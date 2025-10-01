Ultima ora
Când va fi gata autostrada care va lega Portul Constanţa de vestul ţării. Marea Neagră va fi mai aproape de Europa Occidentală
01 oct. 2025
de Cristian Cojocaru

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Numele copilului în 10 secunde cu ChatGPT, dar unde rămâne emoția părinților în decizie
Imagine-concept despre ChatGPT și crearea de nume pentru copii, o alternativă discutabilă. (Ilustrație-concept Playtech realizată cu ajutorul OpenAI)

Alegerea prenumelui a devenit, pentru mulți părinți, un maraton între logică și emoție. Modelele de inteligență artificială, precum ChatGPT, pot livra în câteva secunde liste întregi de nume, filtrate pe stil, inițială sau sonoritate. E rapid, e gratuit și, de multe ori, inspiră. Dar mulți descoperă repede că, dincolo de viteză, lipsește „scânteia” aceea personală care transformă o listă într-un nume simțit ca fiind „al nostru”.

AI-ul este excelent la structură: ordonează opțiuni, explică origini, propune variante de scriere și arată tendințe de popularitate. Ce nu poate face, însă, la fel de bine ca un om este să citească nuanțele unei povești de familie, glumele interne, micile tabuuri, amintirile comune ale cuplului sau felul în care un nume „sună” în intimitate. Aici apare diferența dintre o selecție corectă și alegerea care chiar emoționează.

Ce face bine inteligența artificială și unde se oprește

Când îi ceri AI-ului „nume rare, dar nu extravagante”, îl pui să facă ceea ce știe: să filtreze. Poate grupa propunerile pe teme (natură, literatură, clasice, internaționale), să sugereze diminutive, să evite coliziunile cu inițialele numelui de familie sau să compare popularitatea pe ultimii ani. Pentru părinții care pornesc de la zero, acest „tur ghidat” scurtează mult drumul.

Ce rămâne, însă, în zona gri este rezonanța afectivă. Un nume poate bifa toate criteriile „tehnice” și totuși să nu declanșeze acel sentiment de potrivire. Iar uneori, lista perfectă pe hârtie nu trece testul realității: cum îl pronunță bunicii, ce porecle pot apărea în curtea școlii, cum se simte numele spus pe fugă, la emoție. AI-ul poate simula contextul, dar nu-l poate trăi.

Om versus algoritm: de ce feedbackul personal contează

Consultanții umani de nume – fie profesioniști, fie pur și simplu prieteni cu fler – aduc două ingrediente greu de standardizat: încrederea și oglindirea emoțională. Discuția față în față scoate la suprafață asocieri intime (un nume legat de o persoană dragă, o vacanță memorabilă, un cântec preferat), iar cineva din afară poate vedea tipare pe care părinții nu le observă: „spuneți că vreți clasic, dar alegeți sonorități nordice” sau „vă temeți de nume comune, de fapt căutați unul ușor de iubit de toată familia”.

Mai există și rolul de mediator. Nu puține cupluri ajung blocate între două-trei opțiuni. Un terț poate sparge egalitatea prin criterii obiective (pronunție, ambiguități, potențial de glumă), dar și prin exerciții simple: cum sună numele când îl strigi în parc, cum arată pe o diplomă, cu ce diminutiv ajunge inevitabil în vorbirea de zi cu zi. Acel „aha!” apare adesea abia după ce numele trece prin astfel de teste.

Lista nume copii ChatGPT - Romania

O listă creată de ChatGPT.

Cum le combini ca să iei decizia corectă

Cea mai bună rețetă e hibridă. Lasă AI-ul să-ți facă „munca grea”: cere-i liste tematice, explică-i stilul și pune-l să elimine variantele cu pronunție dificilă sau cu sensuri problematice în alte limbi. Din două-trei runde vei obține o listă scurtă coerentă, cu plusuri și minusuri clare.

De aici, intră în scenă partea umană. Rostiți numele cu voce tare, scrieți-l pe o foaie lângă numele de familie, întrebați oameni diferiți cum îl simt, încercați-l în contexte reale. Dacă rămâneți în impas, apelați la cineva de încredere – un prieten cu gust bun sau, la nevoie, un consultant – nu pentru „verdict”, ci pentru oglindire. Alegerea prenumelui rămâne, în mod inevitabil, un amestec de logică și emoție. AI-ul poate accelera logica; emoția, însă, tot la voi se decide.

