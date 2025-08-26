Nvidia lansează un „creier pentru roboți” de 3.499 dolari care promite să revoluționeze lumea. Ce poate să facă Jetson AGX Thor?

Nvidia a pus în vânzare noul său modul pentru robotică, Jetson AGX Thor, descris drept un „creier pentru roboți”, cu livrări începând din septembrie 2025.

Nvidia a anunțat oficial disponibilitatea kitului pentru dezvoltatori Jetson AGX Thor, un modul conceput special pentru aplicații în robotică, la prețul de 3.499 de dolari.

Livrările către clienți vor începe luna viitoare, iar produsul este prezentat ca o soluție hardware esențială pentru construirea și testarea roboților avansați.

După etapa de testare, companiile vor putea achiziționa modulele Thor T5000, destinate utilizării în producție. Pentru comenzi de volum mare, de peste 1.000 de unități, Nvidia va oferi un preț preferențial de 2.999 de dolari pe modul.

Un pas strategic pentru Nvidia în domeniul roboticii

Directorul general Jensen Huang a spus, de altfel, că robotica este a doua mare oportunitate de creștere pentru companie, imediat după segmentul de inteligență artificială, care a generat o triplare a veniturilor Nvidia în ultimii doi ani.

Declarația arată, dacă mai era nevoie, orientarea strategică a companiei, care dorește să furnizeze infrastructura hardware și software necesară pentru o industrie aflată în plină expansiune.

Deepu Talla, vicepreședinte Nvidia responsabil pentru robotică și edge AI, a precizat, la rândul său, că firma nu produce roboți sau vehicule autonome, ci oferă platformele tehnologice pe care alte companii le pot folosi.

Printre partenerii care deja testează cipurile se numără nume importante precum Amazon, Meta, Agility Robotics și Boston Dynamics.

Performanțe avansate, dar și aplicații în diverse domenii

Jetson AGX Thor se bazează pe noul procesor grafic Blackwell, folosit și în cele mai recente generații de cipuri Nvidia pentru AI și gaming. Comparativ cu generația anterioară, noul modul oferă o performanță de 7,5 ori mai mare.

Configurația include 128 GB de memorie, suficient pentru a rula modele complexe de AI generațivă și pentru a interpreta în timp real mediul înconjurător, o caracteristică esențială pentru roboții umanoizi.

Deși în prezent robotica reprezintă doar aproximativ 1% din veniturile totale Nvidia, domeniul are o creștere rapidă.

În mai 2025, divizia de auto și robotică a companiei a raportat venituri trimestriale de 567 milioane de dolari, cu 72% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Noile cipuri Thor nu sunt destinate doar roboticii, ci și industriei auto. Sub denumirea Drive AGX, adaptată la platforma software Drive OS, acestea vor fi integrate în mașinile autonome, în special de către producători din China.