Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 14:21
de Badea Violeta

Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit

ACTUALITATE
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
Un nou drum expres va uni vestul Romaniei de granita cu Ungaria

CNAIR a semnat contractul pentru construirea drumului expres Oar – Satu Mare, care va conecta vestul României cu frontiera Ungariei. Traseul va avea 10,83 kilometri și va fi finanțat prin Programul Transport 2021–2027. Antreprenorul Construcții Erbașu va executa lucrările pentru aproximativ 720,48 milioane de lei, fără TVA.

Câți kilometri va avea și cum va fi structurat traseul

Drumul expres Oar – Satu Mare, denumit ”Someș Expres”, va avea o lungime de 10,83 kilometri și va fi amenajat cu câte două benzi pe sens. Pe traseu vor fi construite două noduri rutiere, două parcări și un Centru de Întreținere și Control (CIC).

Noua arteră va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și se va conecta în zona localității Oar la drumul expres M49 din Ungaria.

Vezi și:
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Se construiește un nou Drum Expres în România. Șoseaua va lega două orașe importante, anunțul făcut de ministrul Transporturilor

În apropierea frontierei se va amenaja un nod rutier de tip B, denumit ”trompeta”, care se va integra între bretelele existente ale nodului ce leagă Varianta Ocolitoare Satu Mare – DN19 și podul Variantei Ocolitoare peste râul Someș.

Cine va construi drumul și cât va costa

Contractul pentru construirea Drumului Expres Oar – Satu Mare, care va conecta vestul României cu frontiera Ungariei, a fost semnat și urmează să fie executat de antreprenorul Construcții Erbașu, având o valoare de 720,48 milioane de lei, fără TVA.

Lucrările vor fi realizate în baza contractului FIDIC Roșu și sunt finanțate prin Programul Transport (PT) 2021–2027, menit să sprijine dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale.

”Am semnat astăzi contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar -Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria”, a anunțat pe Facebook Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Când va fi finalizat și ce impact va avea

Construcția drumului expres Oar – Satu Mare va facilita legătura rapidă între vestul României și Ungaria, reducând timpul de deplasare și descongestionând traficul pe șoseaua de centură a municipiului Satu Mare.

Proiectul va include toate facilitățile necesare pentru siguranța rutieră și întreținerea eficientă a traseului, precum parcările și Centru de Întreținere și Control.

De asemenea, conectarea la drumul expres M49 din Ungaria va permite creșterea comerțului transfrontalier și a mobilității regionale. Autoritățile estimează că drumul va fi un element strategic pentru transportul internațional și pentru dezvoltarea economică a regiunii.

Record istoric de frig în România: temperatura a coborât la un nivel nemaiatins din 1949
Recomandări
Andreea Marin, între eleganță și nopți nedormite la gala „Nu există nu se poate”. Violeta nu i-a fost alături anul acesta: „Dar vine”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Andreea Marin, între eleganță și nopți nedormite la gala „Nu există nu se poate”. Violeta nu i-a fost alături anul acesta: „Dar vine”. EXCLUSIV
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
O anomalie gravitațională misterioasă descoperită deasupra Oceanului Atlantic ar putea dezvălui mișcări ascunse în interiorul Pământului. Cum ne afectează, conform cercetătorilor
O anomalie gravitațională misterioasă descoperită deasupra Oceanului Atlantic ar putea dezvălui mișcări ascunse în interiorul Pământului. Cum ne afectează, conform cercetătorilor
Judecătorii au decis: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
Judecătorii au decis: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
Incendiu puternic la o școală din Timiș. Zeci de elevi și profesori, evacuați în siguranță
Incendiu puternic la o școală din Timiș. Zeci de elevi și profesori, evacuați în siguranță
Un avion ar fi fost lovit de un obiect misterios în plin zbor. Ce se bănuiește a fi?
Un avion ar fi fost lovit de un obiect misterios în plin zbor. Ce se bănuiește a fi?
Cum a fost primit Nicolas Sarkozy de deținuți în prima zi de închisoare. Fostul președinte a cerut să fie eliberat
Cum a fost primit Nicolas Sarkozy de deținuți în prima zi de închisoare. Fostul președinte a cerut să fie eliberat
SRI a dejucat un sabotaj rusesc în România. Explozibili ascunși în căști audio și piese auto
SRI a dejucat un sabotaj rusesc în România. Explozibili ascunși în căști audio și piese auto
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...