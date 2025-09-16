Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Noul val de scumpiri pentru români, toate alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie. Cât de mari vor fi prețurile la raft

ACTUALITATE
Noul val de scumpiri pentru români, toate alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie. Cât de mari vor fi prețurile la raft
Scumpiri la raft pentru români, după desființarea plafonării / foto: Playtech

După mai bine de doi ani de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, Guvernul nu va mai prelungi măsura începând cu 1 octombrie 2025. Decizia marchează sfârșitul unei perioade în care consumatorii au beneficiat de prețuri controlate, în special la produse esențiale precum pâinea, laptele, uleiul sau carnea. Eliminarea plafonului înseamnă că marjele comerciale vor reveni la nivelurile impuse de piață, ceea ce va duce inevitabil la scumpiri.

Măsura fusese introdusă în iulie 2023 prin Ordonanța de Urgență 67/2023 și a fost prelungită periodic, ca răspuns la inflația ridicată și la presiunea tot mai mare asupra bugetelor familiilor. În prima lună de aplicare, efectele s-au simțit imediat: fructele, legumele și produsele lactate s-au ieftinit semnificativ. Însă, pe măsură ce plafonarea expiră, comercianții și producătorii au libertatea de a-și ajusta adaosurile pentru a recupera pierderile înregistrate.

Cum se vor schimba prețurile la raft

În lipsa unui plafon impus prin lege, adaosurile comerciale pot crește cu procente semnificative. Estimările arată că retailerii vor încerca să își majoreze marjele cuprinse între 10% și 50%, în funcție de produs. Asta înseamnă că alimentele care au avut prețuri reduse artificial în ultimii doi ani se vor scumpi direct, diferența fiind resimțită imediat de consumatori.

Vezi și:
Cât timp plătesc CASS pensionarii cu peste 3.000 de lei. Anunțul de la Guvern despre eliminarea impozitului abia introdus
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere

De altfel, experiența din alte state arată că eliminarea bruscă a plafonărilor duce la ajustări accelerate, nu graduale. În România, unde comerțul alimentar este dominat de câteva lanțuri mari, deciziile luate de acestea vor seta tendința generală a pieței. Guvernul a transmis că vor exista discuții cu retailerii pentru a evita creșteri exagerate, însă fără instrumentul plafonării legale, efectele sunt limitate.

Ce alimente intră pe lista scumpirilor

Lista produselor vizate de plafonare și care riscă acum scumpiri include 17 categorii de alimente de bază. Printre acestea se numără pâinea albă, laptele de vacă, brânza telemea, iaurtul simplu, făina și mălaiul. De asemenea, ouăle, uleiul de floarea-soarelui, carnea de pui și porc, cartofii, ceapa, roșiile, fructele de sezon și zahărul alb vor fi direct afectate.

În categoria lactatelor, smântâna și untul vor reveni la prețuri dictate de piață, iar la rafturi se vor resimți și creșteri pentru produse precum magiunul sau alte conserve de fructe. În condițiile în care aceste alimente reprezintă baza coșului de cumpărături, impactul va fi resimțit puternic de toate categoriile sociale, mai ales de pensionari și de familiile cu venituri mici.

Renunțarea la plafonarea adaosului comercial vine într-un moment dificil, în care inflația alimentară rămâne ridicată, iar veniturile nu țin pasul cu ritmul scumpirilor. În lipsa unor mecanisme de protecție, consumatorii vor trebui să se adapteze unei noi realități, în care fiecare vizită la supermarket va costa mai mult decât în ultimele luni.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Inginerie europeană, noua serie documentară de la National Geographic care dezvăluie inovațiile continentului
Inginerie europeană, noua serie documentară de la National Geographic care dezvăluie inovațiile continentului
Avertismentul Greenpeace despre IKEA și legătura cu pădurile seculare din Carpați. Ar folosi lemn românesc în mobilă
Avertismentul Greenpeace despre IKEA și legătura cu pădurile seculare din Carpați. Ar folosi lemn românesc în mobilă
Bateria pentru mașina electrică care se încarcă cât bei o cafea și te ține de la București la Budapesta. Această invenție poate schimba totul în lumea EV
Bateria pentru mașina electrică care se încarcă cât bei o cafea și te ține de la București la Budapesta. Această invenție poate schimba totul în lumea EV
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare, după ce a fost prins drogat la volan. Ce sumă trebuie să plătească statului
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare, după ce a fost prins drogat la volan. Ce sumă trebuie să plătească statului
Suntem într-o bulă AI, dar acest lucru nu este neapărat rău, susține un lider OpenAI. Cum trebuie să ne raportăm la inteligența artficială pentru a ne fi bine
Suntem într-o bulă AI, dar acest lucru nu este neapărat rău, susține un lider OpenAI. Cum trebuie să ne raportăm la inteligența artficială pentru a ne fi bine
Doar 145 de companii au crescut constant în România între 2008 și 2024, conform unui studiu amplu
Doar 145 de companii au crescut constant în România între 2008 și 2024, conform unui studiu amplu
Samsung lansează servicii premium de service pentru Galaxy S și Z. Cum te ajută, de fapt
Samsung lansează servicii premium de service pentru Galaxy S și Z. Cum te ajută, de fapt
Imigrantul livrator de pizza cu salariul minim pe economie a ajuns să dețină aproape 300 de restaurante. Povestea aproape incredibilă
Imigrantul livrator de pizza cu salariul minim pe economie a ajuns să dețină aproape 300 de restaurante. Povestea aproape incredibilă
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Playtech Știri
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Playtech Știri
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...