică nouă de analiză a datelor paleomagnetice, capabilă să distingă tiparele reale ale variațiilor magnetice de fluctuațiile aparent haotice.

„Propunem un nou model al câmpului magnetic terestru, care identifică structuri în variabilitatea sa, în loc să le respingă ca fiind pur întâmplătoare”, explică geologul David Evans.

Perspective asupra istoriei Pământului

Rezultatele invalidează teorii mai vechi, cum ar fi ipoteza „adevăratei derive polare”, care sugera o deplasare globală a scoarței și mantalei Pământului în timp ce polii geografici ar fi rămas stabili.

Comparând datele obținute din roci vulcanice cu cele din roci sedimentare, cercetătorii au observat că pozițiile medii ale polilor magnetici nu s-au schimbat semnificativ de-a lungul Ediacaranului.

Astfel, modelul rezultat indică un câmp magnetic extrem de fluctuant, posibil legat de procesele continue de formare a nucleului intern al planetei. În această perioadă, când Pământul trecea prin schimbări fundamentale, apariția primelor organisme complexe coincide cu o fază de instabilitate magnetică intensă.

Studiul nu doar că oferă o explicație pentru anomalia magnetică din trecut, ci și deschide calea spre o mai bună reconstrucție a hărților continentelor și oceanelor din urmă cu sute de milioane de ani. Potrivit lui Evans, noile metode ar putea permite realizarea unei vizualizări coerente a mișcărilor tectonice de la formarea Pământului până în prezent.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Recomandări
Cât costă telecabina până la Restaurant Panoramic, în Braşov? Preţurile şi pentru mâncare
Cât costă telecabina până la Restaurant Panoramic, în Braşov? Preţurile şi pentru mâncare
Taxa pe care o plăteşti dacă succesiunea nu se face în termen de doi ani. Cheltuielile moştenitorilor
Taxa pe care o plăteşti dacă succesiunea nu se face în termen de doi ani. Cheltuielile moştenitorilor
Care este starea muncitorilor români răniți în prăbușirea turnului de la Roma. „La fața locului situația este critică” – Update
Care este starea muncitorilor români răniți în prăbușirea turnului de la Roma. „La fața locului situația este critică” – Update
Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere de Crăciun și Revelion au românii
Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere de Crăciun și Revelion au românii
Cele mai importante filme de la Astra Film Festival pot fi vizionate online: „Portretul unui tată confuz” impresionează prin sinceritate și vulnerabilitate
Cele mai importante filme de la Astra Film Festival pot fi vizionate online: „Portretul unui tată confuz” impresionează prin sinceritate și vulnerabilitate
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc
Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc
România inaugurează prima fermă de stridii din Marea Neagră: cum arată producția după un an de teste
România inaugurează prima fermă de stridii din Marea Neagră: cum arată producția după un an de teste
Revista presei
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marţi, 4 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să evite suprasolicitarea
Playtech Știri
Motivul pentru care Amalia Bellantoni şi-a agresat vecinii. De la ce ar fi plecat scandalul? Decizia autorităţilor în cazul vedetei. Update
Playtech Știri
Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...