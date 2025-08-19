Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 11:19
de Daoud Andra

Numărul maxim de găini care pot fi crescute într-o curte pentru a evita amenzile. Gospodăriile trebuie dotate cu apă curentă și canalizare

Legislație
Numărul maxim de găini care pot fi crescute într-o curte pentru a evita amenzile. Gospodăriile trebuie dotate cu apă curentă și canalizare
FOTO: Freepik

Creșterea păsărilor de curte, în special a găinilor, rămâne o tradiție adânc înrădăcinată în mediul rural românesc. Totuși, chiar dacă pare o activitate simplă și firească, ea este reglementată prin lege și supusă unor reguli stricte de igienă și sănătate publică. Ordinul nr. 119/2014, care stabilește normele privind mediul de viață al populației, prevede clar condițiile în care gospodarii își pot organiza curtea pentru a crește animale și păsări fără a risca amenzi sau reclamații din partea vecinilor.

Limitele impuse de lege

Actul normativ menționează că numărul de păsări și animale dintr-o gospodărie este direct legat de dotările existente. Cu alte cuvinte, pentru a putea crește un efectiv mai mare de găini sau alte specii, curtea trebuie să fie racordată la rețeaua de apă curentă și canalizare. În lipsa acestor facilități, legislația restrânge numărul de exemplare ce pot fi ținute în curte, tocmai pentru a reduce riscurile de poluare și de îmbolnăvire.

În plus, adăposturile pentru păsări și animale nu pot fi construite oriunde. Ele trebuie amplasate la o distanță de minimum 10 metri de cea mai apropiată locuință vecină și organizate astfel încât să nu genereze mirosuri insuportabile, zgomot excesiv sau murdărie care să afecteze sănătatea comunității. Respectarea normelor de biosecuritate este o obligație, nu o opțiune, potrivit agrointel.ro.

Gestionarea deșeurilor și igiena curții

Un alt aspect esențial prevăzut de lege se referă la modul în care sunt colectate deșeurile rezultate din creșterea animalelor. Gunoiul de grajd sau resturile zootehnice nu pot fi depozitate la întâmplare. Acestea trebuie adunate pe platforme impermeabilizate, amplasate la cel puțin 10 metri de ferestrele locuințelor, pentru a preveni infiltrarea în sol și răspândirea mirosurilor neplăcute.

Mai mult, crescătorii au datoria de a menține o curățenie riguroasă în jurul cotețelor și grajdurilor. Nerespectarea igienei poate atrage nu doar amenzi, ci și reclamații directe din partea vecinilor, adresate Primăriei, Direcției de Sănătate Publică sau Poliției Locale.

Protecția animalelor și relația cu vecinii

Deținătorilor de animale le este interzis prin lege să aplice tratamente abuzive sau cruzimi. În același timp, găinile, porcii sau vacile dintr-o gospodărie nu trebuie să devină o sursă constantă de disconfort pentru vecini. Zgomotul, mizeria și mirosurile deranjante pot fi sancționate. Astfel, legea protejează atât bunăstarea animalelor, cât și dreptul comunității la un mediu sănătos.

Un aspect adesea neglijat de gospodari este declararea animalelor și păsărilor la primărie. Conform Ordonanței nr. 28/2008, toate terenurile și animalele trebuie înregistrate în Registrul Agricol. Declarațiile se depun periodic la primărie și constituie o condiție obligatorie pentru a evita sancțiunile.

Creșterea găinilor la curte nu este doar o chestiune de tradiție sau de autosuficiență alimentară, ci și o responsabilitate reglementată legal. Numărul maxim de păsări pe care le putem ține depinde de condițiile de igienă și infrastructură existente, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Prin respectarea normelor, gospodarii nu doar că evită sancțiunile, dar contribuie și la menținerea unui mediu sănătos și la păstrarea unor relații civilizate cu vecinii.

