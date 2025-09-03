Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025
de Vieriu Ionut

Noutăţi inedite pe rafturile de la Lidl. Produsele locale vor fi cumpărate pe bandă rulantă în România
Lidl aduce șapte produse locale noi pe rafturi și anunță deschiderea a 25 de magazine în România până în 2025

Piața de retail din România continuă să se transforme rapid, iar consumatorii au început să caute tot mai mult produse tradiționale și rețete cunoscute. În acest context, Lidl, unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, face un pas important pentru a aduce mai aproape de clienți produsele locale, în timp ce își extinde și rețeaua de magazine.

Produse locale, direct pe rafturile Lidl

Începând de astăzi, clienții din România pot găsi în magazinele Lidl șapte produse noi realizate de producători locali. Oferta include preparate apreciate de români, precum mâncare de spanac cu mămăligă, cartofi cuburi cu usturoi și orez cu lapte. Prin aceste adăugiri, retailerul german consolidează colaborarea cu furnizorii autohtoni și oferă cumpărătorilor posibilitatea de a descoperi gusturile tradiționale într-un format accesibil.

Această strategie vine ca răspuns la interesul crescut al clienților pentru produse locale, iar retailerul promite să continue dezvoltarea parteneriatelor de acest tip.

Planuri de expansiune ambițioase în România

Pe lângă diversificarea sortimentului de pe rafturi, Lidl pregătește și o extindere semnificativă a rețelei sale de magazine. Până la finalul anului 2025, compania intenționează să deschidă încă 25 de locații pe teritoriul României.

„Magazinele Lidl vor fi amplasate și în anumite blocuri și clădiri”, a precizat Irina Mușan, membru în Consiliul de Conducere Lidl, subliniind flexibilitatea companiei în alegerea spațiilor comerciale și dorința de a fi cât mai aproape de clienți.

Astfel, Lidl continuă să își consolideze poziția pe piața locală și să răspundă cerințelor consumatorilor din mediul urban și nu numai.

Lidl, un jucător global cu mii de angajați

Parte a grupului Schwarz, Lidl își are sediul central în Neckarsulm, Germania, și este unul dintre liderii pieței de retail alimentar la nivel european. Compania operează în prezent peste 12.600 de magazine și mai mult de 230 de centre logistice și depozite, răspândite în 31 de țări.

La nivel global, Lidl are aproximativ 382.400 de angajați. În România, retailerul german numără deja peste 13.000 de angajați, având deschise mai mult de 370 de magazine și 6 centre logistice.

Prin investițiile continue și prin extinderea portofoliului de produse locale, Lidl transmite un mesaj clar: angajamentul său este de a rămâne un partener de încredere pentru clienții români, dar și un sprijin pentru producătorii autohtoni.

O strategie care îmbină tradiția și modernul

Prin introducerea noilor produse locale și prin planurile de expansiune, Lidl demonstrează că pune accent pe echilibrul dintre tradiție și inovație. Pe de o parte, clienții au acces la gusturile cunoscute și apreciate, iar pe de altă parte, compania investește în tehnologii moderne, logistică și spații comerciale adaptate nevoilor actuale.

