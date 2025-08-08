Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale

Stațiunile de la malul mării din Italia resimt din plin lipsa turiștilor, la fel ca litoralul românesc. Prețurile ridicate, schimbarea comportamentului de consum și diversificarea destinațiilor sunt doar câteva dintre cauzele crizei. În ciuda negărilor oficiale, umbrelele închise vorbesc de la sine.

Plajele din Italia sunt la fel de pustii ca cele din România

Valul de nemulțumiri vine din toate direcțiile, iar actorul Alessandro Gassmann a lansat pe rețelele sociale un mesaj clar către administratorii de stațiuni balneare.

”Dragi prieteni, administratori de stațiuni balneare. Am citit că sezonul nu merge bine. De ce credeți că se întâmplă asta? Poate ați exagerat puțin cu prețurile?” a scris actorul, cunoscut pentru pozițiile sale sociale ferme.

În aceeași postare, el sugerează și o soluție simplă: ”Coborâți-le și lucrurile, poate, vor merge mai bine.” Declarația lui a devenit virală și a dat tonul unei dezbateri publice legate de tarifele din stațiuni și raportul tot mai fragil dintre ofertă și cerere. Deși plajele arată bine, turiștii par să le ocolească, relatează corriere.it.

”Nu există criză”, spune ministrul. Sociologii o contrazic

În ciuda imaginilor cu plaje goale care circulă intens în presă și pe rețelele sociale, Ministrul Turismului, Daniela Santanché, susține că ”nu există criză”.

Totuși, sociologul Manella oferă o perspectivă diferită: ”Există mai mulți factori, printre care și o schimbare a comportamentelor și un număr mai mare de destinații turistice”.

Schimbarea stilului de vacanță este un element tot mai prezent. În locul sejururilor lungi, turiștii preferă scurte escapade de weekend sau vacanțe în alte țări, unde prețurile sunt mai accesibile.

Inclusiv în zone emblematice precum Rimini sau Versilia, turiștii se lasă așteptați. Primarul din Cetraro, Giuseppe Aieta, admite și el: ”Scăderea numărului de turiști este evidentă, dar deja de câțiva ani.”

Sejururi mai scurte și consum redus: o realitate tot mai vizibilă

Chiar și în zilele aglomerate, consumul scade semnificativ. Conform lui Battistoni, ”chiar și când plajele sunt pline, consumul s-a redus, în ciuda prețurilor care au rămas practic neschimbate.

Dacă înainte oamenii veneau pentru două săptămâni, acum vin doar pentru una, sau vin în weekend și se întorc acasă.” Fenomenul afectează nu doar litoralul italian, ci și zonele rurale.

Agriturist, asociație din domeniul agroturismului, se plânge de o tendință clară: ”Durata mai scurtă a sejururilor, cu rezervări de două sau trei nopți cel mult, și o creștere a fenomenului vacanțelor de tip mordi e fuggi.”

În ciuda asigurărilor oficiale, realitatea de pe teren arată clar: turismul tradițional balnear italian trece printr-o perioadă de declin evident.