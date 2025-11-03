O anomalie magnetică uriașă a Pământului, de acum 500 de milioane de ani, explicată în sfârșit

Cercetătorii au reușit să rezolve unul dintre cele mai vechi mistere din istoria geologică a Pământului: comportamentul haotic al câmpului magnetic de acum peste 500 de milioane de ani.

O echipă internațională condusă de Universitatea Yale a descoperit că anomalia nu a fost cauzată de deplasarea neobișnuită a continentelor, ci de instabilitatea profundă a câmpului magnetic al planetei, se arată în materialul original care a apărut în Science Advances.

Perioada analizată, numită Ediacaran (între 630 și 540 de milioane de ani în urmă), este una esențială pentru înțelegerea apariției formelor complexe de viață.

Însă înregistrările magnetice din acea epocă au derutat geologii timp de decenii, sugerând că plăcile tectonice s-ar fi mișcat într-un ritm imposibil de rapid.

Câmpul magnetic, nu continentele, era instabil

Noua cercetare, publicată de echipa lui David Evans de la Yale, a folosit o analiză strat cu strat a rocilor vulcanice din regiunea Anti-Atlas, în Maroc.

Mostrele au oferit informații detaliate despre direcțiile câmpului magnetic în momente precise, demonstrând că schimbările majore s-au produs în doar câteva mii de ani, mult mai rapid decât se estimase anterior.

Această viteză indică o cauză internă, nu tectonică. Modelele dezvoltate de cercetători arată că în perioada Ediacaran câmpul magnetic al Pământului era extrem de neregulat, modificându-și rapid direcția și intensitatea.

Echipa a introdus, totodată, o metodă statistică nouă de analiză a datelor paleomagnetice, capabilă să distingă tiparele reale ale variațiilor magnetice de fluctuațiile aparent haotice.

„Propunem un nou model al câmpului magnetic terestru, care identifică structuri în variabilitatea sa, în loc să le respingă ca fiind pur întâmplătoare”, explică geologul David Evans.

Perspective asupra istoriei Pământului

Rezultatele invalidează teorii mai vechi, cum ar fi ipoteza „adevăratei derive polare”, care sugera o deplasare globală a scoarței și mantalei Pământului în timp ce polii geografici ar fi rămas stabili.

Comparând datele obținute din roci vulcanice cu cele din roci sedimentare, cercetătorii au observat că pozițiile medii ale polilor magnetici nu s-au schimbat semnificativ de-a lungul Ediacaranului.

Astfel, modelul rezultat indică un câmp magnetic extrem de fluctuant, posibil legat de procesele continue de formare a nucleului intern al planetei. În această perioadă, când Pământul trecea prin schimbări fundamentale, apariția primelor organisme complexe coincide cu o fază de instabilitate magnetică intensă.

Studiul nu doar că oferă o explicație pentru anomalia magnetică din trecut, ci și deschide calea spre o mai bună reconstrucție a hărților continentelor și oceanelor din urmă cu sute de milioane de ani. Potrivit lui Evans, noile metode ar putea permite realizarea unei vizualizări coerente a mișcărilor tectonice de la formarea Pământului până în prezent.