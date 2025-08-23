Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 10:52
de Cristian Cojocaru

Tehnologie, Știință & Digital
Nvidia negociază cu Washingtonul permisiunea de a lansa un nou cip AI pe piața chineză
Pentru Nvidia, China este una dintre cele mai importante piețe, de la gaming la inteligență artificială. (Foto: Avishek Das/Lightrocket /Getty Images)

Nvidia, cel mai valoros producător de cipuri din lume, se află din nou în centrul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China. Directorul general Jensen Huang a confirmat vineri, într-o declarație pentru CNBC, că poartă discuții cu autoritățile americane pentru a obține permisiunea de a lansa pe piața chineză un nou procesor de inteligență artificială destinat centrelor de date, notează News.ro.

Cipul, denumit provizoriu B30A, ar urma să fie mai avansat decât modelul H20 – singurul pe care Nvidia are în prezent dreptul să îl vândă în China, în urma restricțiilor impuse de Washington. Totuși, aprobarea vânzărilor nu depinde de companie, ci exclusiv de guvernul american. „Un nou produs pentru centrele de date AI din China, succesorul H20, nu este o decizie care ne aparține. Totul depinde de guvernul Statelor Unite, iar noi suntem în dialog cu ei. Dar este prea devreme pentru a ști rezultatul”, a declarat Huang, aflat într-o vizită în Taiwan.

H20, între interdicții și compromisuri

Relația Nvidia cu China a devenit tot mai complicată în ultimii ani. După ce Washingtonul a interzis exportul H20, compania a primit recent undă verde să reia livrările, dar cu o condiție dureroasă: 15% din vânzările acestui cip trebuie cedate guvernului american. Această măsură are scopul de a limita accesul Beijingului la tehnologie de vârf, dar și de a asigura control asupra profiturilor generate de piața chineză.

În paralel, autoritățile chineze au început să descurajeze companiile locale să cumpere produse Nvidia, invocând posibile vulnerabilități de securitate. Tot mai multe firme sunt îndemnate să caute alternative dezvoltate în interiorul Chinei, iar numele Huawei apare frecvent ca principal beneficiar al acestui vid tehnologic.

Un echilibru fragil între presiuni politice și piața globală

În acest context, Jensen Huang a subliniat că tehnologia americană trebuie să rămână prezentă pe piața chineză. În opinia sa, izolarea Nvidia nu ar face decât să consolideze rivalii locali, în special Huawei, care se grăbesc să umple golul lăsat de restricțiile impuse.

Între timp, tensiunile comerciale și reglementările contradictorii pun presiune asupra lanțurilor de producție. Presa americană a relatat că Nvidia a cerut unor furnizori să oprească temporar producția unor componente esențiale pentru cipul H20, semn că viitorul pe piața chineză rămâne incert.

China, o piață prea mare pentru a fi ignorată

Deși Statele Unite privesc cu prudență exporturile de tehnologie avansată către China, realitatea este că piața chineză reprezintă un segment uriaș pentru Nvidia. Cipurile pentru inteligență artificială destinate centrelor de date au devenit una dintre cele mai profitabile linii de business ale companiei, iar accesul restricționat în China ar putea lăsa urme vizibile în creșterea sa viitoare.

Astfel, negocierile pentru aprobarea cipului B30A nu reprezintă doar o chestiune tehnologică, ci și o miză geopolitică, într-un moment în care competiția dintre Washington și Beijing pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale este mai intensă ca niciodată.

