Noua funcție de la Netflix aduce recomandări personalizate după zodie. Cum funcționează

Netflix a decis să îmbine divertismentul digital cu astrologia, introducând o funcție inedită prin care utilizatorii primesc sugestii de filme și seriale în funcție de zodia lor. Noua colecție tematică, descrisă ca un „horoscop al streamingului”, propune titluri adaptate trăsăturilor de caracter asociate fiecărui semn zodiacal. Astfel, experiența de vizionare devine mai personală și mai jucăușă, într-o perioadă în care platformele de streaming caută să atragă și să fidelizeze publicul prin elemente interactive.

Cum funcționează selecția zodiacală pe Netflix

Noua funcție se bazează pe o listă de urmărire care se actualizează constant, în stilul unui horoscop. Fiecare zodie are propria sa secțiune, cu filme și seriale atent alese pentru a reflecta personalitatea semnului respectiv. De exemplu, fecioarele primesc recomandări cu personaje întreprinzătoare și spirituale, precum Tokyo din Money Heist sau Berlin, în timp ce peștii, cunoscuți pentru firea lor visătoare, au parte de titluri romantice precum XO Kitty sau Forever, scrie The Guardian.

Scorpionii sunt asociați cu misterul și intensitatea, astfel că în lista lor se regăsesc seriale precum Wednesday, Sherlock și The Night Agent. Balanțele, sinonime cu echilibrul, găsesc recomandări care pendulează între dragoste și conflict, de la Peaky Blinders la filme precum Back in Action cu Cameron Diaz și Jamie Foxx. În schimb, săgetătorii, mereu dornici de aventură, pot urmări One Piece, The Witcher sau Outer Banks.

Această abordare oferă o experiență mai ludică și interactivă, prin care publicul se poate regăsi nu doar în povești, ci și în arhetipurile astrologice cu care se identifică.

Fiecare zodie, propriile titluri emblematice

Funcția lansată de Netflix pune accent pe diversitate și pe modul în care fiecare semn zodiacal caută alt tip de emoție sau experiență cinematografică. Capricornii, orientați spre ambiție și afaceri, sunt direcționați către producții precum Inventing Anna, Suits și The Diplomat. Vărsătorii, excentrici și deschiși la idei futuriste, au parte de titluri SF precum Stranger Things, Asteroid City, Interstellar sau Ad Astra.

Pentru berbeci, cunoscuți pentru spiritul lor competitiv, Netflix propune show-uri dinamice precum Squid Game și reality show-uri precum Love Is Blind sau Il Collegio. Taurii, înclinați către stabilitate și plăceri simple, primesc recomandări de comedii, de la Hangover la serialul japonez Makanai.

Gemenii, zodie a dualității și curiozității, au parte de seriale diverse precum Too Much, Derry Girl sau noua animație Long Story Short. Racii, sensibili și emoționali, primesc producții pline de trăiri intense, cum ar fi Heartstopper, Ginny & Georgia sau clasicul Dead Poets Society. În fine, leii, asociați cu energia conducătoare și prestigiul, au parte de titluri regale și spectaculoase, precum The Crown, Queen Charlotte și Emily in Paris.

Această structurare arată cum Netflix dorește să acopere gusturi cât mai variate, dar și să creeze un sentiment de apartenență între utilizatori și conținutul pe care îl consumă.

O strategie de fidelizare prin divertisment personalizat

Introducerea recomandărilor bazate pe zodii nu este doar o strategie de marketing amuzantă, ci și o modalitate prin care Netflix își diversifică metodele de interacțiune cu publicul. Într-un mediu competitiv, unde platforme precum Disney+, Amazon Prime sau Max vin cu propriile avantaje, Netflix caută să adauge un element de joc și personalizare experienței de vizionare.

Chiar dacă astrologia nu este o știință, impactul cultural și popularitatea sa rămân puternice, iar Netflix a intuit corect că mulți utilizatori vor fi tentați să descopere ce recomandări primesc „în funcție de zodie”. Este un mod prin care platforma creează curiozitate și determină oamenii să exploreze titluri noi, pe care poate altfel nu le-ar fi selectat.

Mai mult decât atât, această funcție poate genera discuții pe rețelele sociale și un sentiment de comunitate între spectatori care descoperă ce „se potrivește” semnului lor. Prin îmbinarea divertismentului digital cu astrologia, Netflix își reafirmă rolul de inovator și de lider în tendințele de consum media.