Țara cu cea mai puternică armată din lume în 2025. România, tot mai jos în clasamentul mondial

Într-un context global marcat de tensiuni geopolitice și competiție militară tot mai acerbă, ierarhiile internaționale ale forțelor armate oferă o imagine relevantă asupra echilibrului de putere din lume. Clasamentul realizat anual de Global Firepower arată care sunt cele mai puternice armate din lume în 2025, iar rezultatele aduc o veste mai puțin plăcută pentru România, care a pierdut patru poziții față de anul trecut.

România, în scădere față de anul trecut

Potrivit raportului Global Firepower, România ocupă în 2025 locul 51 din cele 145 de țări analizate, coborând patru poziții în comparație cu anul precedent, când se afla pe locul 47. Cu un index de 0,8984, țara noastră se află totuși deasupra unor state precum Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Serbia și Bulgaria.

Clasamentul GFP se bazează pe o analiză complexă a potențialului militar al fiecărei națiuni, luând în calcul peste 60 de factori. Printre aceștia se numără numărul de militari activi, resursele naturale, puterea financiară, infrastructura, precum și capacitățile aeriene, navale și terestre.

Pe site-ul Global Firepower se menționează:

„Încă din 2006 Global Firepower realizează analize militare cu privire la 145 de state și forțele lor armate. Clasamentul GFP este determinat de potențialul militar al națiunilor, indexând capabilitățile forțelor terestre, aeriene și navale. Numărul de militari, echipamentul, resursele naturale, puterea economică și financiară, toate sunt incorporate în peste 60 de factori de analiză care determină topul final.”

Unde pierde puncte România

Deși România se menține într-o poziție onorabilă la nivel global, analiza detaliată arată câteva domenii în care forțele armate române pierd puncte. Țara noastră are un scor mai scăzut în ceea ce privește puterea navală și puterea aeriană, capitole unde lipsa unor echipamente moderne se face simțită.

În schimb, România stă bine la numărul de militari activi, la infrastructura feroviară, dar și la capacitățile de artilerie și lansatoare de rachete, unde deține un avantaj competitiv. De asemenea, partea financiară contribuie pozitiv la scorul final, deși lipsa elicopterelor de atac și a obuzierelor moderne rămâne un minus în structura militară a țării.

Topul celor mai puternice armate din lume în 2025

În fruntea clasamentului Global Firepower din 2025 se află, fără surprize, Statele Unite ale Americii, care își păstrează supremația militară cu un indice PwrIndx de 0,0744. SUA sunt urmate îndeaproape de Rusia (0,0788) și China (0,0788), care completează podiumul superputerilor mondiale.

Pe locul 4 se află India, cu un scor de 0,1184, urmată de Coreea de Sud, aflată pe poziția a 5-a (0,1656). Marea Britanie ocupă locul 6 (0,1785), iar Franța urcă o poziție și se situează acum pe locul 7 (0,1878). Următoarele locuri sunt ocupate de Japonia (0,1839), Pakistan (0,1902) și Italia, care păstrează locul 10 (0,2164).

Clasamentul confirmă dominația marilor puteri economice asupra ierarhiei militare mondiale, reflectând investițiile uriașe făcute în tehnologie, logistică și armament.

Poziția Ucrainei și evoluția altor state din regiune

Un caz interesant în topul din 2025 este Ucraina, care ocupă locul 20 mondial, cu un index de 0,3755 – o poziție notabilă având în vedere contextul geopolitic dificil. Țara și-a consolidat semnificativ forțele armate în ultimii ani, urcând constant în clasament.

La polul opus, Republica Moldova înregistrează o evoluție modestă, dar pozitivă: dacă în 2024 avea a doua cea mai slabă armată din lume, în 2025 a reușit să urce zece poziții, ajungând pe locul 134, cu un index de 3,2555.

Comparativ, România se situează mult mai bine în regiune, însă pierderea celor patru poziții în top indică o stagnare în modernizarea echipamentelor și o nevoie evidentă de investiții suplimentare pentru a rămâne competitivă în contextul actual.