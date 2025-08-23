O actriţă celebră nu a mai aşteptat cererea în căsătorie, aşa că a îngenuncheat în faţa iubitului. Reacţia neaşteptată a fanilor: „Să nu normalizăm asta”

Ce ar fi trebuit să fie un moment plin de romantism pentru Bella Thorne s-a transformat rapid într-un val de controverse pe rețelele de socializare. Celebră și cunoscută pentru personalitatea sa nonconformistă, actrița a surprins publicul prin gestul său neașteptat: l-a cerut în căsătorie pe logodnicul său, Mark Emms, la doi ani după ce el îi ceruse inițial mâna.

Bella Thorne și-a cerut iubitul în căsătorie

Zilele trecute, Bella Thorne, în vârstă de 27 de ani, a postat pe Instagram mai multe imagini și filmulețe cu momentul în care s-a așezat în genunchi în fața iubitului său.

”Ne-am cunoscut acum 3 ani, 1 an mai târziu el m-a cerut. Acum, după 1 an, fac și eu la fel”, a scris vedeta.

În timp ce o parte dintre urmăritori i-au transmis mesaje de felicitare, alții au criticat gestul, considerându-l o abatere de la tradițiile clasice legate de cererea în căsătorie.

”Ok, fetelor, hai să nu normalizăm asta, bine?”, a comentat un utilizator, iar mesajul său a strâns peste 110.000 de like-uri.

Alte reacții au fost la fel de dure: ”Fată, ridică-te!” sau ”E o glumă, nu? De ce fac femeile asta? Rolul acesta îi aparține în totalitate bărbatului”. Aceste comentarii au stârnit discuții aprinse între fani despre rolurile tradiționale în relații și despre cât de mult ar trebui să fie permise gesturile non-tradiționale.

Reacția vedetei

După valul de comentarii, Bella Thorne a revenit pe Instagram Stories pentru a-și exprima amuzamentul și punctul de vedere: ”Comentariile la postarea mea sunt hilare!”.

Vedeta a explicat că opiniile sunt împărțite perfect la jumătate: ”Jumătate spun ”hai să nu normalizăm cererea către partener”, iar cealaltă jumătate spune ”da, girl power, e cel mai dulce gest!!””.

Prin aceste declarații, Bella Thorne și-a arătat capacitatea de a gestiona criticile și de a transforma un moment personal într-o discuție despre emancipare și tradiție.

Actrița a mai fost logodită și în trecut

Bella Thorne nu este la prima experiență publică în materie de relații. Actrița a mai fost logodită cu rapperul Mod Sun și cu cântărețul italian Benjamin Mascolo. De asemenea, vedeta, care a vorbit deschis despre bisexualitatea sa, a avut o relație deschisă cu Tana Mongeau.

Toate aceste experiențe au conturat imaginea unei vedete care nu se teme să încalce regulile convenționale și să își trăiască viața sentimentală în mod autentic, indiferent de așteptările sociale. Gestul său recent rămâne un subiect de dezbatere între cei care apreciază curajul și inițiativa și cei care susțin respectarea tradițiilor.

Momentul lui Bella Thorne a arătat că, în era social media, fiecare gest personal poate deveni rapid viral și poate stârni reacții surprinzător de diverse.

