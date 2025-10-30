Nothing a lansat Phone (3a) Lite, telefonul de buget care nu pare ieftin. Ce știe să facă noul smartphone?

Nothing a lansat oficial modelul Phone (3a) Lite, o versiune accesibilă a gamei sale de smartphone-uri, concepută pentru a oferi stilul și experiența unică a brandului unui public mai larg.

Prezentat pe 29 octombrie 2025 la Londra, noul dispozitiv îmbină designul transparent emblematic, performanța solidă și interfața fluidă Nothing OS 3.5, la un preț de pornire de 259 euro.

Disponibil în culorile alb și negru, Phone (3a) Lite păstrează filosofia minimalistă a companiei. Carcasa din sticlă și cadrul intern din aluminiu conferă o senzație premium și o rezistență superioară, iar certificarea IP54 oferă protecție împotriva prafului și stropilor de apă.

Modelul este gândit pentru a fi durabil și elegant în același timp, adresându-se utilizatorilor care caută un dispozitiv de încredere cu un aspect distinctiv.

Cameră triplă de 50 MP și noul sistem Glyph Light

Nothing Phone (3a) Lite este echipat cu un sistem triplu de camere, dominat de un senzor principal de 50 MP capabil să capteze imagini luminoase și echilibrate.

Motorul de procesare TrueLens Engine 4.0, preluat de la flagship-ul Phone (3), optimizează fiecare cadru cu ajutorul AI-ului.

Senzorul Samsung de 1/1.57 inch captează cu 64% mai multă lumină decât senzorii standard din aceeași clasă, îmbunătățind semnificativ performanțele în condiții de lumină scăzută.

Camera frontală de 16 MP asigură selfie-uri clare și apeluri video stabile, în timp ce sistemul video din spate suportă filmare 4K la 30 fps și slow motion 1080p la 120 fps. Printre modurile foto se regăsesc Ultra XDR, Portret, Noapte, Macro și Motion Capture.

Noua versiune a interfeței luminoase Glyph Light aduce o abordare modernă a notificărilor vizuale. Inspirată de designul clasic al indicatorilor de apel, aceasta permite funcții precum Flip to Glyph pentru notificări silențioase, Camera Countdown pentru fotografii de grup și secvențe luminoase personalizate pentru contacte.

Performanță fluidă și autonomie extinsă

Echipat cu un procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro, construit pe arhitectura de 4 nm, Phone (3a) Lite oferă o experiență rapidă și stabilă, potrivită pentru gaming și multitasking. Cu 8 GB RAM fizic și posibilitatea de extindere cu încă 8 GB virtuali, smartphone-ul oferă până la 16 GB de memorie totală.

Stocarea poate fi extinsă până la 2 TB prin microSD, iar conexiunile Dual 5G, WiFi 6 și Bluetooth 5.3 asigură viteză și stabilitate.

Ecranul AMOLED flexibil de 6,77 inci impresionează prin culori vii, contrast puternic și o luminozitate maximă de 3000 niți în HDR. Rezoluția FHD+ (1080 x 2392) și rata de reîmprospătare adaptivă de 120 Hz oferă o experiență vizuală fluidă, completată de o adâncime de culoare pe 10 biți și o frecvență PWM de 2160 Hz pentru confort vizual sporit.

Autonomia este susținută de o baterie de 5000 mAh, capabilă să ofere aproape două zile de utilizare mixtă. Încărcarea rapidă de 33 W aduce 50% din capacitate în aproximativ 20 de minute, iar încărcarea inversă prin cablu de 5 W permite alimentarea altor dispozitive.

Phone (3a) Lite rulează sistemul Nothing OS 3.5, bazat pe Android 15, și beneficiază de actualizări majore timp de trei ani și patch-uri de securitate timp de șase ani.

Versiunea Nothing OS 4.0 este programată pentru lansare la începutul anului 2026. Cu un preț de pornire competitiv și un design unic, Nothing Phone (3a) Lite pare să aducă o combinație echilibrată între estetică, funcționalitate și inovație.