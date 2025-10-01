Femeia care cere 30.000 $ ca să-ți spună ce nume să-i pui copilului tău. O afacere care doar în America putea prinde și prospera

În timp ce mulți părinți își aleg numele copilului după gustul personal, tradiții de familie sau inspirații de moment, în Statele Unite a prins un model de business neașteptat: consultanța premium pentru nume de bebeluși. Taylor A. Humphrey, auto-intitulată „baby naming consultant”, taxează până la 30.000 de dolari pentru a ajuta părinții – adesea „disperați” sau presați de timp – să găsească prenumele „perfect”. Afacerea ei a crescut de la recomandări personalizate trimise pe e-mail, la pachete „VIP” cu cercetare extinsă, branding de nume și chiar sesiuni cu genealog sau think tank.

Fenomenul vorbește despre anxietățile erei digitale: noi presiuni sociale, mișcări de „personal branding” care coboară până la identitatea copilului, dar și disponibilitatea unor familii cu bugete mari de a plăti pentru expertiză de nișă. În 2020, când tarifele ei de bază erau în jur de 1.500 de dolari, Humphrey ar fi numit peste o sută de copii într-un singur an; între timp, portofoliul a depășit 500 de „monikere”, iar prețurile au urcat până la 30.000 de dolari pentru serviciile ultra-personalizate, notează Yahoo Life.

Cum funcționează și cât costă

La bază, serviciul începe cu un chestionar detaliat: preferințe stilistice, origini culturale, „liste negre”, rezonanța cu numele de familie, pronunție în mai multe limbi și „vibe”-ul dorit (clasic, modern, rar, atemporal). Pentru pachetele de intrare, clienții primesc pe e-mail o listă personalizată cu semnificații, etimologii, istoricul popularității, variante de scriere și recomandări de folosire (apelative, diminutive).

Pachetele premium, care pornesc de la circa 10.000 $ și urcă până la 30.000 $, includ runde multiple de propuneri, „estetică de nume”, verificări genealogice pentru a scoate la lumină prenume din arborele familiei, testări pe grupuri restrânse și sesiuni rapide atunci când apar urgențe. În cazurile cu profil public sau termene foarte strânse, consultanța devine un mini-proiect de branding personal cu confidențialitate sporită.

Cine plătește și de ce prinde

Publicul variază de la „anonimi foarte bogați” la vedete, toți cu aceeași dilemă: nume neobișnuit, dar nu ciudat; simplu, dar nu banal; „în trend”, dar nu efemer. În lipsa unui consens, consultantul joacă și rol de mediator, transformând o sursă de conflict într-un proces ghidat, previzibil.

Criticii văd serviciul ca pe un moft al elitei și amintesc că „numele perfect” nu există: sensurile și conotațiile se schimbă în timp, iar identitatea se construiește dincolo de prenume. Susținătorii spun însă că valoarea reală este economisirea timpului și reducerea tensiunilor din familie. Dincolo de ironii, cererea continuă să crească — semn că, într-o lume saturată de opțiuni, oamenii sunt dispuși să plătească pentru claritate și decizii mai ușoare.