Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026

Începând cu 2026, vechimea pentru pensie în România va fi calculată după o formulă nouă, care transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice și introduce plafonarea perioadelor de activitate suprapuse, pentru o determinare mai corectă a stagiului de cotizare. Modificările aduc claritate și diferențiere în funcție de condițiile de muncă și tipul activităților desfășurate.

Cum se transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice

Conform ordinului nr. 342/2025 al Casei Naționale de Pensii Publice, zilele lucrătoare vor fi convertite în zile calendaristice printr-o formulă matematică simplă: se înmulțește numărul de zile lucrate cu numărul de zile calendaristice din lună, apoi se împarte la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.

De exemplu, pentru 20 de zile lucrate într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, zilele calendaristice de stagiu vor fi 27,27, rotunjite la 27,27 zile. Această metodă asigură un calcul proporțional și corect al vechimii, inclusiv pentru cei care lucrează part-time sau în mai multe locuri simultan, relatează România TV.

Ce rol are plafonarea perioadelor suprapuse

Noutatea ordinii se referă și la plafonarea perioadelor de activitate care se suprapun. Dacă un angajat are mai mulți angajatori și orele se suprapun, se va stabili o ordine de prioritate pentru calculul zilelor de stagiu.

Astfel, vechimea se calculează fără a dubla perioadele de muncă și se evită acumularea artificială de zile. Sistemul va transforma fiecare zi lucrată în zile calendaristice proporțional, luând în considerare condițiile de muncă și tipul activității desfășurate.

Cum se adună lunile și anii de vechime

După conversia zilelor în zile calendaristice pentru fiecare lună, acestea se adună pentru fiecare an de muncă. Totalul zilelor se împarte la numărul mediu de zile dintr-o lună (aproximativ 30,42), rezultând numărul de luni și zile suplimentare.

Acest calcul se repetă pentru fiecare an, apoi se cumulează pentru a determina stagiul total de cotizare exprimat în ani, luni și zile. Dacă o persoană a lucrat cu normă întreagă într-un an complet, acesta va fi considerat un an întreg de vechime.

Procedura diferențiază și perioadele de muncă în condiții normale, speciale sau deosebite, precum minerit, armată sau poliție, dar include și concedii medicale, șomaj sau alte indemnizații.

Ordinul nr. 342/2025 abrogă vechiul Ordin nr. 59/2014 și clarifică calculul vechimii pentru pensie, introducând reguli mai precise și transparente pentru transformarea zilelor lucrate în zile calendaristice, asigurând corectitudinea determinării stagiului de cotizare începând cu 2026.