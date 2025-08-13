Noua schemă piramidală care atrage zeci de mii de români și lasă victime fără bani și identitate

Anul 2025 a adus în atenția publicului două platforme online care au reușit, în doar câteva luni, să atragă peste 200 de milioane de euro de la zeci de mii de români: TXEX și RS DEAL. Promovate ca oportunități exclusive de investiții și câștiguri rapide, aceste platforme neautorizate sunt, în realitate, scheme piramidale de tip Ponzi, menite să extragă bani și date personale de la utilizatori.

Ceea ce face fenomenul și mai alarmant este faptul că, deși mulți participanți știu că se implică într-o înșelătorie, continuă să-și aducă apropiații în „joc”, atrași de promisiunea bonusurilor pentru recrutarea de noi investitori. În acest fel, victimele devin, fără să-și dea seama, complici ai unei fraude de amploare.

Ambele platforme afișează pe site-uri certificate false, precum unul pretins de la FinCEN, agenție care nici măcar nu reglementează platforme de investiții. În realitate, în SUA, entitățile autorizate sunt SEC și FINRA, iar în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). TXEX și RS DEAL nu oferă date fiscale, informații despre structura companiilor sau numele persoanelor responsabile.

Graficele, prețurile și semnalele de tranzacționare prezentate utilizatorilor nu au nicio legătură cu piața reală. Ele sunt manipulate integral de operatori, care fac valorile să crească sau să scadă la comandă, astfel încât să creeze impresia unor oportunități profitabile.

Tactica inițială este simplă: utilizatorilor li se permite să depună sume mici și să retragă câștiguri în primele faze, ceea ce creează încredere și convingerea că platforma funcționează. Odată ce banii retrași sunt reinvestiți sau depunerile cresc, fondurile se scurg direct în buzunarele organizatorilor. Bonusurile pentru aducerea de noi membri stimulează expansiunea schemei și fac ca pierderile finale să fie mult mai mari.

Pericolele ascunse: de la pierderi financiare la furt de identitate

Un element extrem de periculos al acestor platforme este cerința ca utilizatorii să trimită selfie-uri cu actul de identitate pentru retragerea banilor. În mâinile infractorilor, aceste documente devin arme pentru deschiderea de conturi bancare, crearea de conturi pe platforme de schimb criptomonede sau contractarea de credite frauduloase pe numele victimelor.

Datele personale furate pot fi folosite inclusiv în rețele de spălare a banilor, iar cei afectați riscă să fie investigați fiscal pentru tranzacții pe care nu le-au efectuat niciodată. În plus, pierderea banilor investiți este aproape inevitabilă: schema se prăbușește în momentul în care fluxul de noi depuneri scade, iar operatorii închid platforma și dispar.

Aceste metode exploatează psihologia socială: accesul doar pe bază de invitație, senzația de urgență („oportunitatea e limitată”) și afișarea de imagini cu mașini de lux sau vacanțe exotice, toate menite să convingă oamenii că pot ajunge rapid la independență financiară. În realitate, singurii care câștigă sunt cei din vârful piramidei.

Cum te poți proteja și de ce nu trebuie să îți implici apropiații

În fața unor astfel de scheme, singura protecție reală este verificarea riguroasă a oricărei oportunități de investiție. Orice companie legitimă trebuie să fie autorizată de o instituție financiară oficială (ASF în România, SEC/FINRA în SUA), să ofere informații clare despre structura sa și să aibă o prezență verificabilă pe piață.

Participarea la scheme piramidale nu doar că pune în pericol economiile personale, dar compromite și relațiile cu cei apropiați, care pot deveni la rândul lor victime. În plus, implicarea altor persoane în astfel de fraude este iresponsabilă și poate atrage răspundere legală.

Cazul TXEX și RS DEAL este doar cel mai recent exemplu dintr-o serie lungă de înșelătorii online care promit câștiguri rapide, dar lasă în urmă pierderi uriașe și victime cu identitățile furate. Înainte de a investi, informează-te din surse credibile, analizează riscurile și evită orice platformă care nu oferă transparență totală.