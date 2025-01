Noul post TV disponibil în grila Digi RCS-RDS. Ce vor putea urmări abonații

Telespectatorii români au un nou motiv de bucurie începând cu luna decembrie 2024: canalul FilmMania a fost inclus în grila de programe Digi RCS-RDS. Acest post, parte a grupului AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE), vine cu o ofertă diversificată de filme, menite să satisfacă toate gusturile cinefililor.

O nouă opțiune pentru cinefilii români

Digi RCS-RDS a avut mereu o atenție specială pentru canalele dedicate filmelor, iar introducerea FilmMania consolidează această direcție. Grupul AMCNI CNE, care deține deja posturi populare precum AMC, FilmCafe, JimJam, Minimax, TV Paprika și CBS Reality, adaugă astfel un nou pilon de divertisment în oferta Digi.

Serghei Bulgac, CEO Digi România, a declarat: ”FilmMania completează foarte bine viziunea noastră de a oferi o experiență cinematografică aparte prin filme care încântă și emoționează, alese cu grijă pentru a se potrivi preferințelor diverse ale publicului de toate vârstele.”

Filme pentru toate gusturile

Noul canal FilmMania propune telespectatorilor o gamă variată de filme din diverse genuri și epoci. Thriller-uri pline de suspans, drame emoționante sau comedii savuroase se regăsesc în programul canalului, oferind divertisment de calitate pentru fiecare telespectator.

Printre peliculele difuzate în lunile ianuarie și februarie 2025 se numără titluri celebre precum The Fifth Element, The Hitman, Machine Gun Preacher, Joan of Arc, A Time To Kill, Zorro, Leon: The Professional, Jaws, Scarface, Taxi și The Bridge Over The River Kwai. Această selecție demonstrează diversitatea programării FilmMania, venind în întâmpinarea gusturilor variate ale telespectatorilor.

Un parteneriat solid

Colaborarea dintre Digi RCS-RDS și AMCNI CNE nu este una nouă, cele două companii având un parteneriat de peste două decenii. Levente B. Málnay, Director General și Vicepreședinte Executiv al AMCNI CNE, a subliniat importanța acestei colaborări: ”Drumul nostru comun cu DIGI România datează de mai bine de două decenii.

Suntem foarte bucuroși să continuăm acest parteneriat fructuos, pecetluit cu o înțelegere de lungă durată, multianuală.” Prin includerea FilmMania în grila sa, Digi RCS-RDS continuă să-și diversifice oferta, oferind abonaților săi acces la un conținut de calitate. Astfel, iubitorii de film din România au acum un nou canal de referință pentru a se bucura de capodopere cinematografice clasice și moderne.