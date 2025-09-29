Ultima ora
Noua formulă de calcul pentru profesorii plătiți cu ora. Câți bani primesc dascălii

Noua formulă de calcul pentru profesorii plătiți cu ora. Câți bani primesc dascălii
Ministerul Educației schimbă regulile pentru plata cu ora

Sistemul de salarizare prin plata cu ora pentru cadrele didactice din România a trecut printr-o modificare importantă odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 6.394/2025 al ministrului Educației, aplicabil din 24 septembrie. Normele noi vin să rescrie atât modul de calcul al tarifului orar, cât și lista celor care pot desfășura activități în acest regim, adăugând în același timp mai multă rigoare administrativă și o atenție sporită asupra documentării activității.

Tariful orar, calculat după reguli diferite față de anii trecuți

Cea mai vizibilă schimbare adusă de aceste reglementări se referă la modul de calcul al tarifului orar pentru profesori. Dacă în 2018 baza de calcul era raportată la norma didactică de predare – învățare – evaluare, utilizând fracții adaptate normei săptămânale, din 2025 regulile se schimbă.

Acum, salariul de bază și sporurile aplicabile se raportează la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, valoare stabilită anual prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Muncii. Această modificare înseamnă o uniformizare a formulei de calcul și, implicit, o abordare mai apropiată de standardele generale aplicate în alte domenii.

Sporuri suplimentare incluse în baza de calcul

Un alt aspect semnificativ este introducerea unor sporuri noi în baza de calcul a tarifului orar. Pe lângă cele deja existente în vechile reglementări – cum ar fi sporul pentru învățământ special sau cel pentru zone izolate – acum sunt prevăzute explicit și sporul pentru persoanele cu grad de handicap grav sau accentuat, precum și sporul de suprasolicitare neuropsihică.

Această clarificare reprezintă un pas înainte pentru recunoașterea condițiilor speciale de muncă și vine în sprijinul cadrelor didactice aflate în astfel de situații.

Extinderea categoriilor de personal eligibil

Ordinul recent oficializat lărgește și categoriile de cadre didactice care pot fi remunerate prin plata cu ora. Dacă până acum era vorba în principal despre titulari, suplinitori, pensionari sau angajați din alte domenii, acum se adaugă și personalul didactic angajat pe durata existenței postului didactic/catedrei, precum și educatorii, profesorii pentru educație timpurie, învățătorii debutanți suplinitori și profesorii pentru învățământ primar, prevăzuți în Legea 198/2023.

Astfel, aria de aplicabilitate a reglementării devine mai largă, acoperind segmente de personal care până acum nu beneficiau de acest tip de remunerare.

Restricții pentru personalul degrevat

Un element de noutate îl constituie și regulile temporare aplicabile cadrelor didactice cu degrevare parțială de normă. Concret, în anul școlar 2025–2026, acestea nu vor putea desfășura activități de predare plătite cu ora sau prin cumul. Excepția este reprezentată de personalul didactic din unitățile de învățământ din zone izolate, dar și acesta doar cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean.

Mai mult control administrativ și obligații suplimentare

Noile norme introduc și un mecanism mai strict de verificare. Plata se va face doar pe baza completării și semnării condicii de prezență la unitatea de învățământ, la care se adaugă obligativitatea depunerii unei fișe lunare de evidență a activității desfășurate.

În plus, cadrele didactice care au contracte individuale de muncă trebuie să demonstreze că activitățile în regim de plată cu ora nu se suprapun cu funcția de bază, ceea ce impune o mai bună coordonare și documentare a programului.

Modificări pentru cadrele metodiste și comisiile de examen

Schimbări se aplică și în cazul cadrelor metodiste care efectuează inspecții sau al membrilor comisiilor de examen pentru acordarea gradelor didactice II și I. Dacă înainte tariful orar era calculat pe baza unei formule fixe, acum și în aceste situații plata se face prin raportare la numărul mediu lunar de ore lucrătoare stabilit prin hotărâre de Guvern.

