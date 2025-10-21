Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit

CNAIR a semnat contractul pentru construirea drumului expres Oar – Satu Mare, care va conecta vestul României cu frontiera Ungariei. Traseul va avea 10,83 kilometri și va fi finanțat prin Programul Transport 2021–2027. Antreprenorul Construcții Erbașu va executa lucrările pentru aproximativ 720,48 milioane de lei, fără TVA.

Câți kilometri va avea și cum va fi structurat traseul

Drumul expres Oar – Satu Mare, denumit ”Someș Expres”, va avea o lungime de 10,83 kilometri și va fi amenajat cu câte două benzi pe sens. Pe traseu vor fi construite două noduri rutiere, două parcări și un Centru de Întreținere și Control (CIC).

Noua arteră va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și se va conecta în zona localității Oar la drumul expres M49 din Ungaria.

În apropierea frontierei se va amenaja un nod rutier de tip B, denumit ”trompeta”, care se va integra între bretelele existente ale nodului ce leagă Varianta Ocolitoare Satu Mare – DN19 și podul Variantei Ocolitoare peste râul Someș.

Cine va construi drumul și cât va costa

Contractul pentru construirea Drumului Expres Oar – Satu Mare, care va conecta vestul României cu frontiera Ungariei, a fost semnat și urmează să fie executat de antreprenorul Construcții Erbașu, având o valoare de 720,48 milioane de lei, fără TVA.

Lucrările vor fi realizate în baza contractului FIDIC Roșu și sunt finanțate prin Programul Transport (PT) 2021–2027, menit să sprijine dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale.

”Am semnat astăzi contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar -Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria”, a anunțat pe Facebook Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Când va fi finalizat și ce impact va avea

Construcția drumului expres Oar – Satu Mare va facilita legătura rapidă între vestul României și Ungaria, reducând timpul de deplasare și descongestionând traficul pe șoseaua de centură a municipiului Satu Mare.

Proiectul va include toate facilitățile necesare pentru siguranța rutieră și întreținerea eficientă a traseului, precum parcările și Centru de Întreținere și Control.

De asemenea, conectarea la drumul expres M49 din Ungaria va permite creșterea comerțului transfrontalier și a mobilității regionale. Autoritățile estimează că drumul va fi un element strategic pentru transportul internațional și pentru dezvoltarea economică a regiunii.