Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii

Ryanair a majorat dimensiunile bagajului de mână gratuit, oferind pasagerilor mai mult spațiu pentru obiectele personale. Modificarea, aplicată din 4 septembrie 2025, se aliniază viitoarelor reglementări europene și vine ca răspuns la cerințele tot mai clare privind drepturile călătorilor. Toți pasagerii vor putea acum să aducă o geantă personală mai mare, fără cost suplimentar.

Noul regulament Ryanair privind bagajul de mână

Compania aeriană irlandeză a implementat în toate cele 235 de aeroporturi europene noile dimensiuni pentru bagajul de mână gratuit. Geanta personală poate măsura acum 40 x 30 x 20 cm, față de 40 x 25 x 20 cm anterior, oferind un volum cu aproximativ 33% mai mare decât standardul UE pentru obiectele gratuite.

Fiecare pasager are dreptul la o singură geantă care trebuie să încapă sub scaunul din față, iar pentru bagajul suplimentar este necesar serviciul de Prioritate la Îmbarcare, care presupune un cost adițional.

Deși biroul de presă al Ryanair a refuzat să comenteze motivul exact al majorării dimensiunilor acum, această măsură anticipează modificările europene privind claritatea regulilor pentru bagajele de mână.

Ce prevede propunerea UE privind bagajele gratuite

Organizația belgiană de protecție a consumatorilor Testachats indică faptul că Ryanair și alte companii aeriene membre Airlines for Europe (A4E), inclusiv EasyJet, Wizz Air și Vueling, se pregătesc să respecte noile standarde pentru obiectele personale gratuite la bord.

Propunerile aflate pe masa decidenților europeni prevăd o geantă personală cu dimensiuni maxime de 40 x 30 x 15 cm și o valiză mică a cărei sumă a trei dimensiuni să nu depășească 100 cm.

Deși Ryanair permite acum bagaje mai mari, oficialii Testachats atrag atenția că scopul real al discuțiilor europene nu este mărimea bagajului, ci asigurarea faptului că un bagaj de mână să fie întotdeauna inclus în prețul biletului, fără taxe ascunse.

Impactul asupra pasagerilor și al industriei

Modificarea dimensiunilor bagajului de mână poate aduce un plus de confort pentru călători, însă nu elimină toate controversele. Procesul intentat de Testachats împotriva Ryanair, cu sprijinul Euroconsumers, este încă în derulare și contestă faptul că politica actuală a companiei nu reflectă în totalitate legislația europeană.

În plus, deși gențile mai mari oferă mai mult spațiu, pasagerii trebuie să respecte limitele pentru a evita taxele la poarta de îmbarcare. Așadar, noua politică Ryanair aduce avantaje vizibile pasagerilor, oferind mai mult spațiu pentru obiectele personale, dar rămâne un element al unui proces mai amplu de clarificare și protecție a drepturilor călătorilor în Europa.

Dimensiunile mai mari sunt doar începutul unei ajustări care vizează corectitudinea și transparența serviciilor low-cost, un pas spre o experiență mai previzibilă și mai confortabilă pentru toți cei care călătoresc cu avionul.