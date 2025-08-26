Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 09:50
de Iulia Kelt

Nvidia lansează un „creier pentru roboți” de 3.499 dolari care promite să revoluționeze lumea. Ce poate să facă Jetson AGX Thor?

TEHNOLOGIE
Nvidia lansează un „creier pentru roboți” de 3.499 dolari care promite să revoluționeze lumea. Ce poate să facă Jetson AGX Thor?
Nvidia lansează Jetson AGX Thor / Foto: Tether.io

Nvidia a pus în vânzare noul său modul pentru robotică, Jetson AGX Thor, descris drept un „creier pentru roboți”, cu livrări începând din septembrie 2025.

Nvidia a anunțat oficial disponibilitatea kitului pentru dezvoltatori Jetson AGX Thor, un modul conceput special pentru aplicații în robotică, la prețul de 3.499 de dolari.

Livrările către clienți vor începe luna viitoare, iar produsul este prezentat ca o soluție hardware esențială pentru construirea și testarea roboților avansați.

Vezi și:
INTERVIU cu Elena Stan, avocat de tehnologie, despre cum inteligența artificială rescrie regulile în muzică, drepturi de autor și etică
Cum să devii miliardar cu AI – Povestea omului din spatele OpenEvidence, un fel de ChatGPT pentru medici

După etapa de testare, companiile vor putea achiziționa modulele Thor T5000, destinate utilizării în producție. Pentru comenzi de volum mare, de peste 1.000 de unități, Nvidia va oferi un preț preferențial de 2.999 de dolari pe modul.

Un pas strategic pentru Nvidia în domeniul roboticii

Directorul general Jensen Huang a spus, de altfel, că robotica este a doua mare oportunitate de creștere pentru companie, imediat după segmentul de inteligență artificială, care a generat o triplare a veniturilor Nvidia în ultimii doi ani.

Declarația arată, dacă mai era nevoie, orientarea strategică a companiei, care dorește să furnizeze infrastructura hardware și software necesară pentru o industrie aflată în plină expansiune.

Deepu Talla, vicepreședinte Nvidia responsabil pentru robotică și edge AI, a precizat, la rândul său, că firma nu produce roboți sau vehicule autonome, ci oferă platformele tehnologice pe care alte companii le pot folosi.

Printre partenerii care deja testează cipurile se numără nume importante precum Amazon, Meta, Agility Robotics și Boston Dynamics.

Performanțe avansate, dar și aplicații în diverse domenii

Jetson AGX Thor se bazează pe noul procesor grafic Blackwell, folosit și în cele mai recente generații de cipuri Nvidia pentru AI și gaming. Comparativ cu generația anterioară, noul modul oferă o performanță de 7,5 ori mai mare.

Configurația include 128 GB de memorie, suficient pentru a rula modele complexe de AI generațivă și pentru a interpreta în timp real mediul înconjurător, o caracteristică esențială pentru roboții umanoizi.

Deși în prezent robotica reprezintă doar aproximativ 1% din veniturile totale Nvidia, domeniul are o creștere rapidă.

În mai 2025, divizia de auto și robotică a companiei a raportat venituri trimestriale de 567 milioane de dolari, cu 72% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Noile cipuri Thor nu sunt destinate doar roboticii, ci și industriei auto. Sub denumirea Drive AGX, adaptată la platforma software Drive OS, acestea vor fi integrate în mașinile autonome, în special de către producători din China.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Dacia Bigster, în opinia Top Gear – cât de bună este mașina românească pentru experții britanici
Dacia Bigster, în opinia Top Gear – cât de bună este mașina românească pentru experții britanici
Fermierii români, în vizorul ITM. Dacă ai cerut subvenții APIA, te poți aștepta la controale masive de la autorități
Fermierii români, în vizorul ITM. Dacă ai cerut subvenții APIA, te poți aștepta la controale masive de la autorități
Logitech lansează MX Master 4, un mouse premium cu rezistență sporită și funcții noi
Logitech lansează MX Master 4, un mouse premium cu rezistență sporită și funcții noi
YouTube Music marchează 10 ani cu funcții noi și măsuri dure împotriva dezinformării
YouTube Music marchează 10 ani cu funcții noi și măsuri dure împotriva dezinformării
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
Câtă evaziune fiscală poți să faci în România când 700.000 de firme nu au cont în bancă, dar au înregistrat datorii de miliarde
Câtă evaziune fiscală poți să faci în România când 700.000 de firme nu au cont în bancă, dar au înregistrat datorii de miliarde
Pe 14 septembrie, cucerește Bucureștiul pe două roți în cadrul Turului României!
Pe 14 septembrie, cucerește Bucureștiul pe două roți în cadrul Turului României!
Are cea mai mică pensie din România din 4,7 milioane de români. Cât mai câștigă vârstnicii noștri în 2025
Are cea mai mică pensie din România din 4,7 milioane de români. Cât mai câștigă vârstnicii noștri în 2025
Revista presei
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!