Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 15:48
de Badea Violeta

Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale

Știri Externe
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Plaja Italia. Sursa foto: Profimedia

Stațiunile de la malul mării din Italia resimt din plin lipsa turiștilor, la fel ca litoralul românesc. Prețurile ridicate, schimbarea comportamentului de consum și diversificarea destinațiilor sunt doar câteva dintre cauzele crizei. În ciuda negărilor oficiale, umbrelele închise vorbesc de la sine.

Plajele din Italia sunt la fel de pustii ca cele din România

Valul de nemulțumiri vine din toate direcțiile, iar actorul Alessandro Gassmann a lansat pe rețelele sociale un mesaj clar către administratorii de stațiuni balneare.

”Dragi prieteni, administratori de stațiuni balneare. Am citit că sezonul nu merge bine. De ce credeți că se întâmplă asta? Poate ați exagerat puțin cu prețurile?” a scris actorul, cunoscut pentru pozițiile sale sociale ferme.

În aceeași postare, el sugerează și o soluție simplă: ”Coborâți-le și lucrurile, poate, vor merge mai bine.” Declarația lui a devenit virală și a dat tonul unei dezbateri publice legate de tarifele din stațiuni și raportul tot mai fragil dintre ofertă și cerere. Deși plajele arată bine, turiștii par să le ocolească, relatează corriere.it.

Vezi și:
Alertă de botulism în Italia. Procurorii au cerut retragerea produsului contaminat din toată țara. 9 persoane au ajuns la spital
Mai mulţi clienţi au rămas fără păr, după ce au fost la un salon de coafură din Italia. Cu ce erau spălaţi pe cap oamenii care ajungeau aici: „Iritaţii grave”

”Nu există criză”, spune ministrul. Sociologii o contrazic

În ciuda imaginilor cu plaje goale care circulă intens în presă și pe rețelele sociale, Ministrul Turismului, Daniela Santanché, susține că ”nu există criză”.

Totuși, sociologul Manella oferă o perspectivă diferită: ”Există mai mulți factori, printre care și o schimbare a comportamentelor și un număr mai mare de destinații turistice”.

Schimbarea stilului de vacanță este un element tot mai prezent. În locul sejururilor lungi, turiștii preferă scurte escapade de weekend sau vacanțe în alte țări, unde prețurile sunt mai accesibile.

Inclusiv în zone emblematice precum Rimini sau Versilia, turiștii se lasă așteptați. Primarul din Cetraro, Giuseppe Aieta, admite și el: ”Scăderea numărului de turiști este evidentă, dar deja de câțiva ani.”

Sejururi mai scurte și consum redus: o realitate tot mai vizibilă

Chiar și în zilele aglomerate, consumul scade semnificativ. Conform lui Battistoni, ”chiar și când plajele sunt pline, consumul s-a redus, în ciuda prețurilor care au rămas practic neschimbate.

Dacă înainte oamenii veneau pentru două săptămâni, acum vin doar pentru una, sau vin în weekend și se întorc acasă.” Fenomenul afectează nu doar litoralul italian, ci și zonele rurale.

Agriturist, asociație din domeniul agroturismului, se plânge de o tendință clară: ”Durata mai scurtă a sejururilor, cu rezervări de două sau trei nopți cel mult, și o creștere a fenomenului vacanțelor de tip mordi e fuggi.”

În ciuda asigurărilor oficiale, realitatea de pe teren arată clar: turismul tradițional balnear italian trece printr-o perioadă de declin evident.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Cât te costă, la ce interval se face
Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Cât te costă, la ce interval se face
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei