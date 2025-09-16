Noul val de scumpiri pentru români, toate alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie. Cât de mari vor fi prețurile la raft

După mai bine de doi ani de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, Guvernul nu va mai prelungi măsura începând cu 1 octombrie 2025. Decizia marchează sfârșitul unei perioade în care consumatorii au beneficiat de prețuri controlate, în special la produse esențiale precum pâinea, laptele, uleiul sau carnea. Eliminarea plafonului înseamnă că marjele comerciale vor reveni la nivelurile impuse de piață, ceea ce va duce inevitabil la scumpiri.

Măsura fusese introdusă în iulie 2023 prin Ordonanța de Urgență 67/2023 și a fost prelungită periodic, ca răspuns la inflația ridicată și la presiunea tot mai mare asupra bugetelor familiilor. În prima lună de aplicare, efectele s-au simțit imediat: fructele, legumele și produsele lactate s-au ieftinit semnificativ. Însă, pe măsură ce plafonarea expiră, comercianții și producătorii au libertatea de a-și ajusta adaosurile pentru a recupera pierderile înregistrate.

Cum se vor schimba prețurile la raft

În lipsa unui plafon impus prin lege, adaosurile comerciale pot crește cu procente semnificative. Estimările arată că retailerii vor încerca să își majoreze marjele cuprinse între 10% și 50%, în funcție de produs. Asta înseamnă că alimentele care au avut prețuri reduse artificial în ultimii doi ani se vor scumpi direct, diferența fiind resimțită imediat de consumatori.

De altfel, experiența din alte state arată că eliminarea bruscă a plafonărilor duce la ajustări accelerate, nu graduale. În România, unde comerțul alimentar este dominat de câteva lanțuri mari, deciziile luate de acestea vor seta tendința generală a pieței. Guvernul a transmis că vor exista discuții cu retailerii pentru a evita creșteri exagerate, însă fără instrumentul plafonării legale, efectele sunt limitate.

Ce alimente intră pe lista scumpirilor

Lista produselor vizate de plafonare și care riscă acum scumpiri include 17 categorii de alimente de bază. Printre acestea se numără pâinea albă, laptele de vacă, brânza telemea, iaurtul simplu, făina și mălaiul. De asemenea, ouăle, uleiul de floarea-soarelui, carnea de pui și porc, cartofii, ceapa, roșiile, fructele de sezon și zahărul alb vor fi direct afectate.

În categoria lactatelor, smântâna și untul vor reveni la prețuri dictate de piață, iar la rafturi se vor resimți și creșteri pentru produse precum magiunul sau alte conserve de fructe. În condițiile în care aceste alimente reprezintă baza coșului de cumpărături, impactul va fi resimțit puternic de toate categoriile sociale, mai ales de pensionari și de familiile cu venituri mici.

Renunțarea la plafonarea adaosului comercial vine într-un moment dificil, în care inflația alimentară rămâne ridicată, iar veniturile nu țin pasul cu ritmul scumpirilor. În lipsa unor mecanisme de protecție, consumatorii vor trebui să se adapteze unei noi realități, în care fiecare vizită la supermarket va costa mai mult decât în ultimele luni.