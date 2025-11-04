Ultima ora
Noul Renault Clio 6, disponibil în România: prețuri, versiuni și tehnologii de ultimă generație

Noul Renault Clio 6, disponibil în România: prețuri, versiuni și tehnologii de ultimă generație
Foto: Renault

Renault aduce în România cea de-a șasea generație a modelului Clio, unul dintre cele mai populare hatchback-uri din Europa. Cu un design complet restilizat, motorizări hibride performante și dotări tehnologice preluate din segmentele superioare, noul Renault Clio 6 poate fi comandat deja, la un preț de pornire de 17.800 de euro (cu TVA inclus). Primele livrări către clienți sunt programate pentru începutul anului 2026.

Modelul se aliniază strategiei de electrificare a mărcii franceze, propunând o combinație de eficiență, conectivitate și versatilitate, într-o gamă de echipări simplificată și clară.

Design mai îndrăzneț și motorizări pentru toate nevoile

Noua generație Clio se remarcă printr-un design mai dinamic și mai sportiv, accentuat de grila frontală redesenată, semnătura luminoasă în formă de săgeată și detalii moderne care îi conferă o identitate vizuală distinctă. Cu o lungime de 4,12 metri, Clio rămâne un hatch polivalent, ușor de manevrat în oraș, dar confortabil pe distanțe lungi.

Renault a pregătit trei motorizări principale pentru piața locală:

  • TCe 115 – motor turbo pe benzină, disponibil cu transmisie manuală sau automată EDC (ulterior), cu prețuri începând de la 17.800 € cu TVA sau 159 €/lună;
  • E-Tech Full Hybrid 160 CP – versiunea care promite performanță și eficiență, cu accelerație 0-100 km/h în 8,3 secunde și un consum mediu de doar 3,9 l/100 km, disponibilă de la 22.750 € cu TVA;
  • ECO-G 120 EDC – versiune pe GPL, ce va fi introdusă anul viitor.

În comparație cu generația anterioară, noul sistem hibrid oferă +15 CP și +22 Nm, în timp ce emisiile scad până la 89 g CO₂/km, ceea ce îl plasează printre cele mai ecologice modele din segmentul său.

Pentru clienții din România, Renault oferă și discounturi de lansare de până la 1.000 de euro, iar cei care optează pentru finanțare prin Mobilize Financial Services pot primi reduceri suplimentare de 1.500 de euro pentru versiunile hibride.

Renault Clio 6

Tehnologie de top și siguranță avansată

Unul dintre punctele forte ale noului Clio 6 este pachetul bogat de tehnologii moderne, multe dintre ele rare în clasa compactă. Modelul oferă până la 29 de sisteme de asistență la conducere, inclusiv frânare automată de urgență, asistență pentru menținerea benzii, alertă de oboseală și control adaptiv inteligent al vitezei.

Echiparea Techno introduce sistemul multimedia OpenR Link cu Google integrat, oferind acces direct la Google Maps, Google Assistant și Google Play. Ecranul central de 10,1 inch oferă o interfață intuitivă și conectivitate wireless cu Android Auto și Apple CarPlay.

Versiunea de top, Esprit Alpine, adaugă elemente de design premium inspirate de divizia sportivă a mărcii: jante diamantate de 18 inch, inserții din Alcantara, scaune ergonomice și iluminare ambientală LED. În plus, dispune de tehnologii avansate de siguranță, precum detectarea unghiului mort, alertă de trafic transversal și frânare automată la mersul înapoi.

Spațiul interior rămâne unul dintre cele mai competitive din segment, cu un portbagaj generos de 391 litri, o ergonomie îmbunătățită și materiale de calitate superioară pe bord și uși.

Un model-cheie în strategia Renault

Noul Clio 6 joacă un rol esențial în strategia „Renaulution”, prin care marca își propune să combine electrificarea accesibilă cu tehnologiile de top. În portofoliul Renault, modelul se poziționează între viitoarele Renault 5 electric (3,92 m) și Renault 4 electric (4,14 m), oferind o soluție echilibrată pentru șoferii care caută o tranziție lină către mobilitatea sustenabilă.

Carla Tîrnăcop, reprezentantă a Renault România, a subliniat că noul Clio reprezintă „o redefinire a valorilor de bază ale mărcii – design, tehnologie și eficiență. Este o mașină accesibilă, dar complet modernă, gândită pentru clienți care vor un automobil conectat, sigur și prietenos cu mediul.”

Prin combinația dintre designul expresiv, motorizările eficiente și tehnologiile inteligente, Renault Clio 6 continuă tradiția unui model care a cucerit peste 16 milioane de clienți la nivel global. Cu un preț de pornire competitiv și dotări demne de segmentele superioare, noua generație se anunță una dintre cele mai atractive oferte din clasa sa.

Comenzile pot fi făcute începând cu 3 noiembrie 2025, iar primele unități vor ajunge în showroom-urile din România la începutul anului 2026, marcând un nou capitol în povestea celui mai iubit hatchback din istoria Renault.

